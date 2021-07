FORSVARER VAKSINASJONSPROGRAMMET: Alternativet til vaksinering er enten mer død eller mer nedstengning, hevder FHIs Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

FHI-overlege etter vaksineutspill: − Fortsett vaksineringen med full styrke

Reaksjonen er kraftige etter MDG-politiker Susanne Hearts utspill om å stanse vaksineringen. Langt flere nordmenn ville dødd uten vaksinen, mener FHI-overlege Preben Aavitsland.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Som myndighet for landets vaksinasjonsprogram er vårt råd til regjeringen at kommunene med full styrke fortsetter vaksinasjon av alle voksne, sier overlege Preben Aavitsland.

Utspillet kommer i kjølvannet av at MDG-politiker Susanne Heart fredag publiserte et åpent brev til Erna Solberg der hun ber om at massevaksineringen i Norge settes på pause.

– Risikoene for død og skade i forhold til covid-19-sykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår, har Heart tidligere uttalt til VG.

Heart er fylkespolitiker og nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget i fylkestinget i Rogaland. MDG tar avstand fra uttalelsene.

MER FORSKNING: MDGs Sussanne Heart mener det «ikke finnes en tydelig fordel» ved å ta vaksinene for barn og unge, og at «vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata». Utspillet har fått kraftige reaksjoner fra flere hold. Foto: Fredrik Refvem

Sterke reaksjoner

Flere har reagert kraftig på uttalelsene, blant dem kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby. Hun har kalt anklagen for farlig og fullstendig useriøs.

– Som kunnskapsminister reagerer jeg sterkt når denne MDG-politikeren hevder at regjeringen gjennom massevaksineringen «aktivt påfører friske mennesker potensielle skader og potensiell død».

Nå har også FHI-overlege Preben Aavitsland meldt seg inn i debatten. Han hevder at langt flere nordmenn ville blitt alvorlig syke og dødd av sykdommen uten vaksinering.

– Skulle vi ha reddet disse uten vaksinasjon, måtte vi ha fortsatt å holde samfunnet stengt. Det kunne på sikt ha medført andre helseutfordringer for mange, kanskje særlig for unge personer, skriver han i en e-post til VG.

– Økt trygghet

Flere hundre millioner mennesker er til nå vaksinert, og Aavitsland mener dette tyder på at vaksinene både er trygge og beskytter godt mot coronasykdom.

– Nettopp den utstrakte bruken i mange land, og mange aldersgrupper, har gitt oss økt trygghet.

Ifølge Aavitsland kan man likevel ikke utelukke alvorlige bivirkninger ved bruk av nye vaksiner på store befolkningsgrupper. Dette blir imidlertid nøye overvåket i både Norge og andre land.

Vaksinen tilbys til alle over 18 år, selv om risikoen for alvorlig coronainfeksjon er vesentlig lavere for unge personer enn for eldre eller andre med visse medisinske tilstander.

– Også noen unge kan få alvorlig sykdom uten at vi kan forutsi hvem. Derfor tilbyr vi vaksinen også til de unge, forklarer Aavitsland.

– Det er bra at politikerne er engasjert i vaksinasjonsprogrammet, men de som andre, bør undersøke nøye faktagrunnlaget, mener Aavitsland.

Heart underbygger blant annet påstandene sine med å lenke til en fagfellevurdert forskningsartikkel som er merket med «bekymringsfulle mangler og feiltolking av data».

– Kan slike typer uttalelser fra folkevalgte bidra til økt vaksineskepsis i befolkningen?

– Kanskje, men det vi ser er jo at mange tar sterkt til motmæle og forklarer hvorfor hun tar feil. Det gir en mulighet for oss til å forklare at vi ønsker å tilby alle voksne vaksinasjon slik at de an beskytte seg mot sykdommen, og at vi ønsker at vaksinasjon skal være frivillig.

Må være ærlige

VG har også vært i kontakt med Heart i forbindelse med uttalelsene fra FHI. Hun etterspør mer enn beroligende retorikk for at folk skal kunne ta informerte valg.

– Myndighetene må være ærlige og gi befolkningen tilgang til alders- og bivirkningsspesifikke tall som er meldt inn. Vi trenger åpenhet og kan ikke vente på at innmeldte bivirkninger blir verifisert om noen år.

Heart mener det er stor forskjell på norske myndigheters og WHOs retorikk om vaksiner. Hun mener norske myndigheter kommuniserer at «vaksinen er trygg», mens Verdens helseorganisasjon WHO sier at «vaksinen er trygg for de fleste».

Heart sier også at hun mener folk må få bestemme over sine egne liv og bli respektert som likeverdige stemmer i demokratiet.

– Jeg tar sterk avstand fra kunnskapsministerens tidligere uttalelse i VG der hun karakteriserer alle som har innvendinger mot vaksinasjonsprogrammet som «utskudd».