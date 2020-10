Kristiansand-drapet: Politiet etterlyser bil

Politiet etterlyser en bil i forbindelse med etterforskningen av drapet på SIAN-aktivist Dan Eivind Lid (48) i Kristiansand.

Dan Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem av en kamerat lørdag 3. oktober, og politiet i Agder mener 48-åringen er drept. Ingen er så langt pågrepet.

Etterforskningen så langt tyder på at han ble drept mellom klokken fem og klokken seks på morgenen denne lørdagen, skriver politiet i en oppdatering torsdag.

Politiet skriver at de er interessert i å komme i kontakt med fører og eventuelle passasjerer i en bil som kjørte innerst i Suldalsveien i retning mot Kjerrane like før klokken fem denne morgenen.

– Politiet ber om tips fra publikum om observasjoner og bevegelser gjort i Suldalsveien/Gamle Mandalsvei i tiden mellom 4.30 og 6.00 denne morgenen, sier politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt.

DØD: Aktivisten Dan Eivind Lid i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) ble funnet livløs i sitt hjem lørdag 3. oktober. Foto: Geir Olsen / NTB

– Synlige skader

Politiet har foreløpig ikke villet kommentere dødsårsak, utover å vise til at en foreløpig obduksjonsrapport understøtter mistanken om drap.

Lid skal ha hatt flere synlige skader da han ble funnet død i leiligheten sin, skader i blant annet hodet. Politiadvokat Formo vil ikke gå inn på detaljer rundt hvilke skader Lid var påført eller hva som er antatt dødsårsak.

– Da er vi inne på enkeltheter som jeg ikke kan kommentere av hensyn til etterforskningen. Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport som har gitt oss nok informasjon til å si at vi jobber med en drapsetterforskning. Jeg vil ikke si noe om hvordan han døde, sier Formo til VG.

ETTERFORSKER: Krimteknikere undersøker leiligheten til Dag Eivin Lid i Suldalen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Undersøker motiv

Politiet skal ha mottatt opplysninger om at Dan Eivind Lid (48) oppbevarte en betydelig mengde narkotika i sitt hjem. Dette skal ha vært borte da han ble funnet drept.

VG er kjent med at politiet undersøker om Lid har vært i eventuelle konflikter som kan ha sammenheng med drapet, deriblant om det kan være noe økonomisk motiv involvert.

Lid har flere dommer bak seg, blant annet er han dømt for besittelse av våpen og bruk av narkotika. Han forklarte i minst to av dommene at han hadde disse våpnene for å beskytte seg selv for angrep og for å få trygghetsfølelse.

Formo har bekreftet til VG at de undersøker 48-åringens bakgrunn i jakten på gjerningspersonen eller -personene.

ØNSKER TIPS: Politiet vil komme i kontakt med fører og eventuelle passasjerer i en bil som ble fanget av overvåkningskameraene i Suldalsveien om morgenen lørdag 3. oktober. Foto: Politiet i Agder

