Fedrenes sorg: Livet uten Lena og Stine Sofie

Publisert: Nå nettopp

Jostein Sørstrønen kikker på klokken. De burde ha vært hjemme til nå. I gangen står de nye rulleskøytene Stine Sofie fikk til åtteårsdagen, kun noen dager tidligere.

Fredagskvelden i mai 2000 er varm og lys. Åtteåringen var i gledesrus over å møte sin venninne Lena igjen. Jentene er som erteris når de besøker sine fedre, som bor vegg i vegg i firemannsboligen på Grim i Kristiansand. Lena, som er to år eldre enn Stine Sofie, er som en omsorgsfull storesøster. Vennskapet mellom jentene er helt spesielt.

Like før de tok med seg badetøyet for en rask kveldsdukkert i Baneheia, sto de i gangen og diskuterte om de egentlig rakk det, så ivrige var de etter å få på rulleskøytene.

Nå synes Jostein jentene har vært borte lenge.

Han kaster seg på sykkelen. Tråkker oppover nabolaget, svinger av en sidevei og inn på skogsstien som fører til 3. Stampe.

Jostein roper etter Stine Sofie. Etter Lena. Det kommer ingen svar. Han sykler langs skogsveien, forbi badeplassen, rundt og opp langs stiene. Tråkker hardere på pedalene mens skogen omslutter ham og svarene uteblir. Han drar hjem, men returnerer til skogen når han ser rulleskøytene fremdeles står ubrukte i gangen.

Han spør fremmede langs stien om de har sett jentene, en lyshåret og en mørkhåret. Alle sier nei. Nå prøver han å berolige seg selv. Kanskje de har gått til byen? Kanskje de har tatt en annen vei hjem? Kanskje er de allerede hjemme igjen?

Jostein Sørstrønen vet ikke at livet snart skal falle i grus.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble funnet voldtatt og knivdrept, gjemt under kratt og greiner søndag 21. mai 2000. I to døgn lette en hel by etter de to venninnene i det idylliske turområdet et steinkast unna Kristiansand sentrum.

Baneheia-saken sendte sjokkbølger gjennom hele landet. I dommen som senere falt mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen blir drapene på de to jentene betegnet som en «ren henrettelse». Retten mener de forsøkte å skjule at jentene hadde blitt voldtatt på en «opprørende og brutal måte».

– Folk tenker gjerne ikke at det faktisk er to små jenter som er voldtatt på den verste måten. Og de er ikke bare drept, de er slaktet.

Jostein Sørstrønen legger trykk på siste del av setningen. Han kikker på Arne Bernt Paulsen som sitter i stolen ved siden av ham. Han biter seg i underleppen, som for å holde ordene tilbake.

Det har snart gått 21 år siden de mistet det kjæreste de hadde.

– Først får du et tap som nesten ikke er til å bære, og så blir sårene bare revet opp. Du har nesten ikke lyst til å leve, du forsøker å døyve smerten, men du får aldri anledning. Sånn har det vært i 20 år, sier Arne Bernt.

– Du kan aldri ta opp en avis og vite om Lena og Stine er på forsiden, sier Jostein.

Viggo Kristiansen har hevdet sin uskyld helt fra start. Han har gjennom årene flere ganger begjært saken gjenopptatt. I februar besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at saken skal prøves på nytt.

Gjenopptakelsen kom som et sjokk på fedrene. De var overbeviste om at saken skulle bli ferdig, en gang for alle.

Jostein var på jobb i Nordsjøen da han fikk beskjeden. Han gikk rundt seg selv, og måtte til slutt se seg nødt til å reise fra jobb. Helikopter ble rekvirert og han ble fløyet til land.

– Jeg tror alle mennesker føler på tap av en eller annen sort gjennom livet, men de fleste får fred og ro til å bearbeide det. Det har ikke vi fått. Derfor ble det jo ekstra ille nå, for vi trodde det var siste gang. Nå skulle det være siste gang, sier Arne Bernt.

For fedrene er sikre på at dommen mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er riktig. De mener mye av dekningen i media nå har vært ensidig. At folk bare har fått presentert biter av en svært omfattende sak.

– Tidligere har vi ikke behøvd å stå så sterkt i det. Men når det nå har blitt et så massivt trykk fra den andre siden, så må vi også begynne å gi uttrykk for hva vi mener.

Det har gått et halvt døgn siden jentene dro for å bade. De to pappaene har vært våkne hele natten, vært ute og lett etter døtrene sammen i tidlig daggry. Gått langs stiene, ropt i fortvilelse. På et tidspunkt passerte de drøye 35 meter fra stedet der jentene deres lå drept.

Nå ligger Arne Bernt i fosterstilling i sengen. Han forblir der hele helgen. Hører duren av helikoptre som suser i luften over ham. Kun noen hundre meter utenfor husveggen går frivillige manngard på leting etter datteren hans.

Foto: Fenstad, Håkon

– Hele byen var ute og lette. Jeg lå bare i sengen. Jeg var ikke i stand til noe, sier han.

Fredagen hadde vært aller første gang han var borte noen timer mens Lena var på helgebesøk hos ham. Han hadde avtalt at kameraten Jostein skulle passe på begge jentene.

Arne Bernt skjønner allerede nå at noe forferdelig må ha skjedd.

Foto: Fenstad, Håkon

– Jeg tror jeg skjønte veldig tidlig at dette var galt altså. Hun ville aldri vært borte fra meg. Vi var alltid sammen.

Han lagde seg flere teorier om hva som kunne ha skjedd. Kunne de ha druknet? Eller vært utsatt for en ulykke?

– Vi fikk vel alle verdens scenarioer i hodet. Men det som faktisk skjedde var ikke i hodet vårt. For det kan du ikke forestille deg.

Når jentene blir funnet, går livet i svart.

For hvordan lever man videre etter et slikt tap?

– Flaks, kaller Arne Bernt det.

Ren og skjær flaks.

– Alt handlet i så mange år om bare å overleve. For den smerten, den kan ikke, sier han, før han stopper, leter forgjeves etter ord.

– Det er umulig å sette ord på det. Det gjør så jævla vondt, sier han.

Det hender fremdeles at de kan kjenne et stikk av dårlig samvittighet om de har en god dag. De trodde de aldri ville smile igjen. Sorgen har i perioder vært så tung å bære at de begge har tvilt på om det var verdt å gå videre.

Arne Bernt husker det som et evigvarende mørke. Han flyktet fra landet, var i lengre perioder i Spania. Han orket ikke å forholde seg til virkeligheten.

– Det har vært små marginer. Det at Lena skulle dø før meg, det var liksom... Jeg skulle gjort alt for at det skulle være motsatt. Når det fineste du har dør, så virker ikke livet ditt viktig, sier han.

Jostein beskriver en vanvittig smerte og et enormt sinne.

– Det er helt naturstridig, og det forstår for så vidt alle... det er helt naturstridig at dine barn skal dø før deg.

De to fedrene møttes på bunnen.

– Vi har vært så nakne sammen i følelseslivet, og så ødelagte, sier Arne Bernt og kikker bort på kameraten.

Veien opp fra bunnen var lang. Men fedrene har gått den sammen.

– Vi måtte ty til ganske brutale ting, sier Jostein.

Noen ganger drakk de sammen. Noen ganger var de fysiske mot hverandre. Ikke fordi de var uvenner, men fordi smerten inni dem var for vond å håndtere. Det var lettere å kjenne den fysisk.

– Vi sto og slo og slo på hverandre. Han sto og slo på meg alt han kunne i magen, altså, med knyttneve. Hvor mange ganger slo du? 10? 20? spør Arne Bernt, og fortsetter:

– Jeg merket det ikke.

– Vi hadde det vondt da, sier Jostein.

Jostein Sørstrønen har tenkt mye på at det var han som hadde ansvaret for jentene den fredagskvelden i mai 2000.

– Jeg hadde lært Stine å svømme da hun var fire år, og Lena hadde jeg hatt med i svømmehallen tidligere, og jeg visste nøyaktig hvilke ferdigheter de hadde. Jeg visste også at Lena var omsorgsfull ovenfor Stine, sier han.

Han var derfor ikke redd for å la dem dra alene på badetur.

– Heldigvis så har ikke Arne Bernt bebreidet meg for det. Hadde han gjort det, så kan du vel spørre hvor jeg hadde vært i dag.

Jostein hadde også vært flere steder i Baneheia drapskvelden for å lete etter jentene når de ikke kom hjem. Han var i flere avhør i ukene som fulgte.

– Under et av avhørene så skjønte jeg at jeg ikke var kalt inn som vitne. Men at jeg skulle sjekkes ut av saken.

Han forteller at avhøreren ikke spurte direkte om han hadde noe med drapene på datteren og venninnen å gjøre, men han opplevde at spørsmålene ledet i den retningen.

– Etterpå satte jeg meg i bilen og kjørte rett opp til mine foreldres hytte i nærheten av Odda. Jeg kjørte 35 mil, og husker den dag i dag fremdeles ikke kjøreturen. Jeg var så sinna, sier han.

Han sier at han forstår at de nærmeste ofte er involvert i lignende saker, og at det er naturlig at de må sjekkes ut av saken.

– Det var en grusom påkjenning for meg, sier han.

13. september, fire måneder etter at jentene ble drept, blir Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen pågrepet.

De blir i to rettsinstanser dømt for å stå bak drapene på døtrene til Sørstrønen og Paulsen. Andersen til 19 års fengsel, Kristiansen til 21 års forvaring.

Når dommen til slutt faller, er det nesten uten betydning for fedrene.

– Det at Lena ikke var til stede var for meg så altoverskyggende, at jeg egentlig ga faen i alt annet. Det jeg elsket høyest på jord var borte. Jeg var så ødelagt av følelsen av at hun ikke var sammen med meg, at alt annet nærmest ble ubetydelig. Ingenting ville gi meg Lena tilbake.

Da saken gikk for retten tidlig på 2000-tallet maktet ikke de to å være til stede i salen.

Når saken nå er gjenopptatt, ønsker de begge at saken får en runde i retten. Sammen med mødrene til jentene, Klara Sløgedal og Ada Sofie Austegard, vil de stå sammen i en eventuell ny hovedforhandling.

– Denne gangen skal vi gjøre alt vi kan for å klare det. Vi mener Viggo er skyldig. Han har drept våre barn, sier Jostein.

Noe av det sentrale i Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse er DNA-beviset og mobilbeviset.

I retten ble DNA-beviset brukt for å vise at det var to gjerningsmenn bak ugjerningene, men det har de senere årene kommet tvil rundt dette. Mobilbeviset viser at Kristiansens telefon ble brukt i tidsrommet drapene skal ha skjedd, men via en basestasjon som ikke dekker åstedet.

Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, mener at mobilbeviset viser at Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet.

– Tidligere bevis som ble brukt, som DNA-beviset, er falt bort, sier Sjødin.

Advokaten mener derfor at man må konkludere med at det ikke har vært to gjerningsmenn. Han sier at dette åpenbart vil komme frem i en eventuell ny rettssak i Baneheia-saken.

Foto: Gisle Oddstad

– Da vil påtalemyndigheten mangle DNA-beviset. De vil også være i en situasjon hvor de ikke kan gå rundt mobilbeviset, som viser at Viggo Kristiansen brukte telefonen mens dette skjedde, og at telefonen var på et helt annet sted som ikke hadde dekning på åstedet.

Kommisjonen skriver likevel: «Det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig,» .

Fedrene frykter detaljnivåene i en eventuell ny rettssak.

– Når vi kommer inn på detaljnivå, hvor du må ta innover deg skildringen av hva som faktisk skjedde. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme gjennom det, sier Arne Bernt.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor forbanna brutalt det som skjedde var, parerer Jostein.

I dag er begge fedrene etablert på hver sin kant. Jostein har en sønn som er fem år eldre enn det Stine Sofie ville ha vært i dag. Han har giftet seg. Arne Bernt har fått samboer og en datter.

– Det at vi fremdeles sitter her i dag, skyldes at vi har hatt noen betydningsfulle mennesker rundt oss, som har gjort at livet blir verdt å leve, sier han.

Hadde de levd i dag, ville Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ha vært 30 og 28 år gamle.

Fedrene tenker ofte på hvordan livet til døtrene kunne ha sett ut. Arne Bernt forteller at de tankene er forferdelig vonde å tenke.

Jostein sier at han på en god dag kan spørre seg selv hva Stine Sofie hadde gjort nå:

– Hadde hun hatt mann og barn? Hadde jeg vært bestefar?