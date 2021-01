Laila Anita Bertheussen dømt til fengsel

OSLO TINGRETT (VG) Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen er dømt til ett år og åtte måneder fengsel for trusler og angrep på demokratiet.

Dommen mot Laila Bertheussen blir avsagt i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Dommer Yngvild Thue starter med å lese domsslutningen, altså konklusjonen.

– Det er en enstemmig dom, innleder Thue.

Dommeren fortsetter med å lese gjennom slutningen:

** Bertheussen dømmes for trusler mot sin samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, som retten mener er et «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet». Dette var den strengeste posten i tiltalen.

** Bertheussen dømmes også for et truende brev som ble lagt i postkassen til politikerparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde i januar 2019.

Det er satt av tre timer til domsavsigelsen og dommeren kommer til å lese opp utdrag av dommen og redegjøre for innholdet utover dette.

Bertheussen er selv til stede i sal 250, iført sorte klær og et sort munnbind.

TILTALT: Laila Anita Bertheussen hadde ingen rolle i offentlighet før hun ble siktet for trusler og angrep mot demokratiet. Foto: Ane Hem / VG

Rettssaken mot Bertheussen startet i Oslo tingrettt 8. september og ble avsluttet 23. oktober i fjor.

Gjennom syv uker fikk retten høre om hvordan påtalemyndigheten mener at det var Bertheussen som stod bak en rekke trusselhendelser mot Tor Mikkel Wara og politikerparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Angrepene omfatter blant annet bilbrann, hærverk og flere trusselbrev.

De mener hun har utført trusler og angrep på de høyere statsorganers virksomhet, og at hun derfor burde dømmes til to års fengsel.

FORSVARET: Advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dommeren: Avviser ensporet etterforskning

Laila Bertheussen erkjenner ikke straffskyld. Hun mener noen andre må stå bak, og har gjentatte ganger under saken kritisert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha «tunnelsyn» og ensporet etterforskning.

Tingretten er uenig. Under domsavsigelsen er dommeren tydelig på at saken har vært grundig etterforsket.

– Det er ingen holdepunkter for at politiet eller PST har hatt tunnelsyn under etterforskningen, sier dommeren.

Saken oppdateres...