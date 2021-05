MÅTTE STENGE: Denne byggeplassen i Oslo måtte stenge ned etter et corona-utbrudd i januar. Flertallet på Stortinget vil forlenge permitteringsreglene til oktober, men regjeringen sier nå at de vil gå tilbake til normale regler allerede 1. juli. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Reagerer på permitteringskutt nå: Flertallet vil forlenge til 1. oktober

Frp sier blankt nei til forslaget fra regjeringen, som vil kutte maksimal permitteringstid fra 52 til 26 uker allerede fra 1. juli. Her kan regjeringen gå på et nederlag.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Regjeringen må forholde seg til det som flertallet i Stortinget tidligere har sagt: Ordningen med permittering skal opprettholdes fram til 1. oktober, sier Erlend Wiborg (Frp) til VG. Han er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Wiborg viser til et vedtak som flertallet i Stortinget gikk sammen om i januar i år: Da vedtok Stortinget å be regjeringen videreføre permitterings- og dagpengeordningene helt fram til 1. oktober i år.

Men det ville ikke regjeringen. Kort tid etter sendte arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) en ny proposisjon til Stortinget der han fastholdt at ordningene som har vært utvidet gjennom corona-pandemien, bør avvikles innen 1. juli.

Endring fra 1. juli

Dette gjentar regjeringen nå i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem nå tirsdag formiddag:

«Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det», skiver Røe-Isaksen i en pressemelding.

I proposisjonen skriver regjeringen at for nye tilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker.

Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering etter 1. juli 2021.

– Med et redusert smittetrykk og stadig økende antall vaksinerte vil vi sakte men sikkert kunne åpne samfunnet igjen. Da regner vi med at mange permitterte tas tilbake i jobb, og at etterspørselen etter arbeidskraft generelt tar seg opp. Derfor foreslår vi at perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering går tilbake fra 49 til 26 uker, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Frykter tilbakeslag

– Det å kutte ordningene nå fra 1. juli skaper ny usikkerhet for næringslivet, og det gjør arbeidsplassene mer utrygge. Selv om corona-situasjonen ser mer lovende ut nå, så kan det fortsatt komme plutselige tilbakeslag, sier Wiborg til VG tirsdag formiddag.

– Regjeringen må forholde seg til det Stortinget har bestemt. og ikke sette arbeidsplasser i spill, legger han til.