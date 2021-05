UTSLITT: Janne Helen Hansen fra Nesodden har ventet siden august i fjor på at Statsforvalteren i Oslo og Viken skal konkludere i en tilsynssak. Foto: Espen Rasmussen, VG

Millionbevilgning skal få ned tilsyns-kø

Janne Helen Hansen (51) må vente i åtte måneder før Statsforvalteren i Oslo og Viken er ferdige med å granske mannens selvmord. Nå tar Statens helsetilsyn grep.

Publisert: Nå nettopp

VG har undersøkt hvordan varsler om alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene.

Janne Helen Hansen fra Nesodden opplevde at mannen hennes tok sitt eget liv i mars i fjor – kort tid etter at han ble skrevet ut fra avrusningsklinikken ARA Follo i Ski.

Fortsatt venter Hansen på svar på tilsynssaken som Statsforvalteren har opprettet mot Akershus universitetssykehus (Ahus) og Nesodden kommune.

– Du føler at du krangler med verdens største kjempe, har hun uttalt til VG.

Over flere år har helseavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken ikke klart å behandle saker innenfor tidsfristen.

I 2020 var 283 tilsynssaker eldre enn åtte måneder.

I 119 saker var saksbehandlingstiden over 12 måneder.

– Det er altfor lenge, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn.

– Vi har sett det, og statsforvaltningen har sett det. I tillegg har det kommet bekymringsmeldinger fra dem som jobber i helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I et felles initiativ mellom Helsetilsynet, Statsforvalterne, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Helse- og omsorgsdepartementet er seks millioner kroner nå stilt til rådighet.

– Pengene skal gå til overtidsbetaling, eller ved at det leies inn ekstra personell, sier Andresen.

I tillegg blir det opprettet ti nye, faste stillinger i helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Det er for at dette ikke skal bli et skippertak, men en varig forbedring, sier direktøren.

VARIG ENDRING: Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn ønsker en permanent, kortere saksbehandlingstid hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Til sammen skal 800 rettighetsklager og tilsynssaker hos Statsforvalteren i Oslo og Viken ferdigstilles før året er omme.

For å få til dette vil 500 saker fordeles mellom de andre statsforvalterne i landet.

I tillegg vil et ukjent antall saker undersøkes av Helsetilsynet selv.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken sier til VG at de i lengre tid har vært bekymret for lang saksbehandlingstid.

– Derfor er vi veldig glade for det initiativet som nå er tatt fra sentrale myndigheter, for å bidra til å løse situasjonen i Oslo og Viken, sier hun.

– Dette vil bidra til å styrke rettssikkerheten på helseområdet for innbyggerne våre.

TAKKNEMLIG: Fylkeslege Skjerven-Martinsen. Foto: Privat

Direktør Andresen i Helsetilsynet erkjenner at det er belastende for pasienter og pårørende å vente i over et år på at saksbehandling hos tilsynsmyndighetene.

– Pandemien gjorde at vi måtte omdisponere mannskap. Men mange har måttet vente for lenge på helsehjelp de har krav på, eller på å få svar i en tilsynssak. Det gjør vi noe med nå, sier Andresen.