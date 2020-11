VAKSINELEGE: Gunnar Hasle mener at sykehjemspasientene som er så dårlige at de ikke ville blitt henvist til et sykehus om de ble syke, bør få vaksinen etter at de andre prioriterte gruppene har fått den. Foto: Frode Hansen

Vaksineekspert: Helsepersonell bør foran eldre og syke

En ekspertgruppe vil prioritere eldre og syke før helsepersonell. Det mener Gunnar Hasle blir feil, som vil prioritere helsepersonell og personer som har mange gode leveår foran seg.

Nå nettopp

– Spør du meg, vil jeg anbefale at regjeringen og Kongehuset uansett får de få dosene de trenger. Deretter må helsearbeidere prioriteres, spesielt hvis det viser seg at covid-vaksinen hindrer at de bringer med seg smitte, slik influensavaksinen gjør, sier Gunnar Hasle.

Han er infeksjonsmedisiner og har drevet med reisevaksiner siden 1992. I tillegg er han med i en norsk forskergruppe som arbeider med utviklingen av en covid-19-vaksine.

– Deretter bør det store antallet i risikogruppene prioriteres, men bare de som ville hatt flere gode leveår foran seg.

På tirsdag leverte en ekspertgruppe sine anbefalinger til FHI om hvem som burde få vaksinen først. De mener de eldre og syke må prioriteres før helsepersonell.

Det mener altså Hasle blir feil prioritering.

les også Ekspertgruppe mener eldre og syke bør få coronavaksine først

– Om vi får noen hundre tusen vaksinedoser, og helsearbeiderne skal stå bak halvannen million risikopersoner i køen, kan det bli lenge til de som arbeider med covid-19 syke og sårbare grupper kan få vaksinen.

Hasle er også overrasket over at utvalget velger å fokusere på antallet dødsfall fremfor tapte leveår.

Han mener nemlig at tapte leveår bør inn i ligningen: en ung person med underliggende sykdom bør få den før en sykehjemsbeboer.

– Og kvalitetsjusterte leveår («tapte leveår med god helse») nevner de bare i forbifarten, sier han og legger til:

– De av sykehjemspasientene som er så dårlige at de ikke ville blitt henvist til et sykehus om de ble syke, bør få vaksinen etter at de andre prioriterte gruppene har fått den.

Under ser du vaksinene som er aktuelle for Norge:

Utvalgsmedlem: Andre prioriteringer under en pandemi

Rapporten skiller mellom hvem som skal prioriteres ved scenario 1 og 2a (fortsatt lite smitte, og delvis kontroll) og 2b (smitte ute av kontroll). Rapporten anbefaler å prioritere risikogrupper foran helsearbeidere ved scenario 1 og 2a og helsepersonell ved scenario 2b. Samfunnskritiske funksjoner kommer lenger ned på prioriteringslisten.

Ekspertutvalget legger til at dette er en dynamisk modell, som betyr at den vil justeres ut i fra smittesituasjonen: Hvis smittetrykket blir høyere, kan det bli aktuelt å prioritere helsepersonell først.

Utvalgsmedlem Reidun Førde sier på NRK Debatten tirsdag kveld at prioriteringene er annerledes under denne pandemien enn til vanlig:

– I en pandemi vi står i nå skal ikke antall tapte leveår styre prioriteringer, men helsevesenet skal prøve å redde så mange liv som mulig. Under en pandemi behandler vi ikke bare den enkelte, men tar hensynet til samfunnet som helhet fordi det blir hardt rammet av en pandemi.

Det vil si at 95-åringen får en høyere prioritet enn 25-åringer.

I rapporten, oppsummerer de hvordan andre land prioriterer hvem som får vaksinen først (se side 20). Helsepersonell prioriteres i land som Belgia, Estland, Polen og Frankrike. I Storbritannia prioriteres sykehjemsbeboere, i Sverige, eldre over 70 år, og i Tyskland personer med underliggende sykdommer.

Disse skal få først, ifølge utvalget

Ekspertutvalget mener tre kategorier bør være grunnlaget for hvem som får vaksinen først: Risikofaktorer for alvorlig sykdom og død, smittesituasjonen og yrke.

Hvem som er mest utsatt: Dersom smitten holder seg på dagens nivå eller går tilbake, anbefaler de at dem som har høyest risiko for å bli alvorlig syke få vaksinen først, melder Dersom smitten holder seg på dagens nivå eller går tilbake, anbefaler de at dem som har høyest risiko for å bli alvorlig syke få vaksinen først, melder NRK og Aftenposten . Ekspertgruppen påpeker at høy alder gir høy risiko og trekker også frem personer med enkelte underliggende sykdommer. Avhengig av hvor du bor: Dersom noen områder i Norge er mye hardere rammet enn andre, anbefaler ekspertgruppen at disse prioriterer først. «Områder med høyt smittepress er mer utsatt for en overbelastet helsetjeneste, smitteverntiltakene er strengest og mest tyngende i slike områder, og en vaksine vil gjøre størst nytte for seg der smitten er størst», Dersom noen områder i Norge er mye hardere rammet enn andre, anbefaler ekspertgruppen at disse prioriterer først.«Områder med høyt smittepress er mer utsatt for en overbelastet helsetjeneste, smitteverntiltakene er strengest og mest tyngende i slike områder, og en vaksine vil gjøre størst nytte for seg der smitten er størst», skriver de Etter yrke: «Enkelte yrkesgrupper har økt risiko for å bli smittet og/eller for å smitte andre», påpeker ekspertgruppen. De anbefaler foreløpig at helsepersonell og personer i kritiske samfunnsfunksjoner prioriteres.

Dette er ekspertgruppen Eli Feiring, statsviter, førsteamanuensis og leder av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Reidun Førde, lege og professor emeritus i medisinsk etikk ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. Søren Holm, lege og filosof, professor i bioetikk ved Universitetet i Manchester og

professor II ved Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo. Ole Frithjof Norheim, lege, professor i medisinsk etikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og leder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) ved Universitetet i Bergen. Berge Solberg, filosof, professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Gry Wester, filosof, førstelektor i bioetikk og global helseetikk ved King`s College London. Vis mer

Publisert: 18.11.20 kl. 08:22

Mer om Coronaviruset Etikk Smittevern Sykdom