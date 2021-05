«Århundrets mulighet»

Pandemien har kostet millioner av mennesker livet og påført verden enorme økonomiske tap. Likevel kan katastrofen være starten på en bedre fremtid for oss alle. Kanskje.

Kin Cheung / AP Mens flyene står på bakken, har atmosfæren fått en kjærkommen pause. Luften er ikke lenger for alle. Det er ikke strendene heller. Langs Copacabana er det færre folk og mindre søppel. Byer over hele verden har rapportert om bedre luftkvalitet – her India Gate i New Dehli i mars i fjor. I norske fjorder er det ingen forurensende cruiseskip å se. På motorveiene er det færre biler, mindre svevestøv og lavere utslipp. Men det som beskytter oss nå, kan forverre situasjonen i fremtiden.

– Pandemien har vist oss hvor sårbare våre samfunnsverdier virkelig er, mener Ursula von der Leyen.

– De siste månedene har vi gjenoppdaget verdien av hva vi har felles. Vi har vist hva som er mulig når vi stoler på hverandre.

Som en bieffekt av krisen har pandemien gitt noen positive resultater for klimaet. Men det vil neppe vare, i hvert fall ikke uten en sterk dugnadsånd.

Nå har EU enorme planer for å utnytte momentumet til å bygge opp en grønnere og mer digitalisert økonomi etter at verden har fått kontroll på viruset.

I potten: 750 milliarder euro – nærmere 7,6 billioner norske kroner.

– Gjenoppdaget fellesverdier

EU krever at landene bruker 37 prosent av pengene de får, til å redusere CO₂-utslippene i økonomiene sine. 20 prosent skal brukes til digitalisering.

– Vi ønsker å investere i et digitalt Europa, som er innovativt og konkurransedyktig i det globale markedet. Og vi ønsker et robust Europa, som er bedre forberedt på å møte fremtidige kriser, sier EU-lederen.

De 27 EU-landene jobber nå med å levere hver sin plan for hvordan de skal bruke pengene fra den gigantiske potten.

– Dette er «Den neste generasjonen EU», Vi har visjonen, vi har planen, og vi har investeringen. Nå er det på tide å starte arbeidet.

Nedgang på 5,8 prosent

Kurvene fra Det internasjonale energibyrået – IEA – viser hvordan verdens totale CO₂-utslipp sank markant i fjor – med en prognose for hvordan utslippene vil øke igjen etter hvert som pandemien avtar i 2021:

Det totale CO₂-utslippet falt med 5,8 prosent i 2020.

– Hvis vi ser en sånn endring over mange år, kan det ha noe å si, sier professor Tore Furevik ved Universitet i Bergen. Han er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Men kuttene på grunn av redusert transport vil ikke ha særlig effekt for klimaet, med mindre de lave utslippstallene fortsetter i lang tid fremover.

– Det har større betydning hva som skjer etter pandemien. Hvilken effekt den har på reisevaner og politikken. For nå har vi sett at vi kan, sier Furevik.

Nye vaner, men roper varsku

New Delhi i India har for første gang på flere tiår endelig kunnet se Himalaya-fjellene etter at luftforurensingen har gått ned i hovedstaden.

Ifølge det globale analyseselskapet IQAir kunne nesten syv av ti internasjonale byer og mer enn åtte av ti nasjoner rapportere om bedre luftkvalitet i 2020 enn i 2019, melder CNN.

– Jeg tror folk har fått øynene opp for verdier utover økonomisk gevinst og stort forbruk, sier Furevik.

Også professoren tror utslippene vil gå opp igjen i 2021 når landene åpner opp, og økonomien er i gang for fullt. Likevel vil pandemien gi oss nye vaner i hverdagen.

– Vi vil nok ikke reise på ferieturer slik vi gjorde før, og mange vil se at det er tryggere og mer miljøvennlig å reise kort. Digitale møter vil også minske behovet for å reise for å møte noen fysisk langt unna.

Men klimaforskere og eksperter slår uansett alarm:

Sett i et globalt fugleperpektiv er ikke fremtidsutsiktene lyse. India Gate i New Dehli i januar i år. For også i 2020 økte utslippene av drivhusgasser i verden – til tross for pandemien. Avskogingen av regnskogen fortsetter i et forsterket skremmende tempo. Over hele verden trues landområder av oversvømmelse på grunn av global oppvarming. Her Nord-Tarawa i Stillehavet. Slik så det i fjor sommer ut på Besseggen i Jotunheimen, med søppel og snusavfall.

Strenge restriksjoner under pandemien har gjort at folk søker mer ut i naturen.

– Men jo flere folk som bruker naturen, jo mer søppel blir det, sier Asgeir Knudsen i Hold Norge Rent.

Nå når så mange har begynt å gå turer i skog og mark, fører det med seg en del uerfarne turgåere, påpeker han.

– Folk har med seg mer ut i naturen og er usikre på hvordan de håndterer avfall etterpå. Vi ser folk som er flinke til å samle søppel i poser, men så legger de igjen søppelposen etterpå og tror at noen skal ta seg av den, sier Knudsen.

– Jeg finner i hvert fall fem munnbind hver gang jeg er ute i fjæra. Jeg tror ikke folk kaster dem der, men at det er mye overfylte søppelkasser rundt omkring. I Oslo ser vi det tydelig, hvor det til tider har ligget munnbind strødd.

Selv om det skulle bli mindre bruk av munnbind etter en gjenåpning av verden, frykter mange forskere at beskyttelsen mot smitte kan føre til en miljøkatastrofe fordi så mange engangs-munnbind ender i naturen.

En rapport fra OceansAsia estimerer at over 1,56 milliarder munnbind har endt i havet i 2020. Det tilsvarer bare i fjor mellom fire og seks tonn plastikk som vil skade miljø og dyreliv i lang tid fremover.