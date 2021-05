GJENG-GLEDE: Frp-leder Siv Jensen får med seg det hun mener er seier ut av døren; lørdag går hun av. Statsminister Erna Solberg lover å levere en gjengkrim-proposisjon i statsråd fredag. Foto: Terje Bringedal

Legger frem ny lov: Slik skal de ta gjeng-kriminelle

– En seier, sier Siv Jensen (Frp) - mens statsminister Erna Solberg (H) lover å være «hard mot de harde».

Av Bjørn Haugan

Erna Solberg (H) bekrefter at de i statsråd fredag fremmer et lovforslag mot såkalt gjengkriminalitet.

– Vi gir domstolene anledning til å forby grupper som driver med alvorlig kriminalitet. Målet er å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper, sier Solberg.

Forslaget legger opp til to trinn.

– Først må en kriminell sammenslutning forbys gjennom en rettslig prosess, og deretter vil det være adgang til å straffe deltakelse, sier Solberg.

– De vil ved et forbud ikke lenger kunne synliggjøre seg selv, legger hun til.

Her er mer detaljer om forslaget:

Veien videre 1. Det fremmes fredag en lovproposisjon om endringer i straffeprosessloven og straffeloven. 2. Det foreslås en ny bestemmelse i straffeprosessloven som åpner for at retten kan forby en kriminell sammenslutning. 3. Det foreslås en ny bestemmelse i straffeloven som rammer den som deltar i, rekrutterer medlemmer til eller på annen måte viderefører aktiviteten i en kriminell sammenslutning som er forbudt. Stortinget skal behandle forslaget. Vis mer

– Du risikerer at de trekker seg tilbake, inn i mørket?

– Ja, men samtidig må du jobbe med vanlig politiarbeid. Dette vil gjøre det lettere for politiet å stanse kriminalitet, og det blir vanskeligere for de kriminelle gjengene å rekruttere unge.

– Vet dere omfanget av slike kriminelle gjenger?

– Nei, det gjør vi ikke og det blir opp til domstolene å sette tersklene for hva en kriminell gjeng er. Blir organisasjonen forbudt, vil du kunne straffes med tre års fengsel hvis du forsøker å rekruttere nye medlemmer.

– Vil tørke inn rekrutteringen

Solberg sier at gjenger som blir forbudt ikke lenger kan lokke til seg nye medlemmer.

– Dere tror det kan tørke inn disse miljøene?

– Ja, vi tror det vil kunne tørke inn rekrutteringen.

Frp-leder Siv Jensen har sin siste dag som Frp-leder lørdag, da trolig Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder på partiets landsmøte.

– Jeg er glad for at regjeringen kommer med en proposisjon på dette. Vi har i mange år hatt et veldig sterkt engasjement for å slå ned på gjengkriminalitet, sier Jensen.

– Er det ikke litt kronglete vei: Først må en kriminell sammenslutning dømmes, så kan en domstol senere straffe deltakelse?

– Hele poenget er at det blir lettere for politi og domstolene å gå etter disse miljøene. I en del miljøer gir det status å la seg rekruttere til slike gjenger. Det kan det bli slutt på hvis gjengen blir forbudt.

– Skaper frykt og uro

Jensen mener det er viktig å sikre at unge ikke trekkes mot kriminalitet.

– Et av problemene er at barn har kommet i tidlig kontakt med disse gjengene - med kriminalitet og omsetning av narkotika. Vi snakker i en del tilfeller om små barn, langt under den kriminelle lavalder.

FLERE HENSIKTER: Statsminister Erna Solberg sier lovendringene også er ment å ramme internasjonale kriminelle nettverk. Foto: Terje Bringedal

Frp-lederen sier forbud også vil kunne være viktig nærmiljøtiltak.

– Gjengene skaper frykt og uro, og fører til at det er våpen i trygge nærmiljøer, på kjøpesentra og andre steder.

– Det gjelder først og fremst i Oslo og noen andre storbyer?

– Ja, men dette er et universelt virkemiddel som kan slå ned kriminell gjengdannelse der de måtte oppstå.

– Startet tidlig i vår regjeringstid

Solberg sier det har vært en lang vei å gå.

– Å motvirke gjengarbeid og organisert kriminalitet startet tidlig i vår regjeringstid.

Hun sier arbeidet fikk fart under daværende Frp-justisminister Jøran Kallmyr.

Forslagene ble fulgt opp i 2019 og i 2020 med Straffelovrådets utredning.

– Det er disse forslagene vi nå følger opp, sier Solberg.

Lovforslaget vil også kunne ramme internasjonale kriminelle nettverk, understreker statsministeren.

Jensen sier at lovendringen bare er et av tiltakene mot gjengkriminalitet.

– Vi har tidligere levert på strengere straff, å fjerne folk fysisk fra et område og gi økte politiressurser, sier hun og viser til at politidekningen var 2,03 per 1000 innbyggere ved årsskifte, mot 1,71 da de tiltrådte i 2013.

– Det er over 3 600 flere lønnede årsverk totalt i politiet siden regjeringen tiltrådte i 2013, hvorav over 2 500 har politiutdanning og rundt 1 100 har sivil bakgrunn, sier hun.

Strenge krav

Det er ikke vanlige ungdomsgjenger nede på hjørnet som vil bli truet med forbud:

Etter forslaget i proposisjonen kan en sammenslutning forbys dersom deltakere i sammenslutningen har begått gjentatte lovbrudd mot liv, helse eller frihet, og disse lovbruddene er egnet til å fremkalle frykt i befolkningen for nye lovbrudd av samme art fra deltakere i sammenslutningen.