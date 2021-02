VIL HA NY RETTSSAK: Viggo Kristiansen ønsker at saken skal få en full ny behandling i retten. Foto: Fridtjof Nygaard

Baneheia-saken overføres til statsadvokaten i Oslo

Ager statsadvokatembeter skal ikke lenger ha ansvar for behandling av den gjenåpnede straffesaken mot Viggo Kristiansen.

Av Hanna Haug Røset

Saken overføres til Oslo statsadvokatembeter etter ønske fra Agder selv.

– Etter anmodning fra Agder statsadvokatembeter har riksadvokaten i dag besluttet å overføre ansvaret for den videre behandling av den gjenåpnede Baneheia-saken til Oslo statsadvokatembeter, skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

Statsadvokaten i Oslo får i oppgave å gjennomgå saken, og sende sin tilrådning til riksadvokaten om hvorvidt den bør henvises til full ny behandling ved lagmannsretten, eller om påtalemyndigheten bør påstå frifinnelse uten ny hovedforhandling.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin sier til VG at han synes avgjørelsen er fornuftig.

– Det er viktig å få inn nye øyne til å vurdere de bevisene som foreligger i saken. Da tror jeg saken vil bli sett på en helt annen måte enn av dem som er påvirket av personer som har jobbet med saken i alle år, sier Sjødin.

Riksadvokaten skriver i selve avgjørelsen at hverken Agder politidistrikt, som etterforsket saken, eller Agder statsadvokatembeter ansees som inhabile. Men det vises til at embetslederen i Agder, førstestatsadvokat Erik Erland Holmen, har argumentert med at de mener det ikke var grunn til å gjenåpne saken og at gode grunner til at «friske øyne» nå bør se på saken.

– Høyt prioritert

Etter å ha fått tilrådning fra statsadvokatembetet vil Riksadvokaten deretter ta den endelige avgjørelsen om hva som er påtalemyndighetens standpunkt.

– En har merket seg at både de etterlatte og Viggo Kristiansen gjennom mediene har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling. Vurderingstemaet for riksadvokaten er imidlertid om bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – anses tilstrekkelig for domfellelse eller ikke hensett strafferettens strenge beviskrav, skriver Riksadvokaten i pressemeldingen.

Dersom Riksadvokaten ikke mener bevisene slik de fremstår i dag holder til en fellende dom vil det bli avsagt en frifinnende dom uten at det holdes ny rettssak.

Riksadvokaten skriver at saken er høyt prioritert hos påtalemyndigheten, men at det på nåværende tidspunkt hverken er mulig å si når den endelige avgjørelsen vil foreligge eller når det er forventet at tilrådingen fra Oslo statsadvokatembeter er klar.

– Det er et omfattende etterforskningsmateriale som skal gjennomgås, herunder den informasjon som er fremkommet i anledning Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæringer, skriver Riksadvokaten.

Utelukker ikke nye etterforskningsskritt

Videre heter det at det ikke kan utelukkes at det vil bli behov for enkelte nye etterforskningsskritt, i den grad det anses nødvendig for å sikre at alle forhold av betydning for avgjørelsen.

– Både de som kan tale for og imot domfelte blir tatt i betraktning.

– Sakens karakter og hensynet til de involverte tilsier en meget grundig behandling, og påtalemyndigheten tar saken på største alvor.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000. Saken hans ble i forrige uke gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen.

Saken oppdateres.