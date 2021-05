AKTOR: Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Her under en annen sak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Aktor om terrortiltalt 16-åring: Skulle teste dødelig gift i løpet av kort tid

OSLO TINGRETT (VG) Aktor mener den terrortiltalte 16-åringen planla å teste en gift som ville ta liv. Gutten nekter straffskyld.

Bakgrunnen for at gutten ble pågrepet 4. februar i år var opplysninger fra PSTs forebyggende virksomhet.

– Formålet med den forebyggende virksomheten er å forebygge at en trussel mot samfunnet eskalerer, eller å hindre at noe straffbart skjer. Gjennom dette avdekket de en mistanke om at tiltalte planla et terrorangrep ved bruk av gift eller eksplosiver. De avdekket også at han i løpet av kort tid ville prøve denne giften som ville ta liv, sier aktor Marit Formo i sitt innledningsforedrag.

Opplysningene ble videreformidlet til PSTs etterforskningsavdeling i en politirapport 3. februar, dagen før 16-åringen ble pågrepet.

– Ifølge rapporten baserer mistanken seg på observasjoner gjort av tiltalte ved bopel, og meldinger han har sendt til en annen bruker på Telegram, sier Formo.

Fant ingredienser til gift og eksplosiver

PST besluttet så å etterforske gutten og formålet var å avbryte det som ble sett på som terrorforberedelser.

– Man anså at det var et betydelig hastemoment, sier Formo.

Etter at gutten ble pågrepet 4. februar, gjennomførte politiet ransaking i tiltalte og familiens bolig og garasje.

TILTALT: Det er satt av ni dager til saken mot den 16 år gamle gutten i Oslo tingrett. Foto: Stian Lysberg Solum

– Der ble det gjort flere funn som underbygget rapporten. Det ble blant annet funnet en flaske med en brungul væske, som inneholdt nikotin – og annet utstyr som man mente kunne brukes som ingredienser til å lage gift og eksplosiver. Gjennomgang av tiltaltes mobiltelefon underbygget ytterligere at tiltalte gjorde forberedelser til en terrorhandling, sier Formo.

Nekter straffskyld

16-åringen har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet. Han erkjente ikke straffskyld for terrorforberedelser og deltagelse i en terrororganisasjon da han fikk tiltalebeslutningen lest opp i retten tirsdag.

– PST har gjentatte ganger vi forsvarer forsøkt å få tiltalte til å forklare seg. Påtalemyndigheten har også anmodet om avhør. Han har ikke på noe tidspunkt ønsket å avgi forklaring, og det er en rettighet han har. Men han har via sine forsvarere signalisert at han ønsker å avgi forklaring her i retten, sier Formo.

Hun har tidligere uttalt at hun mener PST avverget et mulig terrorangrep i Norge da de pågrep 16-åringen.

Påtalemyndigheten mener tiltalte i perioden fra høsten 2020 og frem til pågripelsen forsøkte å begå en terrorhandling ved at han gjorde en rekke forberedelser som la til rette for og pekte mot gjennomføringen.

Tiltalte har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen. Retten har lagt ned forbud mot å referere sensitive og identifiserende opplysninger om gutten.