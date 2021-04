MELLOMLANDING: Kosta Stramarko på flyplassen i Frankfurt mens han venter på flyet videre til Athen. Foto: Privat

Firebarnsmoren Katja vil hjelpe Kosta (18): − Helt urimelig

Kosta Stramarko ble fredag (18) sendt ut av Norge etter å ha besøkt familien sin i Østerrike. Nå får han hjelp fra uventet hold.

– Jeg synes det er rart at en så liten feil kan få så store konsekvenser, sier greske Kosta Stramarko, som er blitt kastet ut av Norge fordi han reiste til Østerrike for å feire søsterens bursdag.

I snart to år har han bodd i Norge og gått på videregående skole i Oslo, men har – i likhet med flere andre – ikke fått med seg regjeringens innskjerpede coronaregler om at alle som skal inn igjen i Norge nå må ha norsk personnummer og status som «bosatt» i folkeregisteret.

Klokken tre natt til fredag ble Kosta hentet av politiet på karantenehotellet på Gardermoen og sendt til hjemlandet Hellas, der han ikke har bodd på over syv år. Han bodde i Tyskland og Østerrike i årene før han kom til Norge.

SENDT UT: Kostas far bor i Hellas, men selv har han ikke bodde der på over syv år. Foto: Harald Henden

– Det er i Oslo skolen og vennene mine er, sier Kosta på telefon til VG fra mellomlanding i Frankfurt.

– I denne prosessen har jeg blitt møtt av mennesker som ikke har følelser, men bare følger reglene helt firkantet uten å tenke selv, sier han.

Vil hjelpe

Katja Krogh (51) fra Nordstrand i Oslo kjenner ikke Kosta Stramarko, men ble sterkt berørt da hun leste om hans situasjon i VG torsdag.

– Han er bare 18 år! Jeg synes det er helt urimelig at de ikke viser skjønn når det gjelder en hastevedtatt regelendring som mange ikke har fått med seg, sier Krogh.

Hun bestemte seg straks for å engasjere en advokat i et forsøk på å prøve å hindre utkastelsen, og advokat Maria Pitz Jacobsen kastet seg over saken.

– Dessverre var det for liten tid til at vi klarte å hindre utsendelse, men jeg mener det er grunnlag for å vurdere denne saken på nytt og har klaget på vedtaket til grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt, sier advokaten.

FØLGER OPP: Advokat Maria Pitz Jacobsen hos advokatfirmaet Salomon-Johansen har klaget på vedtaket om å sende Kosta Stramarko ut av Norge. Foto: Privat

Hun understreker at Kosta har oppholdsrett i Norge fordi han går på skole her, og at han har registrert seg hos politiet slik man skal.

– Det er ingenting ulovlig eller uryddig rundt hans opphold i Norge, sier hun.

– Etter at han ble stanset på Gardermoen har han forsøkt å vise alt av dokumentasjon på at han bor i Norge, som husleiekontrakt og skolebevis, men politiet har avvist ham blankt på grunn av én formalitet: At han ikke har registrert seg som «bosatt» i folkeregisteret.

Provosert

Katja Krogh har på ingen måte tenkt til å slippe attenåringen som fremover må følge Teams-undervisningen til 2. trinn på Kuben videregående skole fra Hellas.

– Når det lages en forskrift på kort tid, vil det bli noen uheldige utfall, og da er det veldig viktig at det utøves skjønn. Jeg kan ikke se at det er gjort i denne saken. Det blir ekstra uheldig når det dreier seg om et så ungt menneske, sier Krogh, som selv har fire barn fra 19 til 25 år.

– Hvis et av mine barn hadde havnet i denne situasjonen, håper jeg at noen hadde prøvd å hjelpe, slik jeg prøver nå.

– MANGLER TAKHØYDE: – Jeg forstår at man må ha regler for å hindre importsmitte, men det provoserer meg at de ikke kan ha mer takhøyde, sier firebarnsmor Katja Krogh. Foto: Privat

Hun påpeker at kommunikasjonen fra politiets side ser ut til å ha vært unødvendig hard.

– Gutten har akkurat fylt 18 år og er langt unna familien sin, og så møter han null forståelse fra politiet. Det ser faktisk ut som det kunne trengs et kurs i service og kommunikasjon, sier Katja Krogh.

Rett til innreise

Ifølge loven skal utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven ha rett til innreise i Norge.

– Med mindre man setter seg nøyere inn i rettskildene er det ikke lett å skjønne at dette ikke omfatter utlendinger som bor fast i Norge, men som ikke har meldt flytting i folkeregisteret, sier advokat Maria Pitz Jacobsen.

I tillegg til selve beslutningen, reagerer hun på hvordan politiet har behandlet Kosta.

– Selv om han tydelig har forsøkt å argumentere mot vedtaket og sendt inn ny dokumentasjon etter å ha fått det, så svarer de bare at han må sendes ut, istedenfor å hjelpe ham med for eksempel å vise til klageadgangen. Dette er en gutt på 18 år, og politiet har veiledningsplikt, sier Jacobsen.

Hvis politiet ikke omgjør bortvisningsvedtaket, vil klagen bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet, som skal overprøve om vurderingen er riktig.

Konsekvenser for skolegangen

– Jeg tror ikke lovens formål – som er å begrense smitten i Norge, oppnås ved å sende Kosta Stramarko til Hellas, sier advokaten, og legger til at dette kan få store konsekvenser for skolegangen og fremtiden hans.

– Hvis meningen har vært å omfatte tilfeller som dette, kan man spørre seg om lovendringen står seg mot grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel retten til privatliv og familieliv, for ikke å snakke om EØS-regelverket om fri bevegelighet over landegrensene, sier advokat Maria Pitz Jacobsen.

VONDT: – Jeg er den yngste i familien og det er vondt å se at de er lei seg på mine vegne, sier attenåringen. Foto: Harald Henden

– Den reisendes ansvar

Politiet kan ikke kommentere Kostas sak spesielt, men politioverbetjent Jan Robert Pedersen i grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt har uttalt seg slik om saken på VGs henvendelse:

– For å bekjempe pandemien har regjeringen innført et regelverk som begrenser utenlandske borgeres mulighet til å komme i inn i landet. Reisende som ikke oppfyller vilkårene for innreise, eller tilhører noen av unntaksgruppene beskrevet i regelverket, blir enten utvist eller bortvist.

Han forklarer at innreisereglene gjennom det siste året ofte er blitt endret og justert.

– For å begrense risikoen for importsmitte strammet regjeringen i januar inn på utlendingers adgang til innreise til Norge, og utgangspunktet er at kun utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge får anledning til å reise inn i landet. Dette gjelder også EØS-borgere, sier Pedersen.

Han forstår at regelverket er krevende å forholde seg til, og at hyppige endringer kan gjøre det vanskelig å henge med.

– Men det er likevel den reisendes ansvar å sette seg inn i reglene knyttet til innreise, og sørge for at nødvendige formaliteter er i orden, sier han og henviser til regjeringen.no for mer detaljert informasjon.