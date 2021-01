KLIMAKAMERATENE: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen der regjeringen legger fram stortingsmeldingen «Klimaplan for 2021-2030.» Foto: Berit Roald

Ap om klimaplanen: − For svak

Ap er skuffet over Regjeringens klimaplan for 2021–2030 som ble offentliggjort fredag. Partiet mener den er for svak på både mål og virkemidler.

Stella Bugge

Espen André Breivik

Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Planen åpner blant annet for at soner i Oslo og Bergen der fossilbiler forbys, mens oljenæringen må forberede seg på at prisen på CO₂-utslipp trappes opp fra rundt 590 kroner til 2000 kroner mot 2030.

Arbeiderpartiet skriver i en pressemelding at de er skuffet over mangelen på offensive mål og tiltak i planen. Ikke minst mener partiet at det er overraskende at Regjeringen ikke legger seg på samme ambisjonsnivå som det EU har bestemt seg for, 55 prosent for hele økonomien.

Les også: Her er regjeringens klimaplan

– For svakt

Ap mener dette er i ferd med å bli standarden for moderne industriland, og viser til at regjeringen nøyer seg med 45 prosent og at den kun har et konkret måltall for ikke-kvotepliktig sektor.

– Dette er for svakt. Arbeiderpartiets klimautslipps-budsjett viste at vi er klare for 55 prosent, heter det i pressemeldingen og partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide utdyper:

– Regjeringens klimaplan er for svak både på mål og virkemidler. For klimaets del bør høyreregjeringen få avløsning til høsten.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperso, Espen Barth Eide, her fotografert under Stortingets Equinor-høring i november i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han mener satsingen på hydrogen, på karbonfangst og -lagring og på ladestruktur for elbiler er altfor svak.

Noen av de viktigste tiltakene i planen: CO₂-avgift * Trappes opp gradvis fra rundt 590 kroner i dag til 2.000 kroner mot 2030. Transport * Krav om nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler fra 2022. Fra 2025 gjelder tilsvarende for bybusser. * Krav om lav- og nullutslipp for nye ferjeanbud fra 2023 der det ligger til rette for det, og noe senere for alle nye hurtigbåtanbud. * Trinnvis innføring av krav til lav- eller nullutslipp for servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024. * Erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet for biodrivstoff vil øke fram mot 2030. Det tas også sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022. * Vurdere muligheten for nullutslippssoner i enkelte byer. Landbruk * I klimaavtalen med jordbruket har partene forpliktet seg til å redusere utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030. * Utrede avgift på mineralgjødsel. Andre ikke-kvotepliktige utslipp * Gradvis utfasing av fossilt brensel til energiformål i industrien utenfor kvotesystemet. * Fastsette klima- og miljøambisjoner for statlige bygg og lokaliseringer. * Redusere utslippene fra bruk av fluorholdige gasser. * Støtte til Fortum Oslo Varmes CO₂-fangstprosjekt, under forutsetning av at prosjektet får finansiering fra EU eller andre kilder. Skog og arealbruk * Legge til rette for økt CO₂-opptak i skog. * Kutte utslipp fra nedbygging av grønne (karbonrike) områder. * Utrede avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv og vurdere forbud mot å åpne nye torvuttak. * Restaurere myr og annen våtmark. Grønn forskning og innovasjon * Styrke Enova for utvikling av ny teknologi. * Nedsette ekspertutvalg for å vurdere rammevilkårene for å fremme klimavennlige investeringer. * Utvikle Grønn plattform-samarbeidet mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova. Regjeringens nye klimaplan skal vise hvordan Norge kan kutte utslipp i såkalt ikke-kvotepliktig sektor det kommende tiåret. * Ikke-kvotepliktig sektor står for om lag halvparten av utslippene av klimagasser i Norge og omfatter transport, avfall, bygg, jordbruk og noe industri. * Utgangspunktet for planen er regjeringens mål om å kutte utslippene i denne sektoren med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. * Overfor EU har Norge formelt forpliktet seg til et noe mindre utslippskutt på 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Kilde: NTB Vis mer

Men regjeringen får ros for at den faktisk kommer med en klimaplan.

– Jeg er glad det nå kommer en plan, for det gir en god ramme for samtalen om dette. Men vi kommer til å ha både høyere mål og tydeligere virkemidler når vi etter hvert overtar og skal prøve å lose Norge gjennom 2020 årene, sier Eide til VGTV.

– Hvordan hadde planen vært annerledes hvis Ap satt ved roret?

– Mer ambisiøs, enda mer konkret på virkemiddelbruk og vært mye mer villig til å bruke statens virkemiddelapparat aktivt både for å kutte utslipp men også skape nye jobber.

Frykter for norske arbeidsplasser

Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Jon Georg Dale tror den planlagte opptrappingen av C0₂-avgiften kan koste mange norske arbeidsplasser.

– Jeg frykter for norske arbeidsplasser. Grunnen til det er enkelt og greit at når du firedobler CO₂ avgiften og samtidig stenger dørene for å bruke klimakvoter så øker du det særnorske kostnadsnivået uten at det er harmonisert med andre land. Da gjør du det vanskeligere å skape arbeidsplasser i Norge og billigere å etablere de samme arbeidsplassene i et hvilket som helst annet land, sier han til VG.

Dale viser til at industriproduksjonen her til lands har store mengder fornybar energi og at det bra at disse arbeidsplassene er her i stedet for land som benytter seg av forurensende kull.

– Det er dårlig både for klimaet og norsk økonomi at man flytter arbeidsplasser ut av landet. Det virker fortsatt som om noen fortsatt tror at Norge har sin egen atmosfære. Det hjelper lite at norske klimassgutslippene går ned her hvis de globale utslippene øker, sier Dale.

Frp ville heller gått inn for kvotefleksibilitet og en aktiv politikk for påskoging, altså plante flere trær i Norge.

– Det ville gitt både reduserte utslipp gjennom økt karbonbinding og grunnlag for ny industri, sier Dale.

– Viktig gjennomslag

Naturvernforbundet er noe mer positiv til det som ble lagt frem.

– Planen inneholder en rekke nye virkemidler som vil sørge for økt tempo i utslippskuttene, men er ikke en fullstendig plan for omstillingen av Norge og legger ikke opp til ambisiøse nok utslippskutt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Men hun er fornøyd med at CO₂ skal økes til 2000 kroner.

– Dette er noe Naturvernforbundet har krevd gjennom mange år, og er et svært viktig gjennomslag. Dette er med på å sende et tydelig signal om at det kommer til å bli langt dyrere å forurense, og at vi må omstille oss, sier Lundberg.

Naturvernforbundet synes også det er bra at vi får et utslippsbudsjett som viser hvordan Norge skal kutte utslippene hvert år fremover.

Planens store svakhet, ifølge Naturvernforbundet, er at den unngår flere, store politiske spørsmål som er helt nødvendig å svare på i omstillingen.

– Regjeringen har satt stadig nye rekorder i tildelingen av nye lisenser til oljeindustrien, sørget for en massiv utbygging av nye motorveier og planlegger for en ny rullebane på Gardermoen. Klimameldingen gir oss heller ingen økt satsing på energieffektivisering, som er helt nødvendig for å få nok kraft til å fase ut fossil energi uten å ødelegge naturen med ny kraftutbygging, heter det.