TRIMMET ELSYKKEL: Fra en test hos Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Bekymret over «blodtrimmede» elsykler – risikerer millionkrav ved ulykke

Elsykler med maksfart på opp mot 100 km/t annonseres for salg i Norge. Forsikringsselskapet If kaller det et gråmarked og advarer mot millionkrav for eiere med uregistrerte sykler.

Nå nettopp

– Statens vegvesen har klare regler for hva som defineres som en elsykkel. Den skal ha maks toppfart på 25 km/t. Dersom du skader et menneske eller eiendom går dette under ansvarsdekningen på innboforsikringen. Mange elsykler går imidlertid fortere enn 25 km/t, og da er reglene annerledes forteller informasjonssjef Sigmund Clemenz til VG.

Går elsykkelen raskere, skal sykkelen etter loven registreres som elektrisk moped – med lovpålagt ansvarsforsikring.

If er bekymret over utviklingen med stadig raskere elsykler.

– Med et enkelt søk på nettet finner vi elsykler med ulik toppfart, fra 30-50-60 og opp mot 100 km/t, som selges privat. Dette er langt over grensen for at farkostene må registreres som moped. Det er mye usikkerhet, og det har oppstått et gråsonemarked, sier Clemenz.

Informasjonssjef i If, Sigmund Clementz. Foto: If

I 2019 ble det registrert 530 elektriske tohjulsmopeder, ifølge Statens vegvesen. Hittil i 2020 var tallet 622.

Seniorrådgiver i seksjon kjøretøy teknisk i Statens vegvesen, Kurt Ottesen, sier til VG at det er flere måter å elektrifisere en sykkel på.

– Å bygge om en vanlig sykkel til elsykkel er fullt lovlig, så lenge den holder seg innenfor kravene til elsykkel. Det innebærer at nominell effekt ikke overstiger 250 watt og at hjelpemotoren ikke gir kraft ved hastighet over 25 km/t. Monterer man et kraftigere kit eller justerer en elsykkel til å yte over dette, er kjøretøyet per definisjon moped. Elsykler som er definert som moped må blant annet godkjennes og registreres, er kun tillatt å bruke i kjørebanen, samt utløser krav om hjelm, sier Ottesen.

Statens vegvesen kjenner til at det også er et relativt lite marked for lovlige spreke «elsykler».

– Disse er tillatt å produsere og selge, siden EU har en egen type godkjenningsklasse for slike. I Norge defineres disse som moped. Hvis selger gir riktige opplysninger til kunden, er det kundens ansvar å få den godkjent og registrert ved å møte opp på trafikkstasjonen. En del forhandlere ordner også dette, sier Ottesen.

les også 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel i København

BESLAGLAGT: Bilde av en trimmet sykkel på test hos Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Risikerer millionkrav

Sigmund Clemenz i If sier elsykler som kan gå mellom 50 og 100 km/t har et stort skadepotensial, og man risikerer millionkrav mot seg om noen blir alvorlig skadet av en trimmet elsykkel som ikke er registrert som moped.

Vegvesenet understreker at mopeder ikke skal overstige 45 km/t, da blir de motorsykler.

les også Mann tatt på blodtrimmet elsykkel i Larvik

Trygg Trafikk: Farlig og ulovlig

– Elsykler er tillatt på gang- og sykkelveier og på fortau. En elsyklist som kjører i 90–100 km/t innebærer en stor risiko for ulykker, ikke minst for andre, men også for seg selv, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg.

Elsykler er etter definisjonen et relativt «saktegående» kjøretøy.

– Elsykkel er definert som sykkel. Den har en elektrisk hjelpemotor som gir starthjelp inntil seks km/t​ og skal ha gradvis avtagende motorkraft fram til 25 km/t​.

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg. Foto: Trygg Trafikk

Ønsker kontroll og bøtelegging

– Det er ingen øvre fartsgrense for syklende ut over fartsgrensen på stedet, men i kravene til elsykkel er fartsgrensen 25 km/t. Da skal hjelpekraften opphøre. Elsykkel kan kjøres i mer enn 25 km/t, men da med muskelkraft. Dersom elsykkelen går i mer enn 25 km/t med strøm er den ulovlig, skriver Trømborg i Trygg Trafikk.

Grunnen til at det er farlig og ulovlig å ha mer hjelpekraft enn fart på 25 km/t, mener Trygg Trafikk er at en elsykkel kan sykles på andre veityper enn i kjørebanen.

– Vi tror neppe syklene er trimmet, de er trolig levert med svært kraftig motor, men kalles fortsatt en sykkel. De er ikke tillatt brukt, men tillates solgt. Det er Trygg Trafikk uenige i. Trygg Trafikk ønsker at kontrollen med både kjøp, salg og bruk av slike sykler øker og at leverandører, i tillegg til syklister som bryter regelverket, bøtelegges, understreker Ingrid Trømborg.

HER ER REGLENE Elsykler selges både som komplette sykler eller som sett du monterer på en vanlig sykkel

Hjelpemotoren må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW (250 watt).

Hjelpemotoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene (eller bruker veivanordning for armer)

Motoren alene kan likevel gi fremdrift opp til 6 km/t, såkalt «oppstartsassistanse»

Hjelpemotoren skal koble ut når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå/veive

Du kan bruke elsykkelen på de samme områdene som vanlige sykler og du er ikke forpliktet til å registrere sykkelen. Det er ikke påbudt med sykkelhjelm.

Elsykler som er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t, eller som har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, er ikke lenger en sykkel, men moped. For at du skal kunne benytte en moped på lovlig måte, må du følge alle bruks- og tekniske krav som følger av denne kjøretøygruppen.

Ulovlig bruk av elsparkesykler og elsykler vil kunne medføre forelegg, bøter, utsettelse av retten til å ta førerkortet m.m. Om du er uheldig og skader andre personer eller andres eiendeler, vil dette også kunne få store økonomiske konsekvenser for deg.

(Kilde: Statens vegvesen) Vis mer

Politiet: Mange er ulovlige å selge

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i Trafikkpolitiet er godt kjent med at blodtrimmede sykler som kjører fort.

– Det er farlig, og det utfordrer trafikksikkerheten. Og disse syklene har ofte bremser som slett ikke er dimensjonert for slike hastigheter. Bransjen har et ansvar her. Syklene er ofte tillatt å selge, men ikke lovlige å bruke. Det blir et moralsk dilemma for kundene.

Han husker spesielt et grelt eksempel fra et par år tilbake.

– En skikkelig Reodor Felgen-kar som kjørte forbi en polititjenestemann på MC. Han tråkket ikke, og politiet kjørte etter og stanset ham.

les også Ny avtale for elsparkesykler – stenger ikke på natten

Statens vegvesen testet sykkelen, og selv uten full effekt oppnådde den 82 km/t. Sykkelen hadde bakhjul fra en moped.

Jonny Waal i maxmoment.no selger både lovlige elsykler og elsykler kun tillatt på bane. Han har ikke fått noen tilbakemeldinger på uhell.

– Men vi ser litt an hvem som kjøper syklene våre. Kommer det en 16-åring som sier det skal brukes på veien, så unngår vi å selge en kraftig sykkel. Selger vi en altfor kraftig sykkel som brukes til og fra skolen er jo ikke det bra for oss, sier han.

Publisert: 16.09.20 kl. 18:12

Les også