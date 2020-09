I SOFAEN: Guri Melby (39) tror det er en god lederegenskap at hun ikke kaver seg opp så veldig i stressede situasjoner. Men hun er engasjert, selv om hun virker rolig, som under intervjuet med VG i en sofa på Det grønne kjøkken. Foto: Terje Bringedal, VG

Guri Melby: Hadde neppe blitt Venstre-leder med landsmøte i april

Lørdag blir Guri Melby (39) høyst trolig valgt til Venstres nye leder. I dette intervjuet forteller hun hvorfor hun ventet i det lengste med å si ja. Stikkord er corona, manglende ambisjoner og et brudd i venstre håndledd.

– Det var ingen masterplan bak at jeg skulle innstilles som partileder. Jeg hadde nok ikke blitt valgt til partileder dersom landsmøtet hadde blitt arrangert som planlagt i april, sier Guri Melby til VG.

Hun slår seg ned i en sofa på favorittkaféen Det grønne kjøkken like ved Kunnskapsdepartementet i Oslo. Det er bare et halvt år siden hun sjokkstartet som kunnskapsminister etter Trine Skei Grande samme dag som skole-Norge stengte. Lørdag hopper hun etter Grande igjen – som enstemmig innstilt lederkandidat i Venstre.

Guri Melby danket ut de to andre lederkandidatene, Sveinung Rotevatn og Abid Raja, selv om hun kanskje er den minst ambisiøse av dem.

Selv tror hun en av årsakene er at hun er veldig nedpå fremfor å ha ambisjonene utenpå.

– Hvorfor kom du så sent på banen med å fortelle at du ville bli partileder?

– Jeg trengte oppriktig talt denne tiden til å finne ut av dette selv. Denne våren var jo veldig spesiell. Jeg ble kunnskapsminister 13. mars. På det tidspunktet var jeg nok langt unna ledervervet i Venstre. Jeg hadde vært et navn i diskusjonen. Men følte meg langt unna. Det var mest snakk om Sveinung (Rotevatn) og Abid (Raja). Jeg hadde ansvar for en stor sektor som ble stengt ned. Det var fullt trøkk. Jeg måtte bare konsentrere meg om jobben som statsråd, sier Guri Melby, som skjøv det meste annet unna frem til sommeren.

VAR LANGT UNNA LEDERVERVET: - Jeg måtte konsentrere meg om jobben som statsråd, sier Guri Melby om våren med corona, stengte skoler, avlyste eksamener, sårbare elever og hjemmeskole. Foto: Terje Bringedal, VG

– Jeg er faktisk helt ærlig når jeg sier at jeg ikke brukte en kalori på å tenke på hva min rolle skal være i Venstre. Dette fikk noen andre finne ut. Jeg sa til meg selv at dette fikk jeg bruke sommeren på å bestemme, forteller Melby.

Hun drikker Cola Zero rett fra flasken og snakker rett fra levra.

– Du fikk vel et forhåndsvarsel om at du lå godt an?

– Nei, det eneste jeg fikk vite fra valgkomiteens leder like før sommerferien, var at det var meg som hadde endret min posisjon mest i innspillene fra fylkeslagene fra i fjor høst. Nå sto mitt navn på alle fylkenes lister over hvem de ville ha med i partiledelsen. Den nøkterne beskjeden fra valgkomitéens leder hadde nok en betydning for om jeg ønsket å bli leder eller ikke. Det er en forskjell på å bli leder for enhver pris og føle en tilbakemelding om at folk faktisk ønsker deg som leder, svarer Melby.

De etterlengtede feriedagene i juli skulle hun nyte sammen ungene i Trøndelag. Og tenke på om hun virkelig ville bli leder. Slik gikk det ikke helt.

– Etter tre dager i ferie klarte jeg å brekke armen min på skogstur. I stedet for å bruke tid, snakke med folk, gå turer og tenke ut hva jeg ville i lederspørsmålet i sommerferien, så ble jeg liggende et par uker ganske så neddopet hjemme. Det gjorde også at jeg kom litt bakpå i denne prosessen. Det ble sykmelding i stedet for ferie i sommer, avslører Melby.

Den årvåkne VG-leser la kanskje merke til at hun stilte på regjeringens corona-pressekonferanser iført en tynn bandasje på venstre håndledd. Det var faktisk mer alvorlig enn det kunne se ut til.

SKADET SEG: Guri Melby dro på besøk til nye Fosshagen studentbarnehage i Sogndal etter sykmeldingen i sommer. På venstre håndledd bar hun en bandasje etter det stygge fallet ved Nøklevann. Foto: Christian Blom, NTB

Melby var på gåtur ved Nøklevann i Østmarka sammen med en venninne da hun skled på en sleip stein.

– Jeg datt og måtte ta meg for, og merket med en gang at dette var ille. Håndleddet var helt ute av stilling, beskriver Melby som konstaterte at vakthavende lege skrev i journalien hennes at skaden skjedde «på joggetur».

– Det skal jeg ikke skryte på meg at det var. Men jeg lot det stå i pasientjournalen uten å korrigere det, sier hun med et lurt Melby-smil om munnen.

Så får hun spørsmålet som VG må forsikre om at vi også hadde stilt til en småbarnsfar i samme posisjon:

– Du er småbarnsmor og statsråd for en enorm sektor i coronaens tid. Vurderte du å droppe lederkandidaturet i frykt for å gape over for mye?

– Jeg var helt oppriktig i tvil veldig lenge om jeg skulle stille som leder. Det har med min familiesituasjon å gjøre. Situasjonen var allerede helt på kanten i forhold til å bidra hjemme og være så mye sammen med ungene som jeg har lyst til. Samtidig så tenkte jeg at hvis jeg noen gang skal gjøre dette, så er det nå, svarer Melby som inntil hun ble statsråd var vararepresentant for Trine Skei Grande på Stortinget.

Hun snakker om et politisk engasjementet som bare har blitt sterkere etter at hun ble mor.

– Samtidig mener jeg at kvinner bør kunne inneha alle mulige posisjoner – også kvinner med små barn.

OSLO-TRØNDER: Som lederforgjengerne Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum er Guri Melby en såkalt Oslo-trønder. Født og oppvokst i Orkdal, men har levd sitt voksne liv i Oslo, for anledningen poserende på plassen foran Norges Bank i hovedstaden. Foto: Terje Bringedal, VG

– Hvordan var det å vite at partiveteraner som Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum hadde betydelig sans for deg som lederkandidat?

– Jeg har ikke spurt noen av dem om hvem de foretrekker. Jeg tror nok begge ville ha støttet den innstilte lederkandidaten uansett hvem det ble. Men begge har vært utrolig viktige for Venstre. Både Trine og Odd Einar er blant dem jeg snakker med når jeg skal rådføre meg med folk. De gir gode innspill. Man skal ikke lytte til alt de har å si, men noe av det er ganske klokt.

Melby hadde som vanlig telefonen på lydløs under frokosten søndag 23. august. Klokken ti så hun at et kjent nummer hadde ringt. Hun fikk kontakt med leder Per A. Thorbjørnsen i valgkomitén og fikk vite at en samlet valgkomité gikk inn for henne som ny partileder, samt Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og Abid Raja som 2. nestleder.

Melby har avvist å kommentere NRK sin sak fra august om at hun skal ha signalisert til valgkomitéen at Raja ikke burde være en del av Venstres nye partiledelse.

– Hvordan blir det å ha Raja som én av to nestledere?

– Jeg er veldig glad for at Abid har sagt ja til å bli en av to nestledere sammen med Sveinung (Rotevatn). Hvis du skal ha en god ledelse som fungerer sammen, må vi være passe like, men også forskjellige. Vi er ganske enige om retningen, men ulike i form og måte å være på.

– Må du holde Raja litt stramt i tøylene?

– Jeg håper at jeg slipper det. Jeg tenker at det er vesentlig at alle får være sånn som de er. Men det som er viktig, er at vi er enige om prosjekt og veivalg i bånn. At vi har litt ulik form og måte å være på, er bare bra. Det er helt nødvendig for en leder å omgi seg med folk som ikke bare nikker og sier ja til alt. Jeg vet at både Sveinung og Abid kommer til å gi meg motstand. Det er jeg veldig glad for.

Hvordan skal du få et mangeårig sperregrense-parti opp på trygg grunn godt over sperregrensen?

– Det er en jobb vi må tørre å bruke litt tid på. Vi må jobbe med flere ting - bli enda tydeligere i politikken vår, bygge organisasjon og et stort lag. Det går godt an å ha enkeltsaker eller enkeltpersoner som kan surfe på en popularitetsbølge i kort tid. Men skal du bygge et større parti som er stabilt over tid, må du bygge nedenfra og opp. Vi må få flere aktive medlemmer som er stolte av å tilhøre- og støtte Venstre. Det er en langsiktig jobb, sier Melby som blir partileder frem til 2022, i hvertfall.

For som det står i veiledningen til delegatene til årets landsmøte:

«Valg foregår stort sett annethvert år. Da byttes hele Venstres ledelse ut. Det vil si: Slik er det i teorien. I praksis blir de gjerne sittende i opp til 16 år.»

