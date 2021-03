FÅR KOLLEGAHJELP: Intensivsykepleier Jeorge Michael Anyayahan på Ahus, jobber i fullt smittevernutstyr. Det er stort press på sykehuset. Nå får de hjelp, blant annet fra sykehuset i Stavanger. Foto: Gøran Bohlin

Ahus ber om hjelp – må låne inntil 31 intensivsykepleiere

Et presset Akershus Universitetssykehus har bedt om sykepleierhjelp fra andre sykehus. HR-direktør Jan Inge Pettersen bekrefter at inntil 31 sykepleiere fra hele landet skal bistå.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– V har fått en henvendelse fra Helse vest om å bistå Helse Sør-Øst. To intensivsykepleier reiser i dag og skal i første omgang jobbe i en uke. Deretter skal behovet vurderes, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Caroline Aspelund ved Stavanger Universitetssykehus.

Låner fra hele landet

PRESSET: Akershus Universitetssykehus Foto: TORE KRISTIANSEN

Ahus har fått låne følgende intensivsykepleiere:

Helgelandssykehuset: 2

Sykehuset Sørlandet: 5

Helse Førde: 2

Helse Stavanger: 2

Dette er sykehus i områder som i øyeblikket har lavt smittepress.

– Sykehuset Sørlandet har hatt medarbeidere her siden midten av februar, Helgelandssykehuset har medarbeidere her nå. Medarbeidere fra de tre sykehusene i Helse vest kommer fra kommende helg og fremover, sier Jan Inge Pettersen.

Helse Bergen sender inntil fem intensivsykepleiere fra mandag. Inntil fem intensivsykepleiere til kan reise fra onsdag. Totalt har 20 intensivsykepleiere i Helse Berge meldt seg klare til å hjelpe AHUS.

– Vi starter med fem og eventuelt fem til. Så må vi se an vår egen situasjon før vi sender flere. Smitteøkningen i vårt nærmeste nabolag bekymrer oss, sier direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

HR-direktør Jan Inge Pettersen ved AHUS, sier at behovet for lån av intensivsykepleiere er todelt:

Bortfall av utenlandske (bl.a. svenske) ansatte og vikarer som normalt inngår i våre bemanningsplaner.

Ahus er det sykehuset i Norge med størst belastning av covid-pasienter, herunder intensivpasienter, gjennom hele pandemien.

VG meldte 4. mars at intensivavdelingen på sykehuset var full. Sykehuset har blant annet har Groruddalen i Oslo i sitt opptaksområde. Der er smittetrykket svært høyt.

Ikke overrasket

Paula Lykke, leder i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) er kjent med at AHUS har bedt om bistand fra andre sykehus.

– Jeg er kjent med at det gått en forespørsel fra Ahus som har kritisk bemanning med stort pasientbelegg, sier Paula Lykke.

Hun er ikke overrasket over at Ahus har behov for sykepleierhjelp.

– Det er alvorlig at situasjonen oppstår. I 2007 begynte vi å snakke om at vi måtte se på hva slags intensivkapasitet vi skulle ha. Siden har vi kontinuerlig påpekt behov for å utdanne flere. Riksrevisjonen har også bekreftet det vi har sagt, sier Lykke.

INTENSIVSYKEPLEIER: Paula Lykke leder landsgruppen av intensivsykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Hun sier at ansatte på Akershus Universitetssykehus har gjort en kjempejobb

– Det har vært et kjempepress på de ansatte også før coronautbruddet. Coronapasientene kommer i tillegg til andre intensivpasienter, sier Lykke,

Hun er bekymret for kapasiteten i årene fremover.

– Vi utdanner altfor få, og de vi har, blir eldre. Gjennomsnittsalderen i denne gruppen er høy, og i løpet av et par år blir 500 intensivsykepleiere pensjonister.

Les reportasjen fra AHUS: Det nesten så vi holder pusten

– Gjøres avtaler fremover

Det antallet som vi har fått låne fra andre sykehus, tilsvarer omtrent ansatte og vikarer som vi har mistet tilgangen til på grunn av karanteneregler og situasjonen i andre land, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Ahus sendte ut en henvendelse til andre sykehus i månedsskifte januar/februar om mulighet for lån av intensivsykepleiere, fra sykehus som ikke har eller har hatt, den samme belastningen over tid.

– Disse sykehusene har respondert positivt på henvendelsen. De første sykepleierne kom for noen uker siden, og det gjøres avtaler med disse flere uker frem i tid. Det er meget positivt at andre sykehus og intensivsykepleiere kan bidra på denne måten., sier Pettersen.

Ifølge HR-direktøre er det ikke uvanlig at det gis bidrag på tvers av sykehus ved behov. Dette kan gjelde ulike sykehus hver sin gang.

– Noen av sykepleierne fra mindre sykehus ser også på dette som mengdetrening og kompetansestyrking for å bedre kompetansen inn i eget sykehus.