«Bølgen»-Niklas: Kamera bør være valgfritt

Elever og studenter reagerer på at de blir snikfotografert på Teams og delt på Snapchat og Messenger etterpå. TikTok-stjernen Niklas «Bølgen» Paulsen skrur helst av kamera.

Publisert: Nå nettopp

Mange velger å skru av kamera når de deltar i digital undervisning, til tross for press fra lærere og forelesere. En av årsakene er frykt for å bli snikfotografert.

Her er noen av historiene VG har fått de siste dagene:

– Det er ganske mange som tar bilder av møtet på teams hvor vi har timen, gjerne når noen snakket. Mange filmer også. De fleste legger det ut på vlogger og storyer på snap med flere hundre som kan se det. (elev).

– Jeg blir tatt bilde av på teams uten at jeg egentlig vet om det. Jeg fant ut av det fordi bildene ble sendt til en gruppechat som kjæresten min er med i. Det er alltid en eller annen kommentar som er med på bilde eller noe slikt. (elev).

Mange skrur av kamera når de deltar i digital undervisning, i frykt for å bli snikfotografert. Foto: Nygaard, Wilma Nora D. / NTB

– Jeg opplever at det er snikfotografering og -filming under nettundervisningen på teams. (student).

– Jeg personlig synes det var ekkelt og en veldig upassende situasjon, ved at min mannlige kontaktlærer tok opp video av meg og kunne se tilbake på den når han ville. (elev).

– Jeg føler det har blitt normalt at en blir fotografert om man har kameraet på under undervisning på meet eller zoom. Jeg har selv fått «Streak» bilder av andre sine klasser der du ser bilder av en eller flere personer. Og vennene mine har sendt bilder av læreren og klassekamerater de ikke har særlig kontakt med til meg på Snapchat (elev).

– Ulovlig

– Det er ikke lov å publisere bilder eller filmer av andre uten samtykke fra personen, eksempelvis i sosiale medier og i lukkede grupper. Dette gjelder også på skolen, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet til VG.

Hun viser til personvernregler, åndsverklov og straffelov.

– Mange elever er nok godt kjent med at man ikke skal dele bilder av andre uten samtykke, men det kan være at noen tenker at dette bare er uskyldig moro, sier Børnes.

Risikerer nedsatt oppførselskarakter

– Hva risikerer de som likevel gjør dette?

– Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, og hvis det er tilfeller som gjør at en elev ikke har det bra, har skolen plikt til å følge opp. Dette kan for eksempel være mobbing i sosiale medier eller andre typer krenkelser, som eksempelvis deling av bilder. Mange skoler har også med et eget punkt om digitale krenkelser i ordensreglementet, og elever som bryter det kan få nedsatt oppførselskarakter, svarer Børnes.

«Bølgen»-Niklas skrur av

Tik-Tok-stjerne, artist og student Niklas Paulsen (20). Foto: Eivind Haugen

TikTok-stjerne, artist og student Niklas Paulsen (20) opplever også mange mørke skjermer. Han studerer markedsføring og ledelse ved Universitetet i Agder.

– Jeg skrur av kamera av om jeg ikke får beskjed om noe annet. Svært mange av de andre studentene skrur av kamera. Hos oss er det heldigvis ikke noe kamera-press fra foreleserne. Jeg mener dette bør være valgfritt, sier Paulsen.

Foto: Eivind Haugen

Han flyttet til Kristiansand for halvannet år siden for å studere ved Universitetet der. Nå er han tilbake i barndomshjemmet i Drammen, blant annet for å kunne kombinere studiene med studio-jobbing. Snart skal Paulsen, best kjent som «Bølgen», slippe singel med en helt ny låt.

– Jeg følger de digitale forelesningene hjemmefra. På det meste har vi vært 400 studenter som på samme digitale forelesning, til vanlig er vi rundt 100. På mitt studie er forelesningene lagt opp slik at studentene ikke trenger å delta så aktivt, det er mer som en tradisjonell forelesning, sier han.

Niklas «Bølgen» Paulsen. Foto: Håvar Bremer

20-åringen sier han har stor forståelse for studenter som velger å skru av kamera.

– Jeg synes det er trist at noen tar screenshots av medstudenter og deler. Jeg kan også forstå at mange synes det er for privat å dele bilder av hjemmet, eller vise seg frem for medstudentene i timevis, sier han.

Studentleder ble delt på Instagram

Foto: Brian Cliff Olguin

Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit, sier hun selv har opplevd å bli avfotografert på Teams, og at bildet dukket opp på Instagram-stories.

– Eneste jeg kan oppfordre til her er å legge vekk sosiale medier når en har undervisning, og heller ta bilder når en vet det er greit for alle, sier Bruntveit.

7 av 10 skrudde av

En undersøkelse i regi av Høyskolen Innlandet, viste at 7 av 10 studenter i et utvalg skrudde av kamera i undervisningen. Ifølge forsker Gunhild Wedum er det ulike grunner til at studentene ikke slår på kamera, blant annet fokus på utseende og hjemmet.

Hun tror at snikfotografering er størst utfordring blant elever, ikke studenter.

– Mitt inntrykk er at det er en større utfordring på videregående nivå enn det er på høgskole/universitet. Det gjelder nok en yngre aldersgruppe, sier Wedum til VG.