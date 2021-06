ÅPNER OPP: Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen lover at vi snart kan dra på konserter og fotballkamper igjen. Inntil videre åpner regjeringen for adgang til arrangementer ved bruk av vaksinesertifikat. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Dette kan du bruke coronasertifikatet til

Helseminister Bent Høie (H) åpner for fotballkamper, festivaler og kystcruise innenlands ved fremvisning av gyldig coronasertifikat.

Torsdag forrige uke presenterte myndighetene det nyutviklede coronasertifikatet, som skal vise om du er vaksinert, frisk fra smitte eller om du har testet negativt.

Coronasertifikatet vil være grønt dersom du er fullvaksinert, det har gått mer enn tre uker siden første vaksinedose, du har gjennomgått covid-19 eller det er mindre enn 24 timer siden du fikk et negativt prøvesvar.

Allerede neste uke, i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen, åpner regjeringen for bruk av sertifikatet innenlands i Norge.

– Coronasertifikatet skal gi lettelser, ikke sette begrensinger. Vi kan snart gå på store fotballkamper konserter og festivaler, understreker helseminister Bent Høie.

Dette er retningslinjene for bruken av sertifikatet

Sertifikatet vil tas i bruk ved større arrangementer og kystcruise

Ved bruk av coronasertifikat eller test vil det bli anledning for opp til 1000 personer innendørs uten faste plasser, og 2000 utendørs uten faste plasser og 5000 med faste plasser. Forutsetningen er at kun 50 prosent av lokalet brukes, på den måten skal det være mulig å holde avstand.

Ved større arrangement likestilles en negativ coronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. Negativ coronatest skal inngå i vaksinesertifikatet i 24 timer.

Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting, slik at det i praksis blir mulig å få testresultatet inn i coronasertifikat. Regjeringen innfører et krav for større arrangementer om at deltagerne skal vite hvor de kan testes.

For å øke testkapasiteten jobber regjeringen med å få på plass en ordning hvor private testleverandører nå kan få refusjon fra staten for testing til coronasertifikat.

Testing vil derfor bli betalt av staten, og vil ikke belaste arrangør eller deltagere.

LETTELSER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på dagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen

Jobber med papirutgave

Ifølge FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen jobbes det nå med å få til å bestille sertifikatet i papirformat og etterregistrering av vaksiner satt i utlandet.

– Vi jobber med en løsning for de rundt 110.000 som ikke kan bruke PC, nettbrett eller mobil, slik at de kan bestille på papir, opplyser Knudsen.

– Dette vil være klart i løpet av få uker.

Etter at sertifikatet ble rullet ut forrige uke har det vært avdekket en del feil. Knudsen forteller at de har løst flere av dem, men at noen fortsatt gjenstår å løses.

– Men for de aller, aller fleste fungerer sertifikatet som det skal, sier hun.

Kan ikke brukes i kommuner med strenge lokale tiltak

Høie opplyser at regjeringen ikke åpner for bruk av coronasertifikat for å gi lettelser i kommuner som har behov for det strengeste tiltaksnivået, såkalt 5A-tiltak.

Dette tiltaksnivået gjelder kommuner med en ukontrollert smittesituasjon, hvor mobiliteten bør derfor holdes så lav som mulig.

I kommuner med noe mindre strenge tiltak, med 5B og C-tiltak, kan kommunen bestemme at coronasertifikat brukes for å holde åpent for utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssteder.

Etter planen skal bruken av sertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Nei til bruk av utenlandske coronasertifikat innenlands

Norske statsborgere som har fått vaksine eller gjennomgått infeksjon i utlandet, og eksempelvis har et dansk coronasertifikat, vil ikke kunne bruke dette på samme måte som nordmenn i Norge:

– Du kan ikke bruke et utenlandsk coronasertifikat innenlands i Norge, slik ting er nå. Det er fordi vi bruker en QR-kode som må skannes, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG før pressekonferansen.

På spørsmål om det ikke vil være mulig å overføre vaksinedata fra et annet land til systemet vi bruker i Norge, svarte Nakstad:

– Studerer du i utlandet og bor i USA, lager vi nå ordninger som gjør at det skal være mulig å registrere det i den norske vaksinasjonsdatabasene SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister, jour.anm.). Hvis du får registrert dette på forhånd før du reiser til Norge, så vil du faktisk kunne bruke et norsk coronasertifikat når du kommer til Norge.