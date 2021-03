Mener elevdemokratiet er truet Kristin Schultz i Elevorganisasjonen mener et nytt forslag svekker elevenes mulighet til medbestemmelse. Kari Aarstad Aase Av Publisert 24. mars, kl. 16:27 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Mener elevdemokratiet er truet

På Lillestrøm videregående skole er veldig mange med i elevrådet - både direkte og indirekte. Foruten et utvidet elevrådsstyre, finnes det mange forskjellige undergrupper som for eksempel kosekomiteen, bistandskomiteen og aktivitetskomiteen.

Elevrådet ved Lillestrøm vgs 2019/2020 Fra øverst venstre: Leonardo August Gjestgvang, Karoline Johnsen Gulliksen, Abdul Hamid Abed, Jannat Shahzad, Awais Butt, Martine Angell Eid, Herman Skaaret, Sara Sasson.Nederst venstre: Synne Lunde, Ashna Usman Foto: Theodor Eilertsen

– Jeg husker første dagen min her på skolen, alt var nytt, jeg kjente ingen. Vi ble introdusert for lærere og rektor og medelever, og for elevrådet. På aller første dag. Det gjorde veldig inntrykk, forteller Ashna Usman (17). I dag går hun andre året og er blitt elevrådsleder på skolen.

Hun forteller hvor viktig det er at elevdemokratiet er synlig og inkludert i alt i de gjør, og at det ikke bare handler om møter med ledelsen og avstemninger.

– Elevdemokrati er hver dag og hele tiden i alt vi gjør, sier hun.

De samarbeider veldig godt med ledelsen, og har faste møter med dem en gang i måneden.

Opplæringslovutvalget, som har fremmet forslaget om at elevrådet ikke lenger skal være en plikt, mener dagens ordning begrenser elevene i å organisere seg som de vil.

– Det er helt feil, sier Schulz, og henviser blant annet til Lillestrøm, og det de har fått til der.

Problemet i dag, mener hun, er at så mange skoler ikke legger til rette for å styrke elevdemokratiet.

– Mange steder er elevrådet mer symbolsk enn reelt. Det legges ikke til rette fra skolen for at man får delta som likeverdig part, og noen steder motarbeides elevene direkte, sier Schultz.

– Vi er enige i at elevrådsordningen ikke fungerer like bra alle steder. Men vi mener at det ikke er en løsning at elevene selv må be om å få opprettet et elevråd. Skolene må ha en plikt til å opprette elevråd eller et annen elevmedvirkningsorgan, sier Høyre-politiker Turid Kristensen

Hun og Schultz står sammen om forslaget de nå fremmer for Guri Melby.

– Vi ønsker at det skal nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som skal se på hvordan elevdemokratiet fungerer, og hvordan det kan bli bedre. Det er viktig at vi vet noe om det før forslag til ny opplæringslov legges frem, forklarer Kristensen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener elever skal bli hørt i saker som gjelder dem selv i skolehverdagen.

– Vi jobber nå med oppfølging av forslagene til opplæringsutvalget og planlegger å sende et forslag om ny opplæringslov på høring i løpet av sommeren. Vi har allerede hatt et høringsmøte om elevdemokrati i forbindelse med den nye loven. I høringen som kommer vi vil gjerne ha enda flere og gode tilbakemeldinger fra elevene, sier Guri Melby.