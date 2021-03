Les dagens VG her!

Ligger du stadig og vrir deg i sengen uten å få sove? Det er mange grunner til å prøve å gjøre noe med det. Nå har forskere ved Tulane University i New Orleans funnet ut at et sunt søvnmønster kan redusere risikoen for hjertesvikt med inntil 42 prosent.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

På et kryptert nettverk planla kriminelle over hele Europa narkotikaforbrytelser og drap. Ingen visste at de var hacket – og at en hemmelig operasjon var i gang. Den ledet Kripos til en parkeringsplass i Bærum – og en mørk kjeller på Toten.

Therese Johaug (32) tjente rundt 10 millioner forrige VM-sesong. På grunn av coronapandemien blir inntekten halvert denne sesongen. Minst.

Viktor Hovland (23) spilte en av sitt livs turneringer og knivet om seieren med verdenseliten. Nordmannen kan innkassere millionbeløp etter helgens 2.-plass.

