FALLEFERDIG: Marius Kopperud Nielsen anslår at låven på torpet hans i Värmland vil falle sammen til høsten om den ikke får nødvendig vedlikehold. Foto: Privat

Marius’ låve i Sverige forfaller: − Alt jeg ber om er 72 timer

Karantenekravet etter overnatting står mellom Marius Kopperud Nielsen og landstedet hans i Sverige. Oslo tingrett mener kravet er ugyldig. Nå skal saken opp i lagmannsretten.

Publisert:

– Siden alt stengte og vi bare har kunnet dra på dagstur, har hele eiendommen forfalt.

Det sier Marius Kopperud Nielsen.

I 2011 kjøpte han og familien en eiendom på 55 mål i Värmland i Sverige. Det er et torp fra 1909 som sårt trenger omsorg, forteller Nielsen.

Men med dagens innreiseforbud får nordmenn karantenekrav dersom de overnatter på hytta over grensen.

– Jeg har en låve som nå virkelig skriker etter hjelp. Det får ikke noen av oss tid eller mulighet til å få fikset. Den kommer til å falle sammen snart.

Nielsen er en av de 1000 norske hytteeierne i Sverige som har bidratt økonomisk til et søksmål mot staten. Bak søksmålet står fem hytteeiere.

«VANVITTIG» SPENT: Hytteeier Marius Kopperud Nielsen var sist på hytta i Sverige i april. Da oppdaget han at en av veggene i låven hadde falt. Nå er han spent på utfallet av ankesaken. Foto: Privat

Hytteeierne mener dagsturer ikke er nok for å sikre nødvendig vedlikehold av feriestedene, og de krever at det åpnes for å overnatte under reiser til egen fritidseiendom over grensen – uten å måtte gå i innreisekarantene når de kommer hjem.

Hytteeierne vant frem i tingretten i februar, men Helse- og omsorgsdepartementet anket dommen i samråd med regjeringsadvokaten.

Mandag starter den tre dager lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Både helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er kalt inn til å vitne i saken.

SKAL VITNE: Saksøkerne i hyttesaken har selv bedt om Guldvog som vitne, mens staten har tilbudt Bent Høie og Camilla Stoltenberg som vitner. Foto: Terje Bringedal

Tingretten konkluderte med at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Dagens forskrift gjelder likevel til saken er rettskraftig avgjort.

«Det er ikke mulig for retten å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sine vurderinger, fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til. Retten har derfor – under sterk tvil – kommet til at de omstridte vilkårene må kjennes ugyldige» heter det i dommen.

Nielsen beskriver det som en stor lettelse at de fikk medhold.

– Men så begynte de å anke, da. Jeg hadde på følelsen at det ville skje, sier han.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie begrunnet anken med at fagmyndighetene «har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet».

Det er avdekket en rekke mutasjoner av coronaviruset i verden, og kanskje størst usikkerhet er det nå knyttet til den indiske virusvarianten.

– Utrolig nøye på ikke å møte noen

– Skal man bare stole på at alle norske hytteeiere i Sverige holder avstand til folk mens de er der?

– Jeg skjønner at de er bekymret for importsmitte. Men så vidt jeg vet er det ingen hytteeiere som har dratt med seg smitte. Vi er veldig nøye på å overholde smittevern, tar våre forholdsregler og vi handler bare i Norge, sier Nielsen.

Han legger til at de må få sjansen til å vise at de ikke vil bidra til å spre smitte.

– Hva om du selv skulle fått med deg indisk virus over grensen og ikke gått i karantene?

– Nei, ikke sant. Men vi er utrolig nøye på ikke å møte noen. Jeg har ikke møtt naboen siden sist Värmland var åpent, som var i juli. Jeg hadde isolert meg med en gang, og det er jeg sikker på at de andre med hytter hadde gjort også.

– Alt jeg ber om er 72 timer, i det minste.

VG har søndag vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og deres advokat i saken, Ida Thue ved Regjeringsadvokaten. Både departementet og Thue opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

På spørsmål om hva Nielsen tenker om den kommende uken, sier han at de er «vanvittig spente».

– Jeg prøver ikke å tenke så mye. Prøver å gjøre andre ting. Vi er veldig spente, men er forberedt på både gode å dårlig nyheter.