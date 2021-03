TILTALT: Mange tusen salg gjennomført av Laila Mjeldheims bedrift Det norske kartselskapet, regnes av påtalemyndigheten som bedrageri. Selv mener hun alle salgene var lovlige. Foto: Tore Kristiansen

Tiltalt for bedrageri på 62 millioner kroner – nå starter rettssaken mot Laila Mjeldheim

Forretningskvinnen Laila Mjeldheim er tiltalt for grovt bedrageri på flere titalls millioner kroner. Tirsdag starter rettssaken i Oslo Tingrett.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Mjeldheim er eier av firmaet Det norske kartselskapet. Hun er tiltalt for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner gjennom salg av «tilnærmet verdiløse produkter», heter det i tiltalen.

Selv nekter Mjeldheim all straffskyld i saken.

VG har over lengre tid undersøkt Kartselskapet i et større sakskompleks. Våren 2018 avslørte VG gjennom skjulte lydopptak hvordan Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Ni tidligere ansatte og fire av firmaets kunder skal vitne for påtalemyndigheten i rettssaken. Mjeldheim og hennes forsvarsadvokater har på sin side kalt inn tre tidligere ansatte og ti kunder som vitner.

Bedrageriene hun er tiltalt for, skal ha skjedd i en femårsperiode fra 1. januar 2015 til 26. juni 2020. Påtalemyndigheten mener at alle salg i denne perioden skal regnes som del av et «pågående bedrageri».

– Omfattende

Aktor Terje Nedrebø Michelsen beskriver saken som omfattende, og sier det er mange temaer som gjennom de neste ukene skal belyses i retten.

Etterforskningen har pågått i cirka to år.

– Det har vært krevende i den forstand at det er omfattende elektronisk materiale i saken. Som man ser av tiltalen, mener påtalemyndigheten at hele virksomheten har representert et pågående bedrageri, sier aktoren.

Det innebærer at alle salg gjort av Det norske kartselskapet siden 2014 i tiltalen regnes som bedrageri. Dette er Mjeldheims forsvarsadvokat, Øystein Storrvik, helt uenig i.

– Vårt syn er samsvarende med hennes syn: at hun ikke har gjort noe bedrageri i det hele tatt. Dette har vært salg innenfor lovens grenser, sier advokat Øystein Storrvik, som er Mjeldheims forsvarer.

Han sier at forsvaret dessuten ønsker å stille spørsmål ved omfanget av bedragerianklagene, skulle retten falle på at hun er skyldig i bedrageri.

– Det er snakk om mellom 10.000 og 15.000 salg. De kan være ganske forskjellige, både i gjennomføring og produkt, og må vurderes individuelt. Ett spørsmål er om hun i det hele tatt har gjort noe bedrageri – ett annet er omfanget, mener Storrvik, som synes tiltalen er veldig vid.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik representerer Laila Mjeldheim i bedragerirettssaken. Foto: Frode Hansen

Han understreker at hans klient er klar på at det hun har gjort er lovlig.

– Hun har jo holdt på med salg hele sitt voksne liv, gjennom Telenor og videre oppover, gjennom annonser og reklame. Det gjør at hun har mye å fortelle om hvorfor hun mener dette er lovlig og innenfor grensene for det lovlige.

– Hun har forberedt seg, og er glad for å få dette avgjort. Det har hengt over henne lenge, sier han.

Ansatte pålagt terapi

VG publiserte i helgen podkastserien «Våpendrageren» som forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Akademiet skal hjelpe folk å håndtere sine avhengigheter. Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Hør første episode av podkastserien «Våpendrageren» her:

Gjennom seks episoder får du følge historien om Kartselskapet og Addictologi Akademiet – og om ekteparet som som havner i bitter konflikt med hverandre som følge av medlemskapet i Akademiet.

Alle episodene av podkastserien «Våpendrageren» finner du her:

Mjeldheim: – Ser frem til en avklaring

Forrige uke lanserte Mjeldheim selvbiografien «Fra barnehjem til Bentley», hvor hun forteller det hun sier er hennes side av historien.

– Det er klart jeg tenker jo mye på rettssaken. Jeg ser frem til å få en avklaring, og jeg håper og tror jeg får en rettferdig behandling i retten, sa Laila Mjeldheim selv, da hun i anledning boklanseringen forrige uke var gjest i et bokbad på Litteraturhuset i Oslo.

BENTLEY: Laila Mjeldheim i bilen det henvises til i tittelen på hennes selvbiografiske bokutgivelse. Foto: Tore Kristiansen

I boken skriver hun om alt av urettferdigheter hun selv har opplevd gjennom livet – fra opplevelser i barndommen, til det hun beskriver som mobbing fra VGs side i sakskomplekset rundt Det norske kartselskapet og Addictologi Akademiet.

– Ingen andre medier omtalte meg eller Espen på en slik måte som VG gjorde. Jeg mener VG i flere sammenhenger utmerker seg som en avis som driver med offentlig uthenging og mobbing av mennesker, skriver Mjeldheim i boken.