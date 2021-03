SKAL BLI FORELDRE: Sondre og Katherina Engebråten kan bli foreldre når som helst. Foto: Privat

Gråt i bilen utenfor sykehuset: − Som far er det sårt å bli utestengt

Sondre og Katherina Engebråten venter sitt første barn. Gjennom svangerskapet har han blitt «forvist» til parkeringsplassen utenfor sykehuset.

– Som far er det sårt å bli utestengt. Det er både trist og leit.

– Under vår ultralyd på Rikshospitalet var det første gang jeg fikk se barnet vårt over Skype. Jeg satt jeg på parkeringsplassen utenfor og gråt alene i bilen. På Ahus fikk vi hverken lov til å bruke video eller ta bilder.

Det sier den kommende pappaen til VG.

Fødebagen er pakket, barnesetet i bilen er allerede montert og dobbeltsikret. Barnesengen hjemme er redd opp, og alt ligger til rette for at familien på to når som helst kan bli en liten familie på tre.

Kona Katherina hadde termin på torsdag, og dette er parets første barn.

Ultralydbildene viser at paret venter ei lita tulle.

Selv om Sondre vet at han skal bli far til en liten jente, har han selv ikke fått være med på ultralydundersøkelsene.

Hvorfor?

Sykehuset begrunner fars tilstedeværelse som en smitterisiko.

ALT KLART: Sengen til datteren er redd opp, og alt er klar for at hun skal komme til verden. Foto: Privat

«Fødeopprøret»

Gjennom store deler av 2020 og i begynnelsen av 2021- i det som har blitt kalt «fødeopprøret» – har kvinner fortalt om belastningen av å være gravid og å føde under pandemien.

Kritikken har haglet mot både sykehus og regjeringen.

I et lengre leserinnlegg, som først ble publisert av Romerikes Blad, forteller Sondre om belastningen det er å være kommende far under pandemien og hvordan det oppleves å bli stående på sidelinjen mens den du venter barn sammen med må håndtere situasjonen nærmest alene.

Han refser også reglene på Ahus – hvor kona skal føde.

– Vi kan akseptere strenge og inngripende tiltak for å redusere smitte, men disse tiltakene må være basert på hva forskningen viser om smittespredning. Kan det dokumenteres at far som er til stede hele tiden er en større risiko enn at han daglig går inn og ut, spør Sondre, før han følger opp:

– Og gir det mening at alle partnerne skal komme på besøk i de samme tre timene istedenfor spredt utover hele dagen?

Reglene på Ahus gjør at Sondre får være med på selve fødselen.

Men han har ikke kunnet delta i svangerskapsforberedelser på sykehuset, og han vil heller ikke kunne være til stede for Katherina og sin lille datter på barselavdelingen utenom besøkstiden på tre timer om dagen – med mindre kona blir flyttet over på barselhotellet.

– Belastende å ikke vite

I slutten av februar ba flertallet i Stortinget regjeringen om å sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden.

På tross av dette blir det i ulik grad praktisert på sykehusene foreløpig.

– Jeg prøver å ikke la meg stresse av dette, men det er klart det er belastende å ikke vite om mannen min får være i nærheten av meg når jeg er på mitt mest sårbare og trenger hjelp, sier Katherina som hadde termin torsdag denne uken.

Sondre og Katherina Engebråten Foto: Privat

Sykehuset svarer: «For å hindre smitteutbrudd»

VG har stilt Ahus en rekke spørsmål. Sykehuset begrunner nåværende regelverk på følgende måte:

– Det er hensynet til smittevernet under pandemien som ligger til grunn for tiltakene vi nå har, sier Pernille Schjønsby, direktør ved Kvinneklinikken på Ahus.

Hun opplyser at det er sykehusledelsen, etter anbefalinger fra smittevernavdelingen, som bestemmer retningslinjene.

– Smittevernreglene som begrenser ledsagers tilstedeværelse på barsel og poliklinikk har vi for å hindre smitteutbrudd og karantenesituasjoner. Godt smittevern for de ansatte er viktig for å kunne gi fødende nødvendig helsehjelp.

Dette er fødereglene på Ahus nå FØR FØDSEL: Far/medmor kan ikke være med på svangerskapsoppfølging før fødsel. Det tas individuelle hensyn. Dersom det oppdages avvik på rutine-ultralydundersøkelse blir far/ medmor kalt inn. UNDER FØDSEL: Far/medmor får være med på selve fødselen Så sant far eller medmor ikke er smittet eller har symptomer. ETTER FØDSEL: Far/medmor får tre timer besøkstid på barselavdelingen etter fødsel, med mindre mor havner på barselhotellet. Det gjøres unntak, for eksempel ved alvorlig sykdom hos mor. Vis mer

– Hvorfor får ikke far/medmor lov til å være med på svangerskapsforberedelser?

– Lokalene på svangerskapspoliklinikken gjør det vanskelig å holde tilstrekkelig avstand og å sikre smittevernet, sier Schjønsby.

Ahus opplyser på sin hjemmeside at det ikke er påbudt med bruk av munnbind inne på sykehuset for besøkende.

På spørsmål om hvordan praksisen er for bruk av FaceTime under svangerskapsundersøkelser før fødsel svarer Ahus slik:

– Erfaringen til jordmødre og leger er at FaceTime oppleves som forstyrrende for undersøkelsen. Det er hensynet til deres arbeid og til pasientsikkerheten som er det avgjørende. Dersom mor ønsker det, legger vi til rette hun kan filme deler av ultralydundersøkelsen.

Heller ikke på Ahus er hurtigtester tatt i bruk ennå.

– Kvinneklinikken har ikke hurtigtester, bemanning eller plass til et testregime for alle ledsagere på svangerskapspoliklinikken.

– Tenker Ahus at det legges til rette for en god behandling av mødre, fedre og medmødre med dagens regler?

– Vi forstår at foreldrene har behov for å være sammen under fødsel og i barseltid. Men med smittetrykket det er i vårt område ser vi det ikke som forsvarlig å lette på restriksjonene nå. Når smittebølgen er over vil vi se hvordan vi igjen kan legge til rette for mer deltagelse fra partner ved poliklinikk og barsel.

AHUS: – Det er hensynet til smittevernet under pandemien som ligger til grunn for tiltakene vi nå har, sier Pernille Schjønsby, direktør ved Kvinneklinikken på Ahus. Foto: TORE KRISTIANSEN

FHI: Ikke anbefalt besøksforbud

Samme dag som VG fikk svar på spørsmålene som ble stilt til Ahus, offentliggjorde Helsedirektoratet og FHI sin anbefaling til regjeringen i dette spørsmålet.

Der kommer det frem at FHI ikke mener det er smittevernmessige grunner til å begrense partner/nær pårørendes tilstedeværende, selv ikke ved høyt smittepress eller i situasjoner ved nye virusvarianter, så lenge nasjonale anbefalinger om smitteverntiltak følges.

I skrivet fra FHI og Helsedirektoratet påpekes det følgende:

«FHI har ikke under på noe tidspunkt anbefalt besøksforbud for partner til fødende. Til tross for dette, rapporteres det om at mange fødende ikke får ha med partner i forberedelsene til, under fødsel og i barseltiden».

FHI skriver videre at det derfor ble utarbeidet eksplisitte råd der det understrekes at sykehusene skal tilstrebe dette.

Instituttet skriver også at smittestatusen sannsynligvis er lik for den fødende og partneren:

«Det er sannsynlig at samboende par vil ha samme smittestatus. Således vurderer FHI at det å ha med en partner i tillegg, i liten grad påvirker smittepresset inn i sykehuset.»

– Hvorfor har Ahus hatt behov for å sette andre retningslinjer enn anbefalingene til FHI?

– Kvinneklinikken på Ahus forholder seg til sykehusets retningslinjer vedrørende smittevern. Besøksrestriksjoner er en del av smitteverntiltakene for alle avdelinger på Ahus. Vi ønsker å beskytte både pasienter og ansatte mot smitte, sier Schjønsby og legger til:

– Smitteutbrudd medfører risiko for pasientene fordi det kan føre til at deler av bemanningen blir satt ut av spill. Jordmødre har vi allerede for få av og kan ikke erstattes av annet helsepersonell, derfor vil en smittesituasjon på føde/barselavdelingen være alvorlig.

Vil vurdere nye rutiner

I svaret fra Ahus, gitt før FHI og Helsedirektoratets anbefaling ble offentliggjort torsdag, begrunnet Ahus manglende bruk av hurtigtest med kapasitetsmangel til et «testregime».

Helsedirektoratet anbefaler derimot ikke systematisk testing, men oppfordrer heller til at det brukes i enkelte situasjoner (som ved usikkerhet om smittestatus) hvor det er nødvendig for å sikre partners deltagelse før, under og etter fødsel.

– Hvorfor ønsker ikke Ahus å legge til rette for dette ved å ta i bruk hurtigtest slik som Helsedirektoratet og FHI anbefaler?

– Vi ser på hvordan vi best kan finne løsninger for de fødende og deres ledsagere, samt ut fra anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet. Kvinneklinikken vil fremover vurdere mulighetene for nye rutiner. Vi trenger noe tid til å vurdere og eventuelt forberede nye rutiner, samtidig som vi sikrer godt smittevern.

UTSTYR ER KJØPT INN: Familien på to blir snart tre. De har handlet inn nødvendig utstyr til datteren som kan komme når som helst. Foto: Privat

Reagerer

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Akershus reagerer på Ahus’ manglende testing.

– Det er helt utrolig at et stort sykehus som Ahus ikke evner å raskt følge opp et klart vedtak fra Stortinget. Jeg har derfor utfordret Høie på hvordan han vil følge opp Stortingets vedtak overfor helseforetakene.

– Jeg skjønner veldig godt den usikkerhet og frustrasjon som Katherina og Sondre opplever. Kun tre timer besøkstid er utrolig lite. For Katherina og Sondre kan fødselen skje når som helst. Dette haster, både for dem og mange andre.

En dag på «overtid» er ekteparet Engebråten utålmodige på å møte datteren. Men hvordan opplevelsen blir etter fødsel, er det ingen av dem som er sikre på:

– Som far vil jeg bare være der for barnet mitt og min kone. Å bli utestengt på denne måten er vanskelig, og det er ekstra vanskelig når det ikke er noen god grunn for at jeg blir det, sier Sondre.