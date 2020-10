PÅ RUNDTUR I NORGE: Nesten alle turistene som var med på turen med Ingvars reiser ble smittet. Foto: Ingvars reiser

FHIs risikovurdering: Knytter rundt 100 coronatilfeller til «smittebussen»

Fem lokale utbrudd knyttes nå til pensjonist-bussturen i Sør-Norge i september. Samtidig venter FHI at flere smittetilfeller vil dukke opp.

Nå nettopp

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ferske risikovurdering.

Om bord på bussen var pensjonister fra Rogaland. Av 40 passasjerer var det bare tre som ikke testet positivt på covid-19.

Bussturen, som startet 15. september, varte i seks dager. Den involverte 14 stopp i totalt åtte fylker; Rogaland, Agder, Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

For én uke siden knyttet FHI over 50 smittetilfeller til turen. Nå dreier det seg altså om rundt 100 tilfeller.

– Passasjerene har på sin ferd sannsynligvis gitt opphav til lokale utbrudd i Lillehammer, Røros, Dombås, Førde og Norheimsund. Videre smitte fra disse utbruddene har skjedd i Askvoll, Molde og Kristiansund, skriver FHI i risikovurderingen.

De påpeker samtidig at etterforskningen av utbruddene fortsatt pågår. Dermed er det ventet at flere tilfeller vil bli knyttet til bussturen.

FHI bistår i etterforskningen og samler inn virusprøver fra laboratoriene for å kunne avgjøre om pasienter er knyttet til utbruddet eller ikke.

VG snakket etter smitteutbruddet med ekteparet bak busselskapet som organiserte bussturen. De sa blant annet at de var sterkt preget av hendelsen.

Samtidig fortalte de at bussens ventilasjonsanlegg ble bygget om på grunn av coronaviruset, og at passasjerene måtte sitte spredt med mindre de var et par. Det var også munnbind, håndsprit og hansker tilgjengelig for alle i bussen.

Også kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes var tydelig på at busselskapet forholdt seg til bransjestandarden for smittevernregler.

Må forberede oss på flere lokale utbrudd

Forrige uke ble det meldt inn 797 nye tilfeller av covid-19 i Norge – mot mellom 717 og 786 i de tre ukene før.

Selv om risikoen for lokale og regionale utbrudd vurderes som moderat, advarer FHI om høy risiko for lokale smitteutbrudd.

Vurderingen gjelder for de neste fire ukene, altså fra uke 42 til 25.

– Hele samfunnet må forberede seg på å bekjempe lokale utbrudd utover høsten. For å unngå regionale og nasjonal smittespredning anbefaler Folkehelseinstituttet at dagens tiltak i hovedsak videreføres, særlig for å unngå massesmittehendelser, skriver FHI på sine sider.

De to-tre siste ukene har mange kommuner opplevd lokale utbrudd der det nasjonale smittesporingsteamet bistår:

I Oslo der de rundt 300 nye tilfellene hver uke i stor grad knyttes til sammenkomster

I Drammen og Lier knyttes 20 smittetilfeller til et utbrudd i en fabrikk

60 tilfeller i september og oktober knyttes til tre private fester i Arendal og Froland

Et privat arrangement og deretter spredning i skole og barnehage står for rundt 40 tilfeller i Øygarden

I Trysil er et titalls tilfeller og ett dødsfall knyttet til hjemmetjenester

Over 90 tilfeller knyttes til et skipsverft i Hyllestad

Etter et selskap i Ørland har kommunen registrert over ti positive tilfeller

Publisert: 09.10.20 kl. 16:26

