«Flinke jenter» tvinges inn i Forsvaret Til tross for langt flere søkere enn plasser til førstegangstjenesten i Forsvaret, er det mange som tvinges inn. Særlig jenter. Kari Aarstad Aase Av Publisert 14. desember, kl. 13:10

Sonja Hovik Brendås kjenner mange i samme situasjon. Samtidig vet hun om jevnaldrende som er svært motiverte for førstegangstjeneste, som ikke kommer inn.

– Det er fordi de ikke er fysisk og psykisk kvalifisert, sier Forsvaret. Det stemmer ikke overens med bildet som tegnes av flere jenter VG har snakket med.

Verneplikten er en stor snakkis for tiden . VG har snakket med flere idrettsjenter som har vært tydelige på at de ikke ønsker å tjenestegjøre i Forsvaret. Etter en kort sesjonssamtale, får de likevel beskjed om at de skal inn til førstegangstjeneste.

«Flinke jenter» tvinges inn i Forsvaret

Foto: Torstein Bøe

– Jeg gjorde det klart at jeg ikke finnes motivert for verneplikt, men fikk likevel beskjed om at jeg måtte inn, forteller Sonja Hovik Brendås.

Brendås opplever det ekstremt urettferdig. Hun danser ballett og kommersiell hip hop, og ønsker å utdanne seg innen dans.

– Jeg har pollenallergi og muskevondter som må behandles av fysioterapeut. Likevel blir jeg mot min vilje plassert i hæren, og skal løpe rundt i skogen med gevær og tung sekk.

Hun skulle ønske hun slapp å tilbringe et år i førstegangstjenesten.

– En dansekarriere er kort nok fra før, man pensjoneres tidlig hvis man satser. Ett helt år borte fra all teknikk, vil gjøre at jeg henger så langt etter at jeg ikke kommer inn på ønsket skole, frykter Sonja.

Foto: Privat

Fordi det lenge har vært langt flere som ønsker seg inn i Forsvaret, enn det er plass til, er det mange som ikke har skjenket militærtjenesten en tanke. Verneplikt er liksom noe som ikke angår dem som ikke vil inn i Forsvaret. Men det gjør det.

– Vi må nok bli flinkere til å kommunisere det siste ordet i vernePLIKT, sier orlogsmester Per-Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret (under)

Han benekter at de selekterer idrettsjenter spesielt, men sier jentene kvalifiserer seg veldig godt selv, gjennom gode resultater på egenmeldingsskjemaet. Det er summen av sosialt liv, nettverk, å være over middels flink på skolen, trene flere enn fire ganger i uken, glad i friluftsliv, osv., som teller, og der scorer mange av disse jentene høyt.

Motivasjon er ikke viktigst

Linnea Huseby Røbech (under) er hovedtillitsvalgt i Hæren, og sier det er helt ukjent for henne at idrettsjenter blir selektert inn i Forsvaret. Men hun har forståelse for at de ofte er attraktive.

– Mange med idrettsbakgrunn er i god fysisk og psykisk form og er dermed attraktiv for Forsvaret ut ifra kravene de stiller til sine mannskaper. Personer som scorer høyt på sesjon, ser vi ofte utkonkurrerer andre som ikke oppnår de samme resultatene.

Foto: Forsvaret

Hun har forståelse for at ikke alle er like motiverte for å tjenestegjøre, men at motivasjon kun er en del av et samlet bilde.

– Motivasjon og ambisjon vektlegges, men Forsvarets behov prioriteres i førsterekke. Vi erfarer også at flere av soldatene som stiller umotivert til tjeneste endrer sitt syn i løpet av tjenesten, men også motsatt. Motivasjonen alene er ikke det eneste Forsvaret ser etter.

– Hæren og Tillitsvalgtordningen i Forsvaret ønsker å vektlegge motivasjon i stor grad, men en må først og fremst kunne være i stand til å være en god soldat, sier hun.

Endrer kravene

Bøe i Forsvaret minner også om at det er mye stillesitting og fysiske plager blant 19 åringer.

– Langt de fleste som er motivert, men ikke kalles inn, er begrunnet med at de ikke oppfyller de medisinske kravene, fysisk eller psykologisk, forklarer han.

Den gode nyheten er at kravene for å komme inn, nå skal forandres.

– Vi vil prøve å ha mer spesifikke krav mot den konkrete tjenesten som skal utføres. Ny teknologi blant annet gjør at vi har behov for tjenester der man ikke trenger å være best i bære tungt. Forsvaret vil veldig gjerne ha bare motiverte soldater, understreker Bøe.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Hva vil dere si til jenter som er kalt inn mot sin vilje og føler fremtiden deres er satt på vent?

– Vi er utrolig takknemlig for å få låne våre ungdommer til førstegangstjenesten. Vi vet at norske soldater i førstegangstjeneste holder skyhøyt nivå. Og vi vet at de vil få en annerledes periode i livet, som gir verdifull kunnskap og livserfaring. Vi anerkjenner at det er tøft å få endret planer man har lagt, når Forsvaret egentlig ikke var en del av de planene.

Tidligere ble mange gutter innkalt til tjeneste mot sin vilje. Nå skjer det med stadig flere jenter også.

– Motivasjon er ferskvare. Med forsvaret ser at de som kommer inn tilsynelatende demotivert, etter kort tid kan være kandidater til verv og lederutdanning og videre utdanning i forsvaret de selv aldri hadde tenkt eller drømt om. Noe skjer når man først er der. 80–90 prosent oppgir av soldatene oppgir at de trives i Forsvaret. Jentene mer enn guttene.

Publisert: 14.12.20 kl. 13:10