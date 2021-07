Utøya-skjebnene da og nå

De overlevde terroristen. Nå gir de trøst til seg selv.

Av Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: Nå nettopp

Våren 2012, året etter 22.-juli-angrepet, portretterte fotograf Andrea Gjestvang (40) noen av ofrene. Nå har hun møtt dem igjen – og bedt dem komme med trøst og råd til sitt yngre jeg.

Fra midten av juli stilles portrettene ut på 22. juli-senteret og på Sukkerbiten i Oslo.

– Da jeg begynte fotograferingen, var jeg usikker på hvordan det ville bli å møte så unge mennesker med så traumatiske opplevelser. Å få lov til å møte et utvalg av dem igjen, ni år senere, har vært sterkt, sier Gjestvang.

– Ungdommene er blitt unge voksne; de er studenter, arbeidstagere, arbeidsuføre, politikere, foreldre. Som alle andre. Men de kjemper en egen kamp og bærer på opplevelser og minner som er helt umulig for andre å forstå: De har svømt for livet i Tyrifjorden, gjemt seg under senger i Skolestua, blitt skutt på – og mistet gode venner og søsken.