MULIG ALVORLIG BIVIRKNING: Helseminister Magnus Heunicke sier at på grunn av forsiktighetshensyn stanses vaksinasjon med AstraZeneca etter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form av dødelige blodpropper. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Danmark setter AstraZeneca-vaksine på vent

Danmark slutter midlertidig å vaksinere med AstraZeneca-vaksinen etter dødsfall.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette skjer med øyeblikkelig virkning, skriver danske BT.

Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter at på grunn av forsiktighetshensyn stanses vaksinasjon med AstraZeneca etter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form av dødelige blodpropper.

Det kan enda ikke slås fast sikkert at det er en sammenheng, skriver han.

– Det stemmer at bruken av vaksinen er stilt i bero inntil myndighetene har fått et overblikk over bivirkningene. Det synes jeg er den riktige måte å gjøre det på, sier statsminister Mette Frederiksen.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

FHI skriver på Twitter at de har mottatt melding om at Danmark har stanset bruk av AstraZeneca-vaksinen.

– FHI er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen, og kommer tilbake når vi har mer informasjon.

Saken oppdateres.