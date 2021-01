GÅR AV: Øystein Sundelin (H) trekker seg som gruppeleder i Oslo Høyre, samme dag som bystyregruppen skal behandle et mistillitsforslag mot ham. Her på vei inn til krisemøte på Høyres hus søndag. Foto: Hallgeir Vågenes

Kilder til VG: Sundelin sa ja til kompromissløsning

I et krisemøte søndag foreslo Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde (H) at hverken Øystein Sundelin eller Anne Haabeth Rygg skulle være leder i partiets bystyregruppe, ifølge VGs kilder.

Oslo Høyres gruppeleder, Øystein Sundelin, trekker seg etter at et flertall av medlemmene og varamedlemmene i bystyregruppen har signert en uttalelse hvor de krevde at han måtte gå av.

Over 20 av 33 medlemmer og varamedlemmer i gruppen har foreslått at nåværende nestleder Anne Haabeth Rygg tar over som leder.

Søndag var Sundelin, Rygg og Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde samlet til et krisemøte på Høyres hus.

Ifølge VGs kilder foreslo Nordby Lunde en kompromissløsning der både Sundelin og Rygg skulle trekke seg fra gruppeledelsen.

Sundelin godtok dette, mens Rygg sa nei, får VG opplyst.

Dermed ble møtet avsluttet uten at man hadde funnet en samlende løsning. Både Sundelin og Rygg fortsetter uansett i bystyret, siden de er folkevalgte.

Bystyregruppen samles som planlagt klokken 18 mandag, til et heldigitalt møte. Der står også Sundelins heltidspolitikerverv som leder av Byutviklingsutvalget i Oslo på spill.

Overfor Avisa Oslo avviser han ikke å ta kampen for å beholde vervet.

VG har vært i kontakt med Nordby Lunde. Hun vil ikke kommentere hva som har blitt sagt i et lukket møte.

I KRISEMØTE: Søndag var Anne Haabeth Rygg på et krisemøte på Høyres hus, sammen med Heidi Nordby Lunde og Øystein Sundelin. Foto: Hallgeir Vågenes

– Ingen fortjener den typen skittentøyvask

Mandag formiddag sa Sundelin at han trekker seg etter en tøff helg.

– Jeg har hatt en vond og krevende helg, hvor jeg har måtte lese påstander og personkarakteristikker fra partikolleger som jeg har jobbet med i mange, mange år, sa Sundelin til VG mandag ettermiddag.

Flertallet i gruppen mener at Sundelin «etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av».

Sundelin bestrider anklagene, og mener det ligger politisk og strategisk uenighet bak.

– Det har vært både tøft og vondt. Det er vanskelig å ikke å reagere følelsesmessig på det og gå litt ned i kjelleren når man leser det, sier han til VG mandag ettermiddag.

– Jeg er veldig lei meg for den prosessen Øystein har vært utsatt for. Uavhengig av anklagene mener jeg at ingen fortjener den typen skittentøyvask i full offentlighet, sier Heidi Nordby Lunde, leder i Oslo Høyre, til VG.