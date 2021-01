MANGE SYKE: Storbritannia har en ukontrollert smittesituasjon og et knelende helsevesen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Britisk strategi kan føre til vaksine-resistent mutasjon

Storbritannia velger å vaksinere mange med en dose i stedet for få med to. Det kan føre til vaksineresistente virus, mener immunolog.

Britene har de regnet på tallene og funnet ut at beskyttelsen etter dose en er rundt 90 prosent på Pfizer-vaksinen og 70 prosent på AstraZenecas.

Derfor har de lagt om vaksinekursen, og bestemt at det gir mer nytte å beskytte en større del av befolkningen litt med en dose enn å holde igjen og tilby to doser til noen få.

Men det vi ikke vet er hvordan kroppen reagerer på bare litt beskyttelse, forteller immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Immunologisk avdeling Oslo Universitetssykehus til VG.

Han er lege og driver forskning på blant annet antistoff-responsen mot covid-19.

– Det kan i verste fall tenkes at dersom man bare gir en dose, kan man avle frem vaksine-resistente virus. Hvis det skjer, er det skikkelig ille.

Denne monstermutasjonen kan få konsekvenser for vaksine - også i Norge.

– Sjansespill

EKSPERT: Immunolog Fridtjof Lund-Johansen frykter at en-dose-strategien til britene kan føre til vaksineresistente virus. Foto: Privat

– Det man er bekymret for, er at ufullstendig vaksinering blir som å slutte av antibiotikakur for tidlig. Da risikerer vi å få resistens, ved at et virus muterer og endrer seg slik at andre vaksinerte ikke er lenger er beskyttet, sier han og legger til:

– Det er et sjansespill.

Britene har fortsatt tenkt til å gå innbyggerne andre dose, men forlenger det til rundt tre måneder.

Og i løpet av den tiden, kan ting oppstå:

Det skjer helt konkret ved at kroppen får en svekket immunrespons som blir grobunn for et virus til å boltre seg og mutere i et menneske.

Også det anerkjente amerikanske magasinet Science skriver om fenomenet.

Dermed kan denne varianten spre seg og «ta over» og skyve de andre variantene til side, noe som skjer med den nye mutasjonen i Storbritannia nå.

Foreløpige studier viser at vaksinen fungerer på de mutasjonene vi har i omløp i dag. Risikoen ved å bare ta dose en er altså at en ny variant med mange endringer.

Lund-Johansen legger til at en dose kan gi langvarig beskyttelse hos de aller fleste. Risikoen oppstår når du vaksinerer en hel befolkning. Da er det helt klart en sjanse for at flere vil ha en svak respons, og når smittetrykket er høyt, kan disse få en infeksjon.

– Det er godt mulig at det kan skje. Virusvarianter kan spre seg hos en person som har svekket immunrespons.

Forstår britene

Denne grafen sammenligner covid-19-tilfeller etter første dose, blant dem som var med i Pfizer-studien. Den blå linjen er den placebo, den røde er de vaksinerte. Her kan du se at beskyttelsen er svært god etter dag 14 for de vaksinerte. Foto: Pfizer

– Med utgangspunkt i denne kurven, er det ikke så rart at engelskmennene tenker som de gjør. Det er liten tvil om at det er bedre å få en dose enn ingenting.

Faren for muterte virus er foreløpig teoretisk, og vi vet ikke om det vil skje, påpeker Lund-Johansen.

–Derimot vet vi at svært mange vil dø om man ikke får vaksinert mange nok raskt. Det er et vanskelig dilemma.

Men vi vet altså ikke om det kommer til å føre til vaksineresistente virus:

– Da har du en risiko som må veies inn i regnestykket. Men risikoen for at mennesker ikke blir fullt beskyttet, den kan man kanskje leve med.

Også FHIs ekspert på vaksineeffekt, Sara Sofie Viksmoen Watle, skjønner britene:

-- Grunnen til at de gjør det i England, er at situasjon der er veldig annerledes. De har et enormt stort smittepress og har stor belastning på helsevesenet. Da må man noen ganger tenke muligheter og ikke begrensninger

– Det kan være en fornuftig strategi i den pressede situasjonen de er i.

Mutasjoner testes

Når det gjelder Storbritannia-mutasjonen som nå dominerer store deler av England, er en av FHIs hypoteser at den vokste frem nettopp på denne måten: Nemlig at mutasjonen oppsto i ett eneste menneske som hadde svekket immunrespons (men ikke av vaksinegrunner).

– FHIs hypotese vil passe helt inn i dette bildet, forklarer Lund-Johansen.

Det bekrefter også smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI:

– Det er kjempeskummelt, og er en av grunnene til at vi ikke ønsker å endre doseringsintervallet, sier han til VG.

Bukholm sier at vaksineresistens er en mulighet, og noe de frykter.

– Vi vet ikke at det er sånn, men det er sånn teorien er, at det er sannsynlig at det kan skje. Det er helt parallelt med antibiotika-resistens.

BioNTech og Pfizer har tidligere testet 16 varianter av viruset som antistoffer (via blodprøver) fra vaksinerte personer var effektive mot.

Nå tester de mange varianter av viruset, men hittil er det bare resultater fra testing av en mutasjon (N501Y), som er den mutasjonen som er felles for virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika.

– Denne alene ser ikke ut til å påvirke vaksinens effekt, men vi vet ikke om alle mutasjonene samlet vil gjøre de, sier Viksmoen Watle.

