Vakt i departementene coronasmittet – 17 i karantene

17 personer er satt i karantene etter at en resepsjonsvakt i departementene har fått påvist coronasmitte.

En resepsjonsvakt som er tilknyttet departementene har fått påvist covid-19. Det bekrefter Beate Erikstad, assisterende direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), overfor VG.

– Vi følger helsemyndighetenes krav, og har satt 17 personer i karantene for ti dager fordi de har vært i nærkontakt med den smittede, sier Erikstad til VG.

Vedkommende hadde vært på jobb i Utenriksdepartementet og i R6, som huser Landbruks- og matdepartementet, samt Helse- og omsorgsdepartementet. Mannen var på jobb her henholdsvis 10. og 11. september, og hadde siden fri før han fikk påvist sykdom.

Erikstad i DSS vil ikke kommentere på helsetilstanden til mannen, utover å si at han ikke er på sykehus og at han følges opp av arbeidsgiver.

DSS ble kjent med det positive prøvesvaret tirsdag ettermiddag, ifølge Erikstad. De 17 som er satt i karantene er kolleger av mannen, primært fra resepsjonstjenesten.

– Vi fortsetter tjenestene som normalt. Dette går ikke ut over tjeneste eller sikkerhet, sier Erikstad i DSS.

Hun forteller at de har innført mange coronatiltak som følge av pandemien, blant annet at resepsjonistene sitter bak glassvegger. De ansatte i departementene får tilgang til byggene via sluser, og har ikke nærkontakt med de resepsjonsansatte, ifølge Erikstad.

Publisert: 16.09.20 kl. 21:17

