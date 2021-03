En ny måling viser økt skepsis i befolkningen til å ta AstraZeneca-vaksinen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Ny måling: Økt skepsis til AstraZeneca-vaksinen

Mens det har blitt økt skepsis til AstraZeneca-vaksinen etter helgens dødsfall, er den generelle tiltroen til øvrige coronavaksiner stabil.

I en landsomfattende undersøkelse gjennomført av Respons analyse for VG, svarer over halvparten av dem som har blitt spurt at de har blitt mer skeptiske til å ta AstraZeneca-vaksinen.

Norske eksperter mener det er en sammenheng mellom sjeldne og alvorlige sykdomstilfeller og vaksinasjon med AstraZenecas vaksine. Vaksinering med denne vaksinen er midlertidig satt på pause i Norge, mens FHI vurderer hva som skal skje videre.

Totalt svarer 53 prosent av dem som har deltatt undersøkelsen at de har blitt mer skeptiske til å ta denne vaksinen selv etter dette. 34 prosent oppgir at dette ikke påvirker deres holdning til å ta vaksinen.

Respons analyse har spurt til sammen 1002 personer. 731 av dem ble spurt fredag 19. mars, mens de resterende er har svart mandag 22. mars.

Lav generell vaksine-skepsis

I mellomtiden ble det kjent at to nye personer som ble innlagt på sykehus med en uvanlig kombinasjon av blodpropp og lave blodplater, og som hadde tatt AstraZeneca-vaksinen, er døde. Fra før var det kjent at én kvinnelig helsearbeider med denne tilstanden var død.

Resultatene fra målingen viser en signifikant økning i skepsisen til å ta denne vaksinen fra dem som ble spurt fredag, til de som ble spurt mandag.

Samtidig svarer kun 9 prosent at de har blitt mer skeptiske til å ta coronavaksine generelt. Der er det ingen signifikant økning fra før til etter helgen.

Bare to prosent svarer at de uansett ikke ville tatt vaksinen – dette tallet forblir uendret etter helgen.

Fakta om undersøkelsen Respons Analyse har stilt følgende spørsmål for VG: Norske eksperter mener det er sammenheng mellom noen alvorlige sykdomstilfeller og vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen. Påvirker dette din holdning til selv å ta vaksine? Dato for gjennomføring: 19 g 22. mars 2021. Datainnsamlingsmetode: Mottagerne ble invitert ved hjelp av en sms med en unik lenke til undersøkelsen. Antall intervjuer: 1002, 731 den 19. mars og 271 den 22. mars Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år fra Respons analyses Webpanel. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for svaret på spørsmålet den 22. mars er +/- 3,5-6 prosentpoeng, og for den 19. mars er det +/- 2-5,5 prosentpoeng. Vis mer

– Stryket troen på sammenheng

Anne Gretteberg Meyer er daglig leder i Respons analyse. Hun kommenterer tallene slik:

– Vi ser at de to dødsfallene i helgen har styrket troen på at det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene. Derfor har det bare på de få dagene blitt en ganske tydelig økning i antallet personer som er skeptisk til AstraZeneca-vaksinen, sier hun, og legger til at det er en signifikant økning.

– Samtidig ser vi at dette primært påvirker synet på denne ene vaksinen. Det er færre enn én av ti som har blitt generelt mer skeptisk til coronavaksiner. Tallet på dem som er skeptisk til vaksiner generelt, er samtidig helt upåvirket.

Anne Gretteberg Meyer er daglig leder i Respons analyse. Foto: Respons analyse

FHI: – Ikke overraskende

Are Stuwitz Berg er seksjonsleder i Folkehelseinstituttet (FHI), og har følgende kommentar til målingen:

– Vi syns ikke det er overraskende at denne mulige sammenhengen mellom alvorlig sykdom og AstraZeneca-vaksinen har ført til at flere blir skeptiske til denne vaksinen. Vi håper og tror samtidig at det at vi gir oss tid og undersøker dette nøye bidrar til tillit. Så blir vår jobb å informere godt rundt våre vurderinger fremover, skriver han i en e-post til VG.

FHI-seksjonslederen uttaler at de jobber på spreng for å få klarhet i eventuelle bivirkninger ved vaksinen, og mulige sammenhenger med alvorlig sykdom.

Berg er også glad for at det med unntak av AstraZeneca er høy tillit til coronavaksinene:

– Vi er glade for at denne saken ikke ser ut til å gå utover den generelle tilliten til coronavaksiner, og at det bare er noen få prosent som svarer at de uansett ikke ville tatt coronavaksine.

Are Stuwitz Berg er overlege og seksjonsleder ved FHI. Han er ikke overrasket over funnene i meningsmålingen. Foto: Trond Solberg

AstraZeneca-sjef: – Forståelig

AstraZeneca er forelagt hovedfunnene i målingen. Selskapets pressesjef i Norden, Christina Malmberg Hägerstrand, gir følgende kommentar til VG på e-post:

«Det er forståelig at den seneste tidens hendelser og massive medieomtale påvirker mennesker. Vi har full tiltro til norske myndigheter og bistår med det vi kan av informasjon.»

Unge er mindre skeptiske

Undersøkelsen viser også at det er flere kvinner enn menn som er blitt kritisk til å ta AstraZeneca-vaksinen, med 58 prosent kvinner som er blitt mer kritisk til å ta den etter mulige bivirkninger har blitt kjent, opp mot 48 prosent menn.

Respondenter i alderen 55 år og opp er også mer skeptisk enn de yngre respondentene under 35 år.

Blant dem som har svart på undersøkelsen og er under 35 år, er det 43 prosent som sier at de at de ikke har endret sin holdning til å ta AstraZeneca-vaksinen. Blant respondentene på 55 år og eldre, er et kun 28 prosent som sier det samme.

AstraZeneca-vaksinen er satt på vent i Norge, mens man undersøker mulige, alvorlige bivirkninger. Samtidig har mange nå blitt skeptisk til å ta vaksinen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

Utelukker ikke blodpropp-sammenheng

Ekspertene som har undersøkt de innlagte helsearbeiderne, totalt fem personer, mener det er en kraftig immunrespons som har trigget systemet, slik at man har fått en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater – og at det ikke er andre ting enn vaksinen som kan forklare denne immunresponsen.

Samtidig har flere land gjenopptatt vaksinering med AstraZeneca etter at Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) konkluderte med at de mener vaksinen er trygg, og kan brukes.

EMA kan ikke utelukke en sammenheng mellom de alvorlige blodproppene og vaksinen, men mener likevel at nytten veier opp for risikoen – og de har lagt til en advarsel om sykdomsbildet i vaksinens preparatomtale.

Norge tok imidlertid dissens fordi de ville ha sykdomsforløpet inn på listen over mulige bivirkninger fra vaksinen.