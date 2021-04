FØLGER MED: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Skolebyråden om kritikk av spesialundervisning: − Veldig alvorlig

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo tar det for gitt at Utdanningsetaten følger opp kritikken mot spesialundervisningen for noen av de mest utsatte elevene i Osloskolen.

Kunnskapsbyråden har flere ganger uttalt at hun er spesielt opptatt av sårbare elever både før- og under pandemien.

Nå mener hun det er nødvendig at Utdanningsetaten (UDE) i Oslo undersøker nærmere om elevene får den spesialundervisningen de har rett på. Bakgrunnen er at både tidligere ansatte og Sharham Ariafar i Norsk forbund for utviklingshemmede kritiserer tilbudet - spesielt på Ammerud skole i Groruddalen.

– Jeg forutsetter at UDE ser nærmere på dette som ledd i oppfølgingen av skolen. Det han sier er veldig alvorlig, skriver Thorkildsen i en e-post til VG.

I VG lørdag uttalte Ariafar at Ammerud skole er én av flere skoler i Oslo som gjennom flere år har nedprioritert det lovpålagte tilbudet om spesialundervisning for utsatte elever.

Han er leder i Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (NFU) i Oslo. I mange år har han fulgt med på hvilket tilbud Osloskolene gir til noen av de mest utsatte elevene i skolen, inkludert de som har krav på spesialundervisning.

Ariafar reagerte også på at en hel rekke tidligere lærere, spesialpedagoger og andre ansatte ved Ammerud skole har sluttet på skolen på grunn av misnøye med ledelsen og arbeidsmiljøet.

Flere har også varslet formelt om fryktkultur og forholdene ved skolen til kommunens eget varslingsmottak. I tillegg har tidligere spesialpedagog ved skolen, Siv Presthus, saksøkt Oslo kommune for å ha blitt 100 prosent ufør angivelig på grunn av arbeidsforholdene og lederskapet ved skolen.

Reviderte varslingsrutiner

Inga Marte Thorkildsen har fått med seg kritikken, men er varsom med å uttale seg om både varslingen, arbeidsforholdene og spesialundervisningen ved Ammerud skole.

GÅR TIL SAK: Siv Presthus er mangeårig lærer og spesialpedagog ved Ammerud skole i Oslo. Hun har sammen med Utdanningsforbundet saksøkt Oslo kommune og Utdanningsetaten. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Det er veldig viktig at varslingssaker behandles grundig og seriøst. Jeg er kjent med at Utdanningsetaten nylig har revidert rutinene for behandling av varslinger i etaten. Dette viser at etaten har sett at prosedyrene hadde behov for en oppdatering, konstaterer Thorkildsen

– Hvordan ser du på at Siv Presthus og til sammen 17 ansatte oppgir å ha sluttet på Ammerud skole på grunn av ledelsen og arbeidsmiljøet?

- Jeg er opptatt av at dette tas på alvor og det gjør Utdanningsetaten. De har som sagt også endret varslingsrutinene sine.

– Hva foretar du deg som politisk ansvarlig for Osloskolene med dette?

- Jeg har forsikret meg om at denne saken blir behandlet i henhold til rutinene for slike varslingssaker.

– Er det aktuelt for deg å initiere noen form for undersøkelse etter det som er kommet frem?

– Jeg har gitt kommentarer til denne saken og der understreket at denne saken håndteres videre av Utdanningsetaten, svarer Thorkildsen.

Tidligere varsler, lærer i Osloskolen og forfatter Simon Malkenes er også sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet - lærernes største organisasjon. Han har fulgt med på Ammerud-saken den siste uken. Malkenes er spesielt opptatt av at ansatte tør ytre seg - og at varslingssaker blir skikkelig håndtert.

– Det skal ikke være sånn, svarer Malkenes på VGs spørsmål om hvordan han ser på at 17 ansatte har sluttet på en skole på grunn av ledelsen.

Han tar forbehold om at han ikke kjenner detaljene i komplekset utover det som kommer frem i VGs sak.

– Ut fra den rollen jeg har hatt i Osloskolen gjennom flere år, kjenner jeg flere andre fortellinger som ligner på denne på Ammerud - der personalet har varslet om misnøye med ledelse og ulike forhold, men der lite eller ingenting har skjedd i etterkant.

– Fungerer ikke

– Flere har inntrykk av at varsling av kritikkverdige forhold ikke får konsekvenser. Hva er ditt inntrykk?

– Det er heller ikke slik det skal være. Min erfaring er også at varsling ikke fungerer, svarer Malkenes og henviser til tidligere hovedverneombud i Osloskolen, Einar Osnes, som har beskrevet at varsler fra lærere gjerne ble nedkommunisert på sin vei fra rektor og oppover i systemet.

– Hva bør gjøres for å forbedre varslingssystemet etter din mening?

– Kanskje finne systemer med mindre krav til formaliteter. Varslingsrutiner skal jo samtidig ivareta alle parter. Jeg har jo også tidligere sett at varsler - men da mot ledelsen i etaten - bli lagt i en skuff. Så dette er ingen ny problemstilling i kommunen, sier Malkenes.

- Varsling fra ansatte må tas på alvor. Skolene skal jo også ha et system som fanger opp og håndterer varsler, legger han til.

DIREKTØR: Brynhild Farbrot er divisjonsdirektør for grunnskole i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Rektor Kiet Minh Dang ved Ammerud skole har ikke villet la seg intervjue av VG. Divisjonsdirektør for grunnskole, Brynhild Farbrot i Utdanningsetaten, sier i likhet med byråden at varslingssystemet er endret.

Ville forbedre varslingshåndtering

– Varslingssaken ble behandlet av Oslo kommunes sentrale varslingsråd. Når sentralt varslingsråd behandler saker er det de som har kontakten med varsler om saken. I alle varslingssaker, uavhengig av hvilken instans det varsles til, tar Utdanningsetaten dem på alvor. Vi ønsker å lære av sakene. I 2020 gjorde vi derfor endringer i hvordan Utdanningsetaten behandler varslingssaker. Dette ble gjort fordi vi så at vi kunne forbedre oss på dette området, skriver Farbrot i en e-post til VG.

Hun presiserer at etaten ikke kan kommentere konkret innhold i varslingssaker.

– Men det er riktig at vi har mottatt flere varslingssaker som gjelder bekymringer for arbeidsmiljøet ved Ammerud skole. Varslingssakene har vært behandlet etter den til enhver tid gjeldende rutine for behandling og oppfølging av varslingssaker, ifølge direktøren.