KORT ARBEIDSDAG: Selv om det ble en svært amputert arbeidsdag for Annette Victoria Karlstad på Fornebu i Bærum, støtter hun streiken. Her med sønnene Max (6) og Leo (3), Foto: Privat

Rammet av streiken: − Må trylle ganske bra for å få dette til å gå opp

Man må trylle ganske bra for å få dette til å gå opp, sier tobarnsmor Annette Victoria Karlstad (32). Onsdag måtte hun hente guttene sine i barnehagen allerede klokken 13.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Over 22.500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek er nå i streik over hele landet, etter at Unio kommune onsdag trappet opp og tok ut 13.300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune økte sitt streikeuttak med 1200 personer.

Det har blant annet ført til at alle grunnskoler i Porsgrunn og Tønsberg er stengt for ordinær drift.

Også i Trondheim, Oslo og Bergen er konsekvensene merkbare. Mange barnehager er helt stengt.

Kortere åpningstid

Andre, som barnehagen på Fornebu hvor Max (6) og Leo (3) går, har innført kortere åpningstid. Annette Victoria Karlstad forteller at dagens åpningstid er 09 til 13, ikke 07.30 til 17 slik den er til vanlig.

– Det gir en rimelig amputert arbeidsdag. Man må trylle ganske bra for å få det til å gå opp, sier 32-åringen til VG.

Men hun har heldigvis en forståelsesfull arbeidsgiver.

– Nå er det dødsdeilig vær, så vi får gjøre det beste ut av det og dra på stranden. Jeg får utsette jobbingen til i kveld, smiler Karlstad.

Kommunestreiken LO, YS og NHO ble i april enig om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang. De fire fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med KS i slutten av april da KS ikke ville gå ut over rammen for frontfaget. I meklingen i slutten av mai ble resultatet for kommuneoppgjøret en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. Dette ble godtatt av LO, YS og Akademikerne, mens Unio valgte å gå til streik. Også i Oslo-oppgjøret, som er et eget tariffområde, sa Unio nei til resultatet. Fredag 27. mai gikk 7390 lærere og helsearbeidere ut i streik. Onsdag denne uken ble streiken trappet opp til å omfatte i alt 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1891 i Oslo. Blant de streikende er nesten 2150 sykepleiere. Ti fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund er berørt av streiken. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning og har over 380.000 medlemmer på landsbasis, fordelt på 13 fagforbund. Kilde: NTB Vis mer

Støtter streiken

Hun forteller at pedagoger på to av Forneburingen barnehages avdelinger er tatt ut i streik, en streik hun har stor forståelse for.

– Jeg støtter disse pedagogene. De har vært helt uunnværlige og gjort en sinnssyk jobb det siste året. Vi ser hver dag hvor verdifulle de er for barna våre og for oss for at hverdagen skal gå rundt. Jeg støtter dem. De burde fått betalt mye mer enn de gjør, mener Karlstad, og legger til at broren hennes er pedagogisk leder i en barnehage i Oslo.

– Jeg har sett hvor mye og hardt de jobber. Dette året har de omstilt seg på nullkommaniks og stått oppe i desinfeksjonsarbeid, karantene og tester. De står i frontlinjen, men blir ikke prioritert i vaksinekøen, sier hun.

Trapper opp i Oslo

I Oslo ble det tatt ut 1 200 flere i streik på onsdag.

Over 1 900 Unio-medlemmer i Oslo er i streik ved barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker, administrative stillinger og Nav. De streikende fordeler seg på bydelene Vestre Aker, St. Hanshaugen, Nordre Aker og Alna.

– Vi gjør en stor, men ansvarlig opptrapping av streiken. Med denne opptrappingen av streiken forventer vi at Oslo kommune kommer tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan bli enige om en løsning. Den løsningen må vise at Oslo kommune tar på alvor de store utfordringene med å rekruttere høyt utdannede som står for uunnværlige tjenester til byens innbyggere, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen til Unios nettsider.