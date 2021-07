Foto: Hanna Thevik

Foreslår nye regler for studiepermisjon: − Ingen planlegger for å bli syke

Regjeringen foreslår å lovfeste retten til å ta permisjon fra studiene. – Vi har sett flere eksempler på studenter i sårbare situasjoner som blir veldig små i et stort og vanskelig system, sier Asheim.

Av Ingvild Vik

I et forslag sendt på høring 2. juli, foreslår regjeringen blant annet å lovfeste studenters rett til å ta permisjon fra studiene. I dag er det opp til utdanningsinstitusjonene å bestemme permisjonsreglene og hvordan de skal håndheves.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at et nasjonalt regelverk vil sikre at studenter i hele landet har samme rett til permisjon.

– Vi har sett flere eksempler på studenter i sårbare situasjoner som blir veldig små i et stort og vanskelig system.

Han mener man ved å legge dette inn i lovverket kan sørge for at kravene ikke blir for rigide, og peker på frister for når du må søke permisjon som eksempel:

– Vi kan ikke ha det sånn at hvis du blir syk i juni så får du ikke permisjon fordi fristen for å søke gikk ut i april. Ingen planlegger for å bli syke eller trenge tilrettelegging.

Dette skal du få permisjon for

– Regjeringens mål er at utdanning skal bli tilgjengelig for langt flere uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller hvilken livssituasjon du er i, da må vi også sørge for at lovverket vårt gjør det mulig, sier Asheim.

I forslaget til lovtekst står det at permisjon fra studiene innvilges ved militærtjeneste, verv i studentpolitiske organer, ved sykdom og ved andre tungtveiende grunner, og ved graviditet, fødsel og omsorg for barn.

For masterstudenter kan permisjon også innvilges av faglige hensyn.

– Tydelig plikt til faglig oppfølging

Regjeringen foreslår også følgende:

Tydeliggjøre plikten til å gi studenter som har krav på det, en tilrettelagt studiehverdag.

Tydeliggjøre institusjonenes ansvar for oppfølging av studentene.

For å unngå at institusjonenes klagenemnder blir overbelastet, legger regjeringen frem to alternative forslag, som innebærer at institusjonen enten kan utvide klagenemnda eller opprette enda en nemnd.

Gjøre læringsmiljøbestemmelsen tydeligere og enklere og mer brukervennlig ved å dele den opp i flere bestemmelser.

Målet med å tydeliggjøre institusjonenes ansvar for oppfølging, er ifølge Asheim at universitetene og høyskolene skal få en tydelig plikt til å drive faglig oppfølging av studentene, i tillegg til plikten til å levere undervisning og utdanning av høy kvalitet.

– Det vet vi er noe mange studenter savner. Hvordan de løser dette må de finne ut sammen med studentene sine, men jeg vil ikke at det skal være noen tvil om at vi forventer at de gjør det.