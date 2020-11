ANKET: Eirik Jensen anket på stedet da han i Borgarting lagmannsrett ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Her fra det påfølgende fengslingsmøtet som ble holdt. Foto: Frode Hansen, VG

Saken endelig avgjort: Høyesterett behandler ikke Eirik Jensens anke

Eirik Jensen ble av en enstemmig lagmannsrett dømt skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til narkoinnførsel. Nå har Høyesterett satt endelig punktum for den snart syv år lange saken mot eks-polititoppen.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at Jensens anke ikke tillates fremmet.

Dermed blir Borgarting lagmannsretts dom på 21 års fengsel og inndragning av 1.418.00 kroner stående.

Ankeutvalget skriver at deres generelle vurdering er at lagmannsrettens dom er velstrukturert og svært grundig.

«Til en anførsel om at lagmannsretten til skade for Jensen har anvendt et uriktig beviskrav, har ankeutvalget bemerket at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode», skriver ankeutvalget i en pressemelding.

Jensens forsvarere anførte også at dommen var bygget på uriktig rettsanvendese med hensyn til hva som regnes som medvirkning og grov korrupsjon, men fikk ikke støtte av ankeutvalget. Ankeutvalget mener heller ikke det er begått saksbehandlingsfeil.

Lagmannsretten fant 19. juni i år Jensen skyldig i medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Han ble for samme tiårsperiode dømt for grov korrupsjon etter å ha mottatt rundt 1,4 millioner kroner fra Gjermund Cappelen. Dette var betaling for at han holdt en beskyttende politihånd over hasjbaronens narkovirksomhet.

Jensen har hele tiden hevdet sin uskyld, og anket dommen på stedet.

Bakgrunn: Derfor ble Jensen dømt i lagmannsretten

Det har snart gått syv år siden Eirik Jensen ble pågrepet av flere politifolk i parkeringskjelleren i politihuset i Oslo, tidlig om morgenen mandag 24. februar 2014.

Han hadde da i flere uker vært under mistanke for å ha vært korrupt og hjulpet hasjbaron Cappelen med å innføre tonnevis med hasj.

Siden har Jensen kjempet seg gjennom en nedslående tingrettsdom, en tilsidesatt jurykjennelse og til slutt; en knusende dom fra Borgarting lagmannsrett.

Oslo tingrett var klinkende klar i sin dom fra 2017: Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Cappelens hasjimport, og de fleste av hans forklaringer har vært uten troverdighet. Han ble dømt til 21 års fengsel.

Saken ble anket, og da den første runden i lagmannsretten gikk vinteren 2018 og 2019, frikjente juryen Jensen for medvirkning til innførsel av hasj. De fant ham likevel skyldig i grov korrupsjon.

FORNØYDE: Lars Erik Alfheim fra Oslo Statsadvokatembeter og Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten var tilsynelatende fornøyde da Eirik Jensen ble dømt i tredje runde i retten. Foto: Tore Kristiansen, VG

Fagdommerne mente derimot at de to postene går hånd i hånd, og at korrupsjon ikke vil være mulig om ikke han også blir dømt for medvirkning til hasjimport. De satte juryens kjennelse til side.

Det ble en nok en knusende dom for Jensen da Borgarting lagmannsrett, med sine to fagdommere og fem lekfolk, i juni i år fant ham skyldig på alle punkter og dømte ham til 21 års fengsel.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden har forsvart den tidligere polititoppen gjennom alle rettsrunder. Foto: Helge Mikalsen, VG

