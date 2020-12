SJOKKERT: Carl I.Hagen sier at han ser frem til å få en forklaring. Foto: Tore Kristiansen

Ugland Jacobsen-exit ryster Frpere i Oslo: − Jeg er sjokkert

Frp-politikere er sjokkert etter at sentralstyret i partiet konkluderte med at Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen skal ekskluderes, og at Oslo Frp legges ned.

Carl I. Hagen sier til NRK at han er sjokkert over vedtaket til sentralstyret.

— Jeg er sjokkert og skjønner ingenting. Jeg ser frem til å få litt forklaring, og det får jeg ikke i kveld, sier Hagen.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde reagerer slik overfor Dagbladet:

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tybring-Gjedde.

– Ledelsen må gå i seg selv

Lokallagsleder i Nordre Aker Frp, Arne Østreng, hadde sett for seg at Jacobsen kunne bli kastet ut, men ble likevel sjokkert da det skjedde. Han mener at beslutningen er urimelig.

– Det er veldig beklagelig at man ekskluderer tillitsvalgte. Man bør heller spørre seg hva som er bakgrunnen til at vi har gått tilbake på målingene de siste årene. Ledelsen må gå i seg selv, sier han til VG.

Mister tillit til Siv Jensen

Studieleder i Oslo Frp, Dag Myhre, sier at han har vært positivt innstilt til partiledelsen, men at de i det siste har lagt lokk på politisk diskusjon. Han mener at dette kunne vært gjort med demokratisk.

– Jeg hadde tillit til Siv jensen, nå er jeg litt mer i tvil. Vi burde hatt et alternativ så man kunne hatt en reell votering om ledervervet. Om det er to stykker i en kampvotering kan man stemme blankt, sier Myhre til VG.

– Dette er ikke en personalsak, men en politisk sak. Det ble behandlet som en personalsak for å kunne holde ting skjult, sier Myhre

– Jeg vil si at kanskje gått litt langt. Når man understreker at det er stor takhøyde i partiet, så må man også vise at det er stor takhøyde og heller komme med skriftlig advarsel eller tilsvarende. Dette vedtaket går utover alle de som er medlemmer og alle lokallagene, sier Sigurd Fredeng, leder i Gamle Oslo Frp, til VG.

Fredeng sier at han kommer til å fortette å engasjere seg.

– Jeg har ikke blitt anklaget for noe og dette har ingenting med Gamle Oslo Frp å gjøre. Vi kommer til å fortsette vårt gode arbeide for å Fremskrittspartiets politikk.

Leder av Alna Frp, Karin Ståhl Woldseth, skriver at hun ikke har en kommentar før hun har sett vedtaket, til VG i en tekstmelding.

– Jeg ønsker ikke å bidra med noen kommentar til den saken i det hele tatt, sier leder i Frogner Frp, Ulf-Arvid Mejlænder, til VG.

Listhaug: – Har skadet omdømmet til partiet

Etter det at ekskluderingen ble kjent, møtte partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug pressen i Stortinget. Der begrunnet nestleder Sylvi Listhaug ekskluderingen.

– Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp, sier Listhaug.