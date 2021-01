GÅR AV: Øystein Sundelin (H) trekker seg som gruppeleder i Oslo Høyre, samme dag som bystyregruppen skal behandle et mistillitsforslag mot ham. Foto: Hallgeir Vågenes

Oslo Høyre-topp trekker seg: − Tøft og vondt

Det skjer etter krav fra et flertall i bystyregruppen om at gruppeleder Øystein Sundelin måtte gå av. – Utrolig voksent, sier Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Gruppelederen i Oslo Høyre, Øystein Sundelin, opplyste mandag ettermiddag at han trekker seg med umiddelbar virkning.

– Jeg har hatt en vond og krevende helg, hvor jeg har måtte lese påstander og personkarakteristikker fra partikolleger som jeg har jobbet med i mange, mange år, sier Sundelin til VG.

– Det har vært både tøft og vondt. Det er vanskelig å ikke å reagere følelsesmessig på det og gå litt ned i kjelleren når man leser det.

Sundelin sier at han trakk seg av hensyn til Oslo Høyre.

– Jeg har sett så mange slike konflikter i andre partier i mange år, og tenkt «hvorfor klarer de ikke å sette partiet først?». Jeg var opptatt av hva kan jeg nå gjøre for Oslo Høyre? Og det var det.

les også Opprøret mot Oslo Høyre-topp: Derfor vil de kaste ham

Det var Dagbladet som først omtalte at gruppelederen trekker seg.

Sundelin, gruppenestleder Anne Rygg og Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde var samlet til et krisemøte søndag, etter at et flertall av medlemmene og varamedlemmene i bystyregruppen har signert en uttalelse hvor de krevde at gruppeleder Sundelin må gå av.

«Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av», skrev de i dokumentet, som VG har fått tilgang på.

Sundelin bestrider anklagene, og mener det ligger politisk og strategisk uenighet bak. Bystyregruppen samles som planlagt klokken 18 mandag, til et heldigitalt møte.

– Veldig lei meg

– Jeg synes det er utrolig voksent det Øystein Sundelin gjør akkurat nå. Han tar et steg til side, og gir partiet ro til å finne løsninger som gir gruppen mulighet til å gå videre. Det setter jeg utrolig stor pris på, sier Heidi Nordby Lunde, leder i Oslo Høyre, til VG.

– Jeg er veldig lei meg for den prosessen Øystein har vært utsatt for. Uavhengig av anklagene mener jeg at ingen fortjener den typen skittentøysvask i full offentlighet, sier Lunde og legger til:

– Dette hører hjemme i interne prosesser og burde vært tatt i fullt plenum på gruppemøtet i dag.

les også Krisemøte i Oslo Høyre

– Handler ikke om meg

Sundelin sier til VG at han ikke er ferdig i Oslo Høyre.

– Mitt politiske engasjement har ikke vært oppe til votering, og jeg er valgt til bystyret. Så jeg har en jobb å gjøre fremover.

– Kommer du til å delta på møtet i dag?

– Ja, ja.

– Nå er det viktigste at vi raskt samler oss, rister dette av oss og kommer videre. Det krever en enorm innsats fra veldig mange mennesker. Jeg skal gjøre min del, for dette handler ikke om meg eller andre enkeltpersoner, men den politikken vi har meldt oss inn i Høyre for å fronte og få gjennomslag for, sier Sundelin til VG.

Vil ha grønn leder

Sundelin tar hensyn til partiet, mener Lunde.

– Jeg har ikke noe behov for å forsvare ham, men det er en grunn til partiet har valgt ham i flere omganger. Siden Øystein var leder av Oslo Unge Høyre har han vært et usedvanlig politisk talent, jeg har jobbet med i valgkampen der han har stått på for partiet og Oslo Høyre flere ganger har pekt på ham som en ledende frontfigur.

Lunde er klar på at hun mener prosessen har vært uholdbar:

– Dette er ikke oss i Oslo Høyre. Det er ikke sånn vi jobber, vi tar vare på folkene våre også når det går gærent.

les også Opprør i Oslo Høyre: Vil vrake leder

Flertallet i gruppen, som stilte seg bak å kaste Sundelin, har foreslått at nåværende nestleder Anne Rygg tar over.

Lunde sier at hun ikke vil blande seg i hvem gruppen velger.

– Det har alltid vært bystyregruppens privilegium, så det har ikke jeg noe med. Jeg håper de samler seg om en leder og nestleder som samler gruppen og befester Oslo Høyres posisjon som et progressivt og grønt parti som skal vinne valget i 2023.

Sundelin mener selv at han blir kastet fordi han er uenig med deler av gruppen om bymiljøpolitikk, parkering og Miljøpartiet De Grønne.

Lunde: Møtet blir krevende

– Jeg tror det er behov for at vi snakker sammen, så gruppemøtet kommer nok til å bli krevende uansett, sier hun til VG.

– Du sier at det bør være en samlende leder. Kan det da være en av de som har stått i fronten for mistillitsforslaget?

– Nåværende gruppeledelse er Øystein og Anne. Jeg skjønner at det kan være krevende å gå videre med en av de bak mistillitsforslaget, men det er opp til gruppen. Jeg tror de er tjent på at flere sider er representert og dekket.

Nå må Oslo Høyre rydde opp, er beskjeden fra Lunde.

– Det har vært en vond helg for veldig mange. Jeg håper vi kan sette punktum for dette nå, og drive med det vi egentlig skal drive med, og det er politikk.