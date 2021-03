SKOLEBESØK: Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fotografert på et besøk på kjøkkenet på Etterstad videregående skole i fjor. Filmon Michael forteller om skoletilbudet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Regjeringen: Gir elever rett til å fullføre videregående

Regjeringen mener å kunne redusere elev-frafallet kraftig i fremtiden. Løsningen er en ny fullførings-rett i videregående opplæring. En ny plikt til tidlig innsats kopieres fra grunnskolen.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det går frem av den første reformen for videregående skole på over 25 år. I planen som regjeringen legger frem i dag skal alle sikres retten til å fullføre videregående skole - uavhengig av hvor lang tid hver enkelt trenger.

Regjeringen kaller hovedgrepet i reformen en utvidet rett til videregående opplæring. Det skal gi ungdom og voksne rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse (for yrkesfagløpene).

– Fortsatt er det nesten 12.000 unge som ikke fullfører videregående hvert år. Regjeringens ambisjon er at minst ni av ti skal fullføre videregående skole i 2030, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen om reformen fredag.

les også Ny skolereform: Færre fellesfag på timeplanen i videregående

Regjeringen legger opp til mer skreddersydde løsninger for elevene, og at de som ikke har fullført kan komme tilbake og fullføre videregående.

– Å utvide retten til videregående opplæring vil gi bedre muligheter til å lage tilpassede opplæringsløp. For eksempel kombinasjoner mellom yrkeskompetanse og studiekompetanse, vekslingsmodeller og innføringstilbud for elever

som trenger norskopplæring, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

les også Kunnskapsdepartementet gjør ikke endringer i opptaksreglene til høyere utdanning til høsten

Hun la frem innholdet i reformen sammen med statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fredag.

De tre som også er partiledere, mener spesielt at elever som har svake faglige forutsetninger, må kunne ta færre fag samtidig eller bruke lengre tid på fagene.

– Kan man risikere at noen bruker veldig mange år på å fullføre?

– Det er noe vi drøfter i forhold til tilpasningen av detaljene i reformen. Men jeg vil ikke tro at det er noe attraktivt alternativ. De fleste vil nok bli ferdig så fort det går an, svarer Guri Melby.

Fra før gir den såkalte ungdomsretten unge rett til plass i videregående opplæring. Elever på yrkesfag går normalt to år på skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på studieforberedende har nå rett til tre år på skole. Elever kan søke om hvile- eller venteår, men ungdomsretten bortfaller vanligvis ved fylte 24 år.

Prisen på fullføringsrett Som en del av Utdanningsløftet har regjeringen fra før gitt tilskudd for at avgangselever uten vitnemål og permitterte/ledige skal få mulighet til å fullføre videregående opplæring, selv om de ikke har rett til opplæringen.

Tilskuddene rettet mot avgangselever og permitterte/ledige utgjør 450 mill. kroner totalt i 2021.

Utvidet rett eller fullføringsretten til videregående opplæring er anslått å koste om lag 300 millioner kroner årlig de første årene etter innføringen av retten. (Men det er behov for å utrede kostnadene nærmere, ifølge KD). (Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

Regjeringen har lenge hatt som mål å redusere tallet på elever som ikke fullfører videregående. Fullføringsgraden har gått noe opp de seneste årene, men regjeringspartiene er ikke fornøyd med resultatet i det som ifølge partigallupene kan være Solberg-regjeringens siste år.

Tidlig innsats for unge

I den nye reformen tas det også et annet grep for å hindre frafall, nemlig innføring av tidlig innsats også i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for fylkeskommunene å jobbe

systematisk og forebyggende rettet mot elever som står i fare for å ikke bestå fag. Plikten har samme formål som plikten til intensiv opplæring på 1.-4. trinn i grunnskolen og må på samme måte følges av økte ressurser til skolene, understreker regjeringen i meldingen.

TIDLIG INNSATS: Leder-trioen i regjeringspartiene fant tonen på Løvebakken tidligere denne uken. Nå går de sammen om tidlig innsats også i videregående skole. Fra venstre: Guri Melby (V), Erna Solberg (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Tore Kristiansen, VG

les også Nye smittevernveiledere i skolen - uten tometerskrav: – Uforståelig

Målgruppene kan være både elever som strever med fagene eller har andre utfordringer enn de faglige. For eksempel elever som har vært mye borte fra skolen på grunn av sykdom.

I motsetning til grunnskolen har ikke videregående opplæring tidligere blitt tilført midler eller fått tydelige plikter til å jobbe med tidlig innsats.

– Satsingen på tidlig innsats i grunnskolen har vært viktig og riktig, men det har

samtidig satt seg et inntrykk blant mange om at det er for sent å gjøre noe når

elevene begynner i videregående, beskriver Guri Melby.

les også Åpner for munnbindbruk i videregående skole

Hun har selv erfaring fra å jobbe med elever i videregående - som norsk-lektor før hun ble heltidspolitiker.

– Vi ønsker med denne reformen at videregående opplæring tar bedre innover seg at elevene er forskjellige og at alle skal kunne fullføre. Vi legger død tanken om at videregående er det alltid noen som ikke greier. Vi kan ikke akseptere at en-tredjedel eller en-fjerdedel av elevene ikke fullfører, sier Guri Melby til VG.

les også Ut mot AUFs omstridte verving: – De kjøper seg medlemmer

– Hvorfor er det så mange gutter som dropper ut av yrkesfag-løpene?

– Mange av dem har til felles at de har lave karakterer fra ungdomsskolen. De har kanskje med seg 2-ere fra ungdomsskolen. Det oppleves som tøft for mange. Derfor må vi også slutte å tenke videregående på den måten at alle skal gjøre det samme. Vi må ha mer skreddersøm tilpasset hver enkelt, svarer Melby.

Dette innebærer også at elever som trenger ekstra faglige

utfordringer, skal få fordype seg i fag og emner de er interesserte i.

Mestring er viktig for å motivere elevene til å bli i løpet utdanningsløpet, understrekes det i meldingen.