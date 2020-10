STÅR FREM: Politioverbetjent Tania Randby Garthus ved Politihøgskolen forteller om ubehagelige opplevelser fra sin tid i operativ tjeneste. Foto: Privat

Står frem med historier om porno og blottlegging av kjønnsorganer i politiet

Politioverbetjent Tania Randby Garthus forteller at hun har hatt opplevelser med hardporno, sex-fikserte vitser og blottlegging av kjønnsorganer i politietaten.

For mindre enn 10 minutter siden

Garthus forteller i en kronikk på Politiforum om opplevelser hun har hatt gjennom mangfoldige år i politietaten. Opplevelsene stammer fra 90- og 2000-tallet.

Hun beskriver blant annet «en mannskultur der tvangskyssing og «merrabitt» bare var en del av pakka», og forteller om da hun som aspirant skulle overnatte på stasjonen.

– En kollega stod bredbeint i døra og sa at han kom til å komme innom i løpet av natta så jeg kunne få meg litt sex. Bare en spøk selvfølgelig, men følte jeg meg helt trygg der jeg lå på en madrass og prøvde å sove?, skriver hun i kronikken.

– Jeg deler min metoo-historie, i håp om at vi kan få til en endring hos enkelte politibetjenter som ikke er veldig sensitive, sier Garthus til VG. Hun understreker samtidig at kulturen har bedret seg siden hun startet i etaten på 90-tallet.

les også BAKGRUNN: Politidirektøren om ukultur i politiet: Skal ha byttet sex-tjenester mot gode attester

Flere episoder

Bakgrunn for at Garthus deler sin historie, er at en humorkonto på Instagram har delt vitser etter oppslagene om seksuelle handlinger mellom mellom instruktører og politistudenter på en leir for tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen.

– Da kjente ble jeg ganske provosert. Vi kan ikke ha det slik at unge kvinner ikke kan si ifra, mener hun.

Hun forteller om flere episoder. En kollega skal ha vist henne hardporno. Hun forteller at hun selv måtte rive ned plakater av nakne kvinner på veggene. På to ulike julebord viftet berusede menn med kjønnsorganene bak ryggen hennes, mens andre lo, forteller hun.

På et seminar presset en kollega ansiktet hennes hardt ned i skrittet sitt, forteller Garthus. Hun sier hun lo med, mens hun forsøkte å komme seg løs.

– Hvis jeg skal være ærlig kjente jeg nok på et blaff av å bli ydmyket i situasjonen, som eneste kvinne på seminaret. Men pytt, pytt, litt moro på min bekostning må jeg vel kunne unne mine gode, mannlige kollegaer, skriver hun i kronikken på politiforum.

Samtidig presiserer politioverbetjenten at historiene ligger noen år tilbake i tid, og at situasjonen har bedret seg for kvinner i etaten.

– Fra da jeg begynte har det blitt bedre, men noen ting henger nok igjen i veggene. Her må alle ta et ansvar, hegne om de som velger å fortelle historiene sine og ta tak i de som ikke oppfører seg.

– Mitt håp er at de skal få lov til å oppleve et fritt og godt arbeidsmiljø, hvor de blir ivaretatt. Det tror jeg de fleste opplever – men jeg håper absolutt alle får det, sier hun.

– Verste jeg har hørt

VG har vært i kontakt med en nåværende leder i dette politidistriktet.

Han har lest kronikken til Garthus og synes det er forferdelig at hun har opplevd disse tingene.

– Jeg har vært i politiet lenge og har sett deler av ukulturer men ikke noe i nærheten av dette her, sier han og fortsetter:

– Dette er noe av det verste jeg har hørt.

– Hva tenker du om at dette skjedde mens du jobbet der?

– Nei, hva skal man si. Dette var triste greier og et absolutt lavmål. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, men dette er hennes opplevelser og de skal jeg overhodet ikke betvile, sier han.

Færre varsle-valg

Han mener at om disse opplysningene vært kjent for ledelsen så ville det fått konsekvenser.

– Men tror du hun ville nådd frem med disse fortellingene, dersom dette, for eksempel skjedde sent på 90-tallet?

– Det er vanskelig å si. Slik jeg kjenner ledelsen på den tida var de veldig ansvarlige. Når det er sagt, så var det færre valg for dem som ville varsle og det kan jo hende at hennes nærmeste leder kan ha vært en del av denne ukulturen, sier han.

Uansett tror han hun ville blitt tatt seriøst.

– Dette er handlinger jeg tror overordnede ledere ville og måtte ha tatt tak i. Men at veien frem på den tida var lenger enn i dag er opplagt, sier han.

Forsker: Stort sett likestilt

Nina Jon, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, mener ukultur ikke nødvendigvis er svaret på hvorfor det er få kvinnelige spesialtrente politibetjenter i operativ tjeneste.

Disse troppene er sertifisert til å håndtere skarpe situasjoner i distriktene, når det «drar seg til». De er bedre trent enn vanlige politifolk som arbeider operativt. Her er andelen kvinner lavere.

Hun har gjennomført en kvalitativ studie med intervju av 18 kvinner.

– Når jeg spør de om hvordan det er å være kvinne i operativt politi, svarer de unisont at det er uproblematisk. Flere er svært bevisst på at dette er takket være generasjoner av kvinner før de, som har hatt det annerledes, sier Jon.

KRIMINOLOG: Førsteamanuensis Nina Jon ved Politihøgskolen. Foto: Haldor W. Jon

Kvinnene hun har snakket med, peker på enkelte eldre, mannlige kollegaer som unntak – men ikke på grunn av seksuell trakassering. Da gjelder det heller om mistenkeliggjøring av kompetanse.

– Å male med bred pensel å si at det som har kommet frem de siste dagene utgjør politikulturen anno 2020, er problematisk. Kulturen har utviklet seg i både politiet og landet for øvrig de siste 20–30 årene, sier førsteamanuensis Jon.

Selv om hun mener det er riktig å nyansere bildet av hvordan det står til i politiet i dag, understreker hun at man ikke skal bagatellisere at enkelte opplever seksuell trakassering.

les også Spesialenheten: Etterforsker foreløpig ikke sex mellom politistudenter og instruktører

– En undersøkelse i Vest politidistrikt viser at enkelte har opplevd det som utrygt å varsle. Da må man ta grep.

Ettersom etaten er stor, mener hun dessuten at det ikke er usannsynlig at det forekommer episoder med seksuell trakassering.

Politidirektoratets medarbeiderundersøkelse viser at 1,3 prosent av de ansatte har opplevd «uønsket seksuell oppmerksomhet».

– Men vi vet ikke nøyaktig hva de har opplevd. De kan være av ulik alvorlighetsgrad, påpeker førsteamanuensisen.

Publisert: 16.10.20 kl. 17:40

Les også