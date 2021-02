Regjeringen avlyser skriftlig eksamen

Kunnskapsdepartementet avlyser skriftlig eksamen for ungdomsskoler og videregående skoler. Det planlegges for å gjennomføre muntlig eksamen.

«Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3» skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføre eksamen som normatlt. Muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever.

– Vi priortierer denne gruppen fordi det er unge mennesker som ikke kommer seg videre uten vitnemål, sier Melby.

Slik blir eksamen 2021 Alle skriftlige eksamener avlyses for elever

Alle muntlig-praktiske eksamener avlyses for elever.

Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjenomføres.

Lokalgitt muntlig eksamen for vg3 gjennomføres.

Privatister og elever emd behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

Standpunktkarakter for alle fag det ikke er muntllig eksamen i, settes i uke 23.

Standpunktkarakter i fag det er muntlig eksamen i, settes i uke 22.

Der ses på muighete for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamn. Vis mer

– Inngripende tiltak

– De siste ukene har det vært et stort press for å avgjøre spørsmålet om eksamen så raskt som mulig. Samtidig har det vært lite snakk om konsekvensene for det ene eller andre alternativet, sier Melby.

– Å frata elevene eksamen er et inngripende tiltak for elevene, understreker hun.

Standpunktkarakteren skal fastsettes i uke 23 for de fleste. For dem som skal ha muntlig fastsettes standpunktkarakter i uke 22.

– Pandemien har uten tvil ført til at elever har fått en annen form for undervisning på grunn av ulike rstriksjoner rundt om i landet. Det skaper ulike forutsetninger. Derfor har regjeringen besluttet å avlyse skriftlig eksamen, opplyser Melby.

Avgangskullene er prioritert fordi det er siste mulighet for å få en vurdering.