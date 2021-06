KAN PÅVIRKE: Delta-varianten av coronaviruset kan skape følger for personer som satser på at ett stikk gir karantenefritak i sommer. Foto: Paul Brown/REX

«Delta»-varianten kan påvirke karanteneregler for vaksinerte

En ny studie viser at personer som kun har fått én vaksinedose er mindre beskyttet mot delta-virusvarianten, først oppdaget i India. Det gjør at FHI vurderer å vente med enkelte karantenelettelser.

For en ny britisk studie viser at en dose vaksine kun gir 33 prosent beskyttelse mot den denne varianten – langt lavere enn 80 prosent mot den britiske som dominerer i Norge.

– Estimatet er lavt og bekymringsfullt. Det kan også hende at den smitter fortere, og vi er usikre på beskyttelse etter første dose, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Det kan få følger for personer som satser på at ett stikk gir karantenefritak i sommer.

– Hvis vi har høy forekomst av varianter der første dose alene ikke gir god nok effekt, må dette vurderes i forbindelse med karantenebestemmelsene, sier han.

For tidlig å love ferie for en-dose-vaksinerte

Likevel er ikke smitteverndirektøren helt sikker på at beskyttelsen faktisk er så lav som studien antyder.

– Tallene fra Storbritannia er usikre fordi tallene er små. Det er grunn til å stille seg litt avventende til dette. Vi regner med at beskyttelsen mot alvorlig sykdom fremdeles er ganske høy selv om beskyttelsen bare er 33 prosent mot symptomatisk sykdom.

Myndighetene har tidligere sagt at de med ett vaksinestikk får samme lettelser som fullvaksinerte, fordi beskyttelsen har vist seg å være så god. Intervallet mellom dose en og to er nå 12 uker, mot seks som det tidligere var.

– Risikerer de med én dose å få karantene når de kommer hjem fra tur?

– Dette er det for tidlig å svare på. Man har god beskyttelse overfor de fleste virusvarianter med én dose, og det taler for at karantene kan være unødvendig, men det kan også være grunner til å opprettholde karantene for denne gruppen.

Delta-varianten er på FHIs radar på grunn av signalene om at den kan være mer smittsom.

Varianten har flere ulike mutasjoner i spikeproteinet, altså taggene som stikker ut av viruset. Denne delen kontrollerer hvor lett den kan feste seg i slimhinner hos mennesker.

– Det viktige er hvordan denne varianten oppfører seg i praksis, og man ser at den erstatter den britiske varianten i Storbritannia. Selv om den blir dominerende i Storbritannia ser vi at forekomsten totalt sett går nedover, sier Bukholm.

Norsk endose-strategi

I Norge har nå 1,6 millioner nordmenn fått første dose, mens en million er fullvaksinert. FHI anbefalte å forlenge tiden mellom dosene fra seks til 12 uker, noe som gjør at flere som får vaksinen fremover vil måtte vente lenger med å bli fullvaksinert.

Storbritannia har valgt å korte ned tiden for å prøve å vinne «kappløpet» mot varianten.

– Hvilke konsekvenser får dette for valget dere har tatt med å forlenge intervall?

– Foreløpig får den ikke konsekvenser for vår vaksinestrategi fordi den indiske varianten har liten utbredelse i Norge. Men vi må ta forbehold om at vi får ny kunnskap om denne varianten. Når det gjelder vår strategi om å vaksinere flest mulig med første dose, tenker vi at det fremdeles er den beste strategien.

Varianten, som på fagspråket heter B. 1.617.2, ble først påvist i India i desember. I Norge er mer enn 40 tilfeller påvist.

På mandag stengte Trondheim ned etter et mistenkt utbrudd med denne varianten.

– Vi har foreløpig ikke sekvensert virusisolater fra Trondheim, så vi vet ikke hvilken variant det er. Hvis det skulle være den indiske varianten, vil det ikke nødvendigvis ha store konsekvenser, sier Bukholm.

Men smitteverndirektøren innrømmer at de nye dataene fra Storbritannia skaper usikkerhet rundt den nye mutanten.

– Det blir viktig at vi får vaksinert befolkningen før en slik variant spres i befolkningen. Får vi holdt den i sjakk inntil befolkningen er vaksinert, får den sannsynligvis liten betydning.

Uvaksinerte kan heller ikke regne med å slippe karantene i sommer. Det til tross for at EU fra 1. juli vil lansere et coronapass der du mest sannsynlig kan reise fritt med en negativ test, bevis på vaksinasjon eller tidligere infeksjon.

For selv om du kan reise fritt i Europa, er det nasjonale myndigheter som bestemmer hva som skjer når du kommer hjem. Alternativer som diskuteres er en forkortet hjemmekarantene for vaksinerte med et stikk.

I etterkant av dette intervjuet sa WHO at de vil gi virusvariantene nye navn, og fra nå av kalle denne, som tidligere ble kalt for den indiske varianten, for Delta.