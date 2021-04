forrige











fullskjerm neste

Mann død etter skyteepisode i Oslo - én siktet for drap

RØA (VG) En mann er død etter skyteepisode i en leilighet på Røa i Oslo. Politiet har pågrepet en mistenkt gjerningsmann i 30-årene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Skyteepisoden fant sted på en privat adresse på Røa i Oslo like før klokken 21 mandag. Politiet har gjort beslag av et våpen som kan ha blitt brukt.

– Vi har kontroll på en mann i 30-årene som vi er ganske sikre på er gjerningsmannen. Det er ingen opplysninger om andre gjerningspersoner eller medvirkere, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt opplyser til VG at det er snakk om to menn og at mistenkte er siktet.

Den siktede mannen i 30-årene er kjørt arrest og vil bli avhørt, opplyser politiet på Twitter.

– Hva er han siktet for?

– Mannen er siktet for drap, sier Anders Johnsrud, krimleder i Oslo politidistrikt.

Operasjonslederen kan ikke si noe om relasjonen mellom de to på nåværende tidspunkt.

Det er foreløpig uklart hendelsesforløp. Politiet er i gang med vitneavhør og krimteknikere jobber på stedet, opplyser Roger Hjertø ved krimvakta i Oslo.

Det skal ha vært flere vitner som så deler av skyteepisoden, og politiet jobber med å danne seg et bilde av hendelsesforløpet, melder NTB. Flere vitner har meldt til Akersposten at en person er sett løpende ut fra en bolig på stedet.

Politiet har ikke fått varslet alle pårørende og vil derfor foreløpig ikke gå ut med flere opplysninger om avdøde.

Drapet er det første i Norge i år.