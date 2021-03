REAGERER: Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind er ikke fornøyd med den nye vaksineprioriteringen. Foto: Jørgen Braastad, VG

De mister den høyeste andelen vaksiner: − Molbopolitikk

Dag Sigurd Brustind (H) er ordfører i kommunen som mister høyest andel vaksiner i den nye fordelingen. Han mener Norge nå går bort fra viktige prinsipper i norsk helsehjelp.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Fram til nå har vaksinene blitt fordelt etter antallet personer over 65 år i norske kommuner. Dette skal endres til at fordelingen vil være basert på antall personer i kommunene over 18 år. I tillegg vil vaksinene omfordeles geografisk, slik at Oslo og fire andre kommuner over tid får en økning på 20 prosent flere doser.

Ibestad kommune mister dermed 41,8 prosent av vaksinedosene, mens Oslo får en økning på 43,1 prosent og Trondheim øker med 21,8 prosent.

Til VG sier ordføreren i øykommunen sør i Troms og Finnmark at han mener Norge nå bryter med prinsippet om at alle i landet skal ha lik tilgang på helsehjelp:

– Eksempelet jeg gir på Facebook setter poenget mitt på spissen: Nå sier man at vaksinene skal fordeles etter innbyggertall, men helsehjelp skal fordeles etter behov. Folkehelseinstituttet (FHI) har definert de med behov som de eldste og folk i risikogrupper, sier Brustind.

– Det har ingenting å si at de store byene har mange unge, når vi ikke er i nærheten av å få vaksinert risikogruppene her.

FHI: I tråd med prinsippene

– Frem til nå har små kommuner med høy gjennomsnittsalder fått flere vaksinedoser enn for eksempel Oslo. Når vi justerer dette i løpet av april måned, tilpasses fordelingen til befolkningen fra 65 år og ned til 18 år, sa smitteverndirektør Geir Bukholm hos FHI i NRK-programmet Helgemorgen lørdag.

– Dette er ikke en del av den geografiske prioriteringen. Den er på sin side ganske beskjeden og vil medføre et tap på rundt tre prosent.

FORSVARER STRATEGIEN: Smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen, VG

FHI er selv inne på de problematiske sidene ved geografisk prioritering, men lander på at en ny fordeling kan forsvares:

«På den annen side kan man velge å vurdere fordeling ut ifra hvem som har størst risiko for å bli smittet, og dermed prioritere dem som ut fra bosted har størst smitterisiko. Vaksiner er også et smitteverntiltak, og derfor er det i tråd med prinsipper om rettferdighet å gi et større tilbud av dette til områder med mer smitte.»

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med FHI søndag.

BORTFALL: Ibestad kommune mister høyest andel vaksiner når vaksinestrategien endres. Foto: Jørgen Braastad

– Molbopolitikk

– Vi har et smittetrykk på 220 per 100.000 siste 14 dager, det tilsvarende tallet for Trondheim er 25. Når ordføreren i Trondheim mener det er naturlig at vaksiner fordeles etter innbyggertall, er det molbopolitikk, sier Dag Sigurd Brustind.

Han illustrerer:

– Det blir som at Ibestad hadde ti hjertepasienter med behov for kirurgi, men bare fikk fem operasjoner på grunn av innbyggertallet. På samme tid hadde Trondheim 20 hjertepasienter, men fikk tildelt 30 operasjoner fordi de hadde høyt innbyggertall. Sånn blir det når Trondheim får 21,8 prosent flere vaksiner, mens vi får 41,8 prosent færre.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) deltok i lørdagens NRK-program med Brustind og Bukholm.

– Vi har gitt bort 20 prosent av vaksinene våre i to måneder til mindre kommuner med mange eldre. Nå synes vi det er rimelig å gå etter befolkningstall, når risikogruppene begynner å bli vaksinert, sa Ottervik der.