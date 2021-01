GRANSKES: Hvor startet skredet i Gjerdrum? Hva var det som utløste skredet? Politiet er i gang med undersøkelser, og regjeringen vil sette et ekspertutvalg på saken. Foto: Gorm Kallestad

Gjedrum-skredet: Kan ha startet nedenfra

Kvikkleireskredet i Gjerdrum lille nyttårsaften kan ha startet flere hundre meter sør for boligene i Nystulia, og bredt seg nordover – inntil til det stoppet inne mellom husene.

– En aktuell hypotese er at skredet kan ha startet på et lavt punkt i området og har bredt seg oppover og nordover i retning boligene i Ask, sier Gudmund Eiksund, professor og gruppeleder for geoteknikk ved NTNU i Trondheim.

Syv mennesker omkom og ytterligere tre er savnet etter skredet i Gjerdrum. Nå skal politietterforskning og et ekspertutvalg som regjeringen skal sette sammen, finne årsaken.

Skalker glir ut

Ekspertene kaller det retrogressive skred, eller skalkeskred.

– Et slikt skred vil gli ut i form av skalker, de kan først være 10–15 meter lange, etter hvert i kortere skalker. Hver enkel skalk løsner etter hvert som støtten fra skalken nedenfor er borte. Når en skalk løsner, blir kvikkleiren under omrørt og flytende slik at skalken kan skli ut av skredgropen. Dette vil fortsette inntil skredkanten er så lav at ingen flere skalker løsner, forklarer Gudmund Eiksund til VG.

I Gjerdrum kan man se at det ligger leirsøle som har rent langs bekken og utover jordene langt sør for selve skredgropen og over riksveien i retning Skedsmokorset.

Både Eiksund og hans NTNU-kollega, professor Steinar Nordal, slår fast at de aller fleste store kvikkleireskred i Norge er av typen retrogressive skalkeskred: De starter på et lavt punkt i terrenget og utløser en kollaps oppover, altså motsatt vei av terrenghellingen.

– Dette er den vanligste formen for kvikkleireskred i Norge, sier Steinar Nordal til VG.

– Rissa-skredet i 1978 og Kattmarka-skredet i Namsos i 2009 var retrogressive, utløst av menneskelig aktivitet, mens Byneset i 2012 ble forklart med erosjon, legger han til.

ENORMT: Denne 3D-modellen basert på dronescanning viser omfanget av skredet i Gjerdrum. Foto: NVE/Einar Otto Stangvik, VG

Bratte skråninger

– Bratte skråninger ned mot elver eller bekkeløp vil være mulige svake punkter. Det er mulig at erosjon på grunn av store nedbørmengder i ukene før skredet kan ha påvirket stabiliteten. Erosjon i enkelte ravinedaler kan ha nådd helt ned til kvikkleire, sier Gudmund Eiksund.

– Dette bør vurderes når skredårsaken etterforskes, legger han til.

Det har vært stor interesse for bildene som beskriver terrenget i området i Gjerdrum der skredet gikk natten til 30. desember.

Mange leter etter en forklaring:

Hva kan det dype tverrsnittet av terrenget langs skredkanten gi av informasjon om hvor skredet startet, eventuelt stoppet?

Hvorfor ble de skredtatte bolighusene fra Nystulia ført flere hundre meter nedover i leire-massen?

Hvor startet egentlig skredet, øverst og inne i boligfeltet, eller i motsatt ende?

Kan man være trygg på at de gjenstående bygningene er trygge? Eller kan det komme flere skred?

Bekker og vannveier

– De som skal finne årsaken, bør fokusere på bekker og vannveier, sier geofysiker Jørn Christiansen.

Han er en av dem som har kontaktet VG etter at vi publiserte oversiktsbilder som viser hvordan menneskelig påvirkning har endret landskapet fra jordbruksarealer, til boligområder og en golfbane.

– Bildene viser tydelig hvordan terrenget glattes ut over tid, og hvordan bekker blir lagt om og steinsatt, og noen også lagt i rør under bakken. Utbygginger gjør at vannet renner raskere, men så er det anlagt flere dammer for å fordrøye vannstrømmen, blant annet forbi golfbanen. Med de enorme vannmassene i form av regn i tiden før skredet, er det sannsynlig at det har oppstått erosjon og utgraving som kan forklare skredet, sier han.

Bildeserien viser endringene fra 1969 og frem til 2020. Vassdraget og dammen midt i bildene er anlagt i nyere tid og tegnet inn på de eldre bildene:

fullskjerm neste Obs! På bildene kan man se et vassdrag og en dam midt i bildet. VG presiserer at dette er anlagt i nyere tid, er tegnet inn på bildene og viser vassdraget slik det fremsto i 2020, altså før skredet.

Jørn Christiansen er nokså sikker på at skredet startet nedstrøms og forplantet seg oppover mot boligfeltet.

– Du kan se av bildene at et langt kloakkrør, trolig av plast, henger ned i skredgropen. Røret ville blitt kuttet tvert av dersom skredet hadde startet der – men er intakt fordi massene som omsluttet røret trolig ble flytende som kvikkleire, sier han.

SKREDET: Skredkanten kan leses som et tverrsnitt av grunnen under det skredrammede boligområdet Nystulia. Avløpsrøret som lå i en egen grøft langs den avskårede veien, er godt synlig på bildet som ble tatt 3. januar. Foto: Tore Kristiansen

Endret vannføring

Lillian Øygarden er forsker i NIBIO. Siden 1991 har instituttet ledet et nasjonalt overvåkingsprogram i typiske jordbrukslandskap, som blant annet måler erosjon og vannføring.

Øygarden presiserer at hun ikke har vært på området i Gjerdrum.

Men på generelt grunnlag sier hun at man må se hele landskapet samlet. Hun og anbefaler de som skal finne utløsende årsak til skredet om også å lete nedstrøms i skredområdet.

– Vi vet fra erfaring at all aktivitet som endrer terrenget, som graving, boligbygging, asfaltering og utfylling av terrenget, kan endre hydrologien i landskapet og vannføringen i bekker, med økt erosjon som mulig konsekvens.

– Erosjon skjer gradvis. Synlige endringer og utgraving forårsaket av vann rundt kummer og langs grøfter og bekker kan være forvarsler til et leirskred. Det kan for eksempel være interessant å kartlegge hvordan vannet er ledet ut av boligområdet og fra golfbanen, og hvilke erosjonssikringstiltak som er gjort eller ikke gjort, sier NIBIO-forskeren.

Brigt Samdal, NVEs direktør for skred og vassdrag, vil ikke kommentere mulige årsaker til det dødbringende skredet 30. desember.

– Nå gjennomfører vi prøveboringer og analyser for å klarlegge hvor raskt folk kan få flytte hjem igjen. Årsakene er ikke noe vi bruker tid på nå. Der kan jeg bare vise til politiet og den gjennomgangen regjeringen har varslet, sier Samdal til VG.