UKLART: Det er fortsatt uklart hvor god effekt de ulike coronavaksinene som nå testes egentlig vil være. Vaksinen til tyske BioNtech og amerikanske Pfizer testes nå på titusener av forsøkspersoner. Foto: MARCO BELLO / REUTERS

FHI: Kan få vaksiner som gjør at færre dør – men ikke stopper coronasmitten

En coronavaksine kan gjøre at færre dør og blir alvorlig syke, men vil ikke nødvendigvis stoppe smitten.

Nå nettopp

Det er så langt uklart om noen av coronavaksinene som ligger lengst frem i kappløpet, vil klare å hindre videre smitte. Noen vaksiner kan nemlig være gode på å beskytte mot alvorlig sykdomsforløp og død, men hindrer ikke at du smitter andre.

Dermed er det ikke sikkert at pandemien er over bare fordi en coronavaksine blir godkjent i EU og Norge.

– Vi kjenner ikke vaksineprofilen til de enkelte vaksinene. Det er grunn til å tro at vaksinene har ulik evne til å hindre smittespredningen i samfunnet, sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Får vite det sent

Over 200 coronavaksiner utvikles verden over, og 10 er nå i den siste og avgjørende testfasen, viser VGs vaksineoversikt. Hvordan vaksinene faktisk virker og hvilken effekt de har på coronaviruset, finner de først ut i denne siste testfasen.

– Forutsetningen for at en vaksine blir godkjent, er at den reduserer risiko for at personer blir alvorlig syke, sier Bukholm i FHI.

Norge er med i et europeisk samarbeid, så godkjenninger av vaksiner gjøres i EU-systemet.

– Helst skal de ikke bli syke i det hele tatt, og de skal redusere risiko for død. Men i hvilken grad de i tillegg hindrer smittespredningen, vet vi ikke. Det vet vi ikke før eller tett opptil de blir godkjent og blir tatt i bruk, understreker FHI-toppen.

Hvorfor å vaksinere eldre har liten effekt på smitten

Det er så langt uklart hvem i Norge som skal få en coronavaksine først, men ofte trekkes helsearbeidere og folk i risikogruppene – som de eldre – frem. Men selv om vi får en vaksine som faktisk kan stoppe spredning, mener FHI at det i liten grad vil bidra til flokkimmunitet å vaksinere helsearbeidere og de i risikogruppene – som de eldre.

Og grunnen: Det er de unge som nå driver smitten fremover, ikke 70-åringer på sykehjem.

– Gitt at vi får en vaksine som har en effekt på smittespredningen, så ville man få større effekt av å vaksinere de som er drivere av epidemien enn de som er over 70 år, påpeker Bukholm.

Hvis en stor nok del av befolkningen er vaksinert, kan ikke lenger sykdommen spre seg. En coronavaksine skal bidra til at færre får alvorlig sykdom eller dør av koronaviruset.

– De eldre har et relativt begrenset bevegelses- og kontakt-repertoar. Det er antall kontakter mellom mennesker som er driverne i epidemien, sier FHI-toppen.

I starten vil det være begrenset med doser og harde prioriteringer. Bruker man vaksinene på dem som har lite kontakt med folk, blir altså effekten på smitten lavere. En coronavaksine vil trolig heller ikke være 100 prosent effektiv på å hindre sykdom og død.

– Men å vaksinere risikogrupper som eldre vil kunne ta ned sykdomsbyrden i samfunnet betraktelig og redusere antall sykehusinnleggelser, sier Bukholm.

FORBEREDER: Vi vet ennå ikke om en coronavaksine vil lykkes og bli godkjent – og i så fall hvilken vi får. Områdedirektør Geir Bukholm i FHI påpeker at de har bygget en modell hvor de kan plotte inn egenskapene til de ulike coronavaksinene og se hva slags effekt de vil få på utbredelsen av coronaviruset i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det vil redusere belastningen på helsetjenesten og sånn sett sørge for at vi har en helsetjeneste som fungerer. Primærformålet med vaksinasjon i Norge er å beskytte enkeltpersoner, understreker FHI-toppen.

Mulig corona-tiltak kan fjernes likevel

– Hva skjer hvis vi får en vaksine til Norge først som ikke hindrer videre smitte, men som har effekt på alvorlighetsgrad og død?

– Da får man en vaksine som trolig vil bli tilbudt til personer i risikogruppene. Hvis det er mange som tar imot det tilbudet, vil en ganske stor del av befolkningen som har en økt risiko for å bli veldig syke, ikke bli syke, svarer Bukholm.

– Men da vil det ikke være mulig å fjerne smitteverntiltakene?

– Det kan jo hende at tiltaksbyrden likevel blir lavere, fordi smitteverntiltakene skal beskytte de som har størst risiko for å bli alvorlig syke, svarer FHI-toppen.

– Derfor kan det å vaksinere eldre og risikogruppene ha betydning når man skal vurdere smitteverntiltakene og at tiltakene kan bli redusert. Det er slike ting vi må vurdere, sier områdedirektøren i FHI.

FHI har frist til 1. desember med å komme med en plan for hvem i Norge som skal vaksineres først, selv om vi ennå ikke vet hvilken type vaksine vi får. Her kan du sjekke hvordan de ulike coronavaksinene ligger an:

Publisert: 26.10.20 kl. 07:49

