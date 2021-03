FÆRRE OPPSØKTE SYKEHUSET: For enkelte pasientgrupper var det en markant nedgang i sykehusbesøk, viser tall fra SKDE-rapporten. Illustrasjonsfoto av Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Frode Hansen

Rapport om nedstengingen: Folk med hjerteinfarkt droppet å oppsøke sykehus

Personer med behov for øyeblikkelig hjelp droppet å dra på sykehus under den første nedstengingen, viser rapport.

Publisert: Nå nettopp

Rapporten har vært en del av granskingen til Koronakommisjonen, som 14. april leverer sin dom over hvordan Norge håndterte krisen.

Det er Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) som har sett på hvordan sykehusene opprettholdt spesialisthelsetjenestene under pandemiens første fase.







Særlig ett funn overrasket SKDE-direktør Barthold Vonen. Tall fra den første nedstengingen i mars og april viser:

17 prosent reduksjon i pasienter med hjerteinfarkt som fikk akuttbehandling

En tilsvarende nedgang på 6 prosent for pasienter med hjerneslag

– Folk har latt være å dra på sykehus for ting de kanskje ellers ville ha dratt med. Det har gjort inntrykk på meg. Vi vet ikke med sikkerhet hva som er årsakene, men vi kjenner jo til at folk har vært urolige og redde for å bli smittet på sykehus, sier Vonen.

BEKYMRET: Direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Barthold Vonen, frykter at personer med behov for øyeblikkelig hjelp har lidd et helsetap fordi de har unngått å gå på sykehus. Foto: Anders Vanderloock

Analysene til SKDE tyder på at pasientutvalget med hjerteinfarkt var ganske normalt, altså at de har vært omtrent like syke som når pasienttallet var høyere.

– Det man frykter, og som vi må anta, er at noen har lidd et helsetap. Noen har reist spørsmål ved om vi nå vil se mer hjertesvikt, sier SKDE-direktøren.

– Har sykehusene vært flinke nok til å kommunisere til disse gruppene at det er trygt å komme?

– Vi mener det er kjempeviktig at sykehusene og foretakene trygger befolkningen på at de kan ta hånd om det som trengs. Det er lett for folk å lure på om det er plass til dem.

Med unntak av den overraskende reduksjonen i øyeblikkelig hjelp, mener Vonen at sykehusene i grove trekk har tatt imot og tatt hånd om de som har kommet.

Dette er hovedfunnene i rapporten I hovedsak viste resultatene at prioriterte pasienter har vært skjermet og at sørge-for ansvaret derved samlet sett har vært ivaretatt

Kurativ kreftbehandling ser ut til å være ivaretatt, men utredning for kreft er noe redusert særlig for tilstander med god prognose.

Somatiske akuttinnleggelser gikk ned med 24 % for voksne og 39 % for barn i perioden 13. mars til 30. april 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Fra juni var omfanget av akuttinnleggelser om lag på samme nivå som i 2019.

Akuttinnleggelser for pasienter med hjerteinfarkt ble redusert med 17 % og hjerneslag med 6 % i mars og april. Volumet av poliklinikk og dagbehandling for psykiatriske pasienter var uendret gjennom

En betydelig økning i telefon- og videokonsultasjoner, mens planlagte og akutte innleggelser ble redusert. For alvorlig psykisk syke var det en svak økning i elektiv dag/poliklinikk og en noe svakere nedgang i akutte innleggelser, sammenlignet med andre pasienter i PHV.

Tjenester med usikker helsegevinst hadde en større reduksjon (52 %) enn annen dagkirurgi (41 %) i uke 11-18 sammenlignet med samme periode i 2019.

For somatiske akuttinnleggelser var reduksjonen varierende mellom opptaksområdene, men samlet sett var ikke den geografiske variasjonen større i pandemiens første fase enn tidligere. Variasjonen i reduksjon i planlagte somatiske tjenester var noe større.

Etter et betydelig fall i aktiviteten i perioden mars til mai har det generelt vært en tilnærmet normalisering mot en ny normal fra og med juni 2020.

Antall ventende pasienter er noe økt i september 2020 sammenlignet med 2019, og økningen er særlig stor i Helse Nord. Vis mer

– Et tankekors

Rapporten trekker frem to spørsmål som de mener det er naturlig for den norske befolkningen å stille:

Hvorfor gikk aktiviteten i sykehusene så mye ned når det kom så få pasienter med covid-19?

Hvorfor er det så liten sammenheng mellom hvor i landet covid-19-pasientene ble innlagt, og hvor kapasiteten gikk ned?

SKDE-direktøren utdyper:

– Det synes ikke nødvendigvis å være en sammenheng mellom covid-belastning og reduksjon i virksomhet. Enkelte sykehus, som Kalnes, har hatt fryktelig mye å gjøre og likevel klart sin produksjon like bra. Det er et tankekors.

– Handler det om at disse sykehusene har vært bedre forberedt?

– Det har vært veldig stor variasjon innenfor enkelte fagområder, men det er ingen tvil om at de store, tunge sykehusene i sør-øst har gjort det bra. De som har vært vant til å ha mye å gjøre, har også hatt mye å gjøre, sier Vonen.

Etterslepet størst i nord

Etterslepet i helsetjenester er på den annen side størst ved sykehusene i Helse nord, som Dagens Medisin tidligere har omtalt.

– De strever med å hente seg inn igjen, med å få på plass vikarer og virksomheten. Det er en reell utfordring: Ingen har like stor vikarbruk som i nord, og våren 2020 var det et stort problem med flyreiser, sier Vonen.

«Ut fra våre analyser var nedstengning og omprioritering tilsynelatende dårlig forberedt», skriver SKDE i rapporten. På spørsmål om hva de mener med det, svarer direktøren:

– Vi er ikke kjent med at det forelå en veldig tydelig og klar nasjonal plan på hvordan man skal stenge ned sykehus og forberede oss på en pandemi, som har vært varslet mange ganger av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

– Ingen hadde gjort dette klart på forhånd. Hva meg bekjent eksisterte det vel knapt noen klare definisjoner av pasientgruppene som skulle skjermes.

Helse Nord: Det må vi lære av

– Vi må erkjenne at andre helseforetak har vist større evne til raskt å gå opp og ned i beredskap og tilsvarende i forhold til normalisering av aktivitetsnivå. Det må vi lære av og vi gjennomfører evalueringer og oppfølging av dette nå, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, i et skriftlig svar.

Hun peker på at de i første bølge fikk lite smitte og få innlagte pasienter, men fortsatte å ligge på et høyt beredskapsnivå lenger enn de andre foretakene.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: I helseforetak Helse nord, Cecilie Daae, har tidligere vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: Therese Alice Sanne

– Vår og sommer kommer sent i nord, og vær og vind var krevende i fjor vår. Ordinære fly ble satt på bakken som følge av covid-19, flyplasser stengt og pasienttransport ble samlet sett svært krevende, sier Daae.

– Det skapte nye beredskapsutfordringer og et forlenget høynet beredskapsnivå. Ikke minst etter hvert som krav til økt normal og elektiv aktivitet igjen ble forsterket. Samtidig med et fortsatt forhøyet beredskapsnivå.

Etterslepet er fortsatt stort, viser tall helseforetaket:

Per januar var gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter på 76,4 dager. Det er 16,6 dager lenger enn på samme tid i 2020.

Per utgangen av januar sto 27.427 pasienter på venteliste, en nedgang på 1129 sammenlignet med måneden før. Det er 3080 flere pasienter enn samme tid i fjor.

– Det arbeides intensivt for å hente inn både ventetider og fristbrudd, og sikre pasientene våre et tilstrekkelig godt spesialisthelsetjenestetilbud også i fortsettelsen nå, sier den administrerende direktøren.