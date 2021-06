Aavitsland: − Her i Norge er pandemien så å si over

FHI-topp Preben Aavitsland mener det lave antallet coronainnlagte på sykehus tyder på at pandemien snart er over for Norges del.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var den pandemien, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland på Twitter søndag formiddag og legger ved FHIs oversikt over sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Til VGTV søndag understreker Aavitsland at formuleringen var en spissformulering.

– Det var jo en liten spissformulering om at nå går det veldig bra. Vi er inne i sluttspurten med pandemien i Norge, sier Aavitsland.

FHI-overlegen mener ikke det betyr at folk kan senke skuldrene helt, men han tror ikke det å sitte i park med noen venner er så dumt.

– Å sitte i parken er ikke så dumt nå i disse tider, sier Aavitsland som mener det hadde vært mye verre å gå på nattklubb eller sitte tett sammen på en trang hybel, sier Aavitsland.

Men Aavitsland mener likevel ikke det bare er å «kjøre på»:

– Rådet er fremdeles å følge de reglene som gjelder i den kommunen du bor. Hvis alle gjør det nå fremover blir vi kvitt pandemien etter hvert, sier Aavitsland.

I en e-post til VG søndag utdyper Aavitsland sitt syn på at man har fått kontroll på pandemien i Norge.

– Hva mener du med formuleringen «Det var den pandemien»?

– Her i Norge er pandemien så å si over. Vi kan begynne å forberede oss på en hverdag der corona har veldig liten plass i livene våre, skriver Aavitsland i en e-post til VG.

– Det er svært få som legges inn på sykehus og under et par tusen smittede som påvises per uke. Tallene går raskt nedover samtidig som stadig flere vaksineres, utdyper Aavitsland.

FHI-overlegen mener at det fortsatt vil oppstå lokale utbrudd, men påpeker at dette ikke er en stor trussel.

– Vi vil fortsatt noen små utbrudd her og der. Dette er ikke noen stor trussel, for vi vet hvordan de skal stoppes, og det tar gjerne tre-fire uker, skriver han.

– En brannsjef ville ha sagt: Skogbrannen er slukket og faren for folk og bygninger er over, men det gjenstår litt etterslukking her og der og vi holder vakt gjennom natta, legger Aavitsland til.

– Ikke helt over enda

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener pandemien «ikke er helt over enda»:

– Vi ser en fortsatt gledelig nedgang i innleggelsestallene, men pandemien er dessverre ikke helt over enda selv om vi i Norge kan nyte godt av stadig lavere smittetall ettersom flere blir vaksinert, skriver Nakstad i en epost til VG.

Nakstad mener de lave innleggelsestallene er som forventet i tråd med regjeringens gjenåpningsplan.

– Innleggelsestallene går nedover helt som forventet og slik det er tatt høyde for i den nasjonale gjenåpningsplanen til Regjeringen. Antallet innleggelser følger endringene i meldte smittetilfeller med en ukes forsinkelse slik vi har sett i hele pandemien. Det er ikke spesielt overraskende og viser nok først og fremst at folk er flinke til å begrense smittespredning og at effekten av vaksinasjonsprogrammet er veldig god, skriver Nakstad.

Nakstad trekker frem lav grad av fullvaksinerte voksne i Norge og spredning av Delta-varianten, som opprinnelig oppstod i India, i Storbritannia som grunner til at vi ikke kan slappe helt i Norge enda.

– Det virker forhåpentligvis motiverende på alle at utviklingen går riktig vei nå. Samtidig må vi huske at bare 22 % av den norske befolkningen er fullvaksinerte og at den indiske Delta-varianten sprer seg ganske kraftig i Storbritannia. Det gjør at vi ikke kan slappe helt av i Norge før alle har fått sin andre vaksinedose. I det lange løp er det nok slik at pandemien dessverre ikke er helt over i Norge før den er over i alle verdens land, skriver Nakstad.

Objektivt mål

Aavitsland mener det lave antallet innleggelser tyder på at vi har god kontroll på pandemien. Det er lite sannsynlig at sykehusene blir overbelastet nå:

– Bildet viser at antallet nye innleggelser fortsetter nedover. Dette er det beste og mest objektive målet vi har for sykdomsbyrden av pandemien. Vi har jobbet for å forebygge overbelastning av sykehusene; det målet er for lengst oppnådd, skriver han.

– Med så høy vaksinasjonsdekning hos de eldre og syke er det stadig færre igjen som kan bli så syke at de trenger sykehusbehandling. Nå er rundt 95 % av dem over 65 år vaksinert pluss de fleste under 65 år med underliggende sykdommer. Det er snart bare oss friske under 65 år igjen.

FHI-overlegen ser lyst på gjenåpningen av landet:

– Vi ser lyst på situasjonen. Vi gir råd til regjeringen om gjenåpningen, og så bestemmer regjeringen.

Aavitsland trekker frem tre elementer som har ført til det lave antallet sykehusinnleggelser:

De vanlige tiltakene (hygiene, avstand, kontaktreduksjon, testing, isolering, smittesporing, karantene) har bidratt til at færre blir smittet, og da blir færre så syke at de må på sykehus.

Vaksinasjon har bidratt ytterligere: stadig flere er beskyttet mot å bli smittet og smitte videre. Dermed blir færre smittet og da blir færre så syke at de må på sykehus.

Vaksinasjon gjør at selv om man skulle smittes, så reduseres risikoen for alvorlig forløp. Man får mildere sykdom og trenger ikke innleggelse.

Ikke over globalt

Til tross for at han erklærer at pandemien er over i Norge tror Aavitsland det vil ta flere år før den globale pandemien er under kontroll.

– I resten av verden, i hovedsak utenfor den rike delen av verden, vil dessverre pandemien fortsette noen år til. Det er ikke over før det over for alle, skriver Aavitsland til VG.

– Viruset vil fortsatt ta noen millioner liv. Derfor vil vi ved Folkehelseinstituttet i økende grad bruke vår ekspertise og erfaringer til å støtte samarbeidsland i andre deler av verden. Regjeringen bidrar også sterkt til det internasjonale arbeidet for å skaffe vaksiner til hele verden. Det er ekstremt viktig sånn at vi kan bli kvitt denne pandemien i hele verden, understreker Aavitsland.