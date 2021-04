DØD: 42 år gamle Renate Strand Normann døde på Varaldsøy i forrige uke. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap. Foto: PRIVAT

Foreløpig obduksjonsrapport: Renate (42) ble utsatt for dødelig vold

Politiet mener mistanken om at Renate Strand Nordmanns død ikke var et uhell er styrket. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at skadene hun hadde ikke er forenelige med et fall, slik den drapssiktede mannen hevder.

Av Hanna Haug Røset

– Den foreløpige obduksjonsrapporter styrker politiets mistanke om at Renate Normann ble utsatt for dødelig vold og de påviste skader er ikke forenelig med ett fall, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.

Etterforskningsledelsen og krimteknikere var på Varaldsøy onsdag for befaring og nye tekniske og taktiske undersøkelser.

– Politiet er i ferd med å danne seg en god oversikt over hendelsesforløpet, heter det i pressemeldingen.

Politiet har beslaglagt en gjenstand som de mener kan knyttes til handlingen.

Siktede er tidligere etterforsket - sakene henlagt

Renate Strand Normann (42) ble torsdag i forrige uke funnet med hodeskader på en vei på Varaldsøy i Kvinnherad kommune, ifølge VGs opplysninger. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til 42-åringen sto ikke til å redde.

En mann i 40-årene er siktet for å ha drept kvinnen. Både Normann og den nå drapssiktede mannen bodde begge på den lille øya, som har omtrent 250 innbyggere. Siktede ble lørdag varetektsfengslet i Bergen i fire uker med brev- og besøksforbud.

Den drapssiktede mannen erkjenner ikke at det skal ha vært noe basketak mellom ham og avdøde, og mener skadene hun har må skyldes et fall.

Politiet bekrefter fredag at de tidligere har etterforsket siktede for trusler og familievold. Begge sakene ble henlagt.

