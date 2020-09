forrige







fullskjerm neste LITT AV EN FANGST: Tore Chruickshank (94) fikk seg en onsdag litt utenom det vanlige: I sildegarnet som var lagt ut i Sagfjorden i Salangen kommune i Troms, lå det en sverdfisk.

Tore (94) var alene i båten – fikk sverdfisk i garnet

Kona var bekymret og sendte sønnen på leting. Tore var bare ute på havet og fanget sverdfisk i Sagfjorden.

– Jeg har fått slappet av og drukket kaffe nå. Og spist litt restekake med kona, sier Tore Chruickshank til VG over telefonen onsdag kveld.

For det ble en over gjennomsnittet spennende dag for 94-åringen.

I 09.30-tiden på onsdag morgen la Tore ut med sin tifots robåt på Sagfjorden i Salangen i Troms for å dra opp sildegarnet sitt.

Da han skulle trekke det opp, skjønte han at det var noe som ikke stemte:

– Det kom det en hale, jeg skjønte ikke hva det var, trodde det kanskje det var en nise.

STORFANGST: Her drar Tore opp kjempefisken. Foto: SALANGEN-NYHETER.COM

Litt av et syn

Tore prøvde å knyte et tau rundt den for å få den opp i båten, men det gikk ikke. Derfor endte han opp med å dra den inn til land.

Det var først da han så «sverdet» at han skjønte at det var noe annet enn en nise.

Sverdfisken, som var over to meter og mellom 50-60 kilo var litt av et syn.

– Jeg ble forbauset, sier Tore, og forteller videre hvordan han trakk han den opp på svabergene for å få den i land. Men 94-åringen trengte bakkestyrker og fikk tilkalte kompisen Konrad Jørgensen for å få hjelp med å få sverdfisken ut av garnet og opp på land.

Sønnen kom også. Kona Aud hadde lurt på hvor det ble av ham etter fire timer og sendte sønnen ut for å lete.

– Dette er ganske unikt

Sverdfisken til Tore er nummer 41 siden 1967, kan forsker Sverdfisken Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet fortelle.

– Dette er ganske unikt. Det er lenge siden sist, sier han til VG.

De siste årene har det vært registrert under en sverdfisk per år. Han sier det er ungdommene som vandrer nordover, noe Tores fisk trolig er. Over halvparten har vært funnet nord for polarsirkelen. Faktisk har det vært fanget en sverdfisk i samme fjord tidligere.

Sverdfisken liker seg best i tropiske farvann. Man vet ikke sikkert hvorfor stadig flere finner veien til våre kjølige breddegrader, men trolig er forklaringen en kombinasjon av mat og varmere klima.

Nå vil han vite mer om Tores fangst:

– Vi er veldig interessert i å få registrert både lengde og vekt og hvor.

Sverdfiskmiddager ut året

Etter at funnet ble kjent i bygda, har det rent inn med meldinger og telefoner.

– Det er litt forbausende hvor mange meldinger som kommer på Facebook, det er jo litt artig, sier den spreke mannen.

Tore har fryst ned fisken. Noe skal han salte og noe ikke. Men han måtte smake en bit først:

– Jeg prøvde et par skiver på steikepanna for å smake. Dette er helt fremmed for meg. Det smakte a la sjø-ørret og kveite.

I garnet fikk han bare en sild, men han fikk noe å spise likevel. Nå har han delt ut sverdfisk-koteletter til hele familien.

Publisert: 30.09.20 kl. 23:08

