Smitteutbrudd etter bryllupsfester: − Vi har fulgt reglene til punkt og prikke

Smitteutbruddet som settes i sammenheng med to bryllupsfester i Oslo, vokser i omfang. Firmaene som leide ut selskapslokalene mener de ikke har gjort noe galt.

– Vi har fulgt smittevernreglene til punkt og prikke, sier Sharjil Javaid, daglig leder ved Dream Selskapslokaler på Holmlia, til VG.

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune bekrefter overfor VG at Dream er et av lokalene som har hatt et arrangement som settes i sammenheng med utbruddet.

Søndag kveld hadde 34 personer fått påvist smitte, tre flere enn dagen før. Rundt 300 nærkontakter er i karantene. Fire bydeler, Alna, Stovner, Nordstrand og Søndre Nordstrand, er berørt.

På spørsmål om alle som nå har fått påvist smitte deltok på de aktuelle festene, svarer Hagen:

– Det er også sekundærsmitte, det vil si smittede som ikke har deltatt på en av festene, skriver han i en e-post til VG.

Sharjil Javaid bekrefter overfor VG at de leide ut lokaler til en bryllupsfest søndag 25. oktober.

– Alle gjestene fikk utdelt munnbind av vakter i døren. Det var ingen dans. Det var utplassert antibac-stasjoner ved inngangen og inne i lokalene. I tillegg har vi tv-skjerm i lokalet der det blir informert om karantene- og smittevernregler, sier han.

DRIVER SMITTESPORING: Frode Hagen er smittevernoverlege i Oslo kommune. Han sier det også er oppdaget såkalt sekundærsmitte blant personer som ikke har deltatt på en av festene. Foto: Lise Åserud

Frode Hagen skriver i en e-post til VG at de nå jobber med gjestelistene de har fått av arrangørene for å få oversikt over deltakerne.

– Deltakerne kontaktes for info om karantene og testing. Vi har foreløpig ikke gjort noen vurdering om smittevernreglene er fulgt eller ikke, skriver Hagen i en e-post.

Lederen ved Dream Selskapslokaler synes det er beklagelig hvis noen som følte seg dårlige, eller hadde symptomer, deltok på festen forrige søndag.

– Hadde vi fått informasjon om at det var tilfelle, ville vi avlyst festen. Vi er en ung bedrift som har jobbet hardt for å bygge opp selskapet, og dette er levebrødet vårt. Vi mener det er viktig å bidra til den felles dugnaden vi alle må delta i for å stoppe viruset, sier han.

Javaid sier at de har utlevert lister med navn på deltakerne til smittevernoverlegen i Søndre Nordstrand. Han tror ikke noen har blitt smittet på selve festen.

– Vi har også smitte-app der alle registreres direkte, noe som gjør det lettere med sporing, sier han.

Javaid at han søndag kveld ikke har det eksakte tallet på antall gjester på festen, men at denne informasjonen er gitt til kommunens smittesporere.

HOLDT FEST: Det er oppdaget coronasmitte blant flere som deltok på bryllupsfester i Oslo i forrige uke. Et av arrangementene ble avholdt ved Utsikten Selskapslokaler i Alna torsdag 22. oktober. Foto: Mattis Sandblad

Frode Hagen bekrefter at begge festene ble arrangert i forbindelse med samme bryllup, som ble feiret over flere dager i to ulike lokaler, Dream og Utsikten.

Han sier at de nå jobber med å få oversikt over hvor mange som deltok på samlingene.

– Vet dere om navnelistene fra utleierne er komplette?

– I hovedsak ja, men det er alltid noen justeringer underveis. Det kan både være at noen av de på listen ikke var der likevel, eller at det kommer frem noen nye som ikke står på listen når man snakker med nærkontaktene. Det kan også være at flere i samme familie var til stede, men at bare en kontaktperson er ført opp.

Hagen sier at de enda ikke har full oversikt over alle de positive og hvilke fester de deltok på.

– Er det klart om det er begått brudd på smittevernreglene i forbindelse med festene?

– Vi har foreløpig ikke gjort noen vurdering om smittevernreglene er fulgt eller ikke. Vår viktigste jobb er å jobbe med smittesporing, følge opp deltakerne og gi helsehjelp der det er nødvendig.

– Dette er ikke første gang smitteutbrudd settes i sammenheng med store fester. Hva tenker kommunen om det som har skjedd?

– Smitte skjer i mange ulike sammenhenger. Det er viktig at alle til enhver tid følger de råd og regler som gjelder for å begrense smitten, påpeker Hagen.

BRYLLUPSFEST: Et større smitteutbrudd i Oslo settes i sammenheng med en bryllupsfest som ble avholdt i Dream Selskapslokaler på Holmlia forrige helg. Foto: Mattis Sandblad

Den andre festen som nå er i søkelyset, ble avholdt i lokalene til Utsikten Selskapslokaler på Karihaugen i Alna bydel torsdag 22. oktober.

Daglig leder ved Utsikten Selskapslokaler, som ikke ønsker å stå frem med navn, bekrefter overfor VG at de leide ut lokaler til en fest i forbindelse med et kommende bryllup den dagen.

Han sier han har vært i kontakt med smittevernlegen i Alna i forbindelse med smitteutbruddet som er sporet tilbake til bryllupsfeiringen i forrige uke.

– Bydelen har fått en liste med navn på deltakerne, og navn på leietakeren, sier han.

Den daglige lederen sier at han ikke har oversikt over hvor mange gjester det var denne dagen. Han sier at de passet på at smittevernreglene ble fulgt.

– Vi hadde faste sitteplasser med en meters avstand mellom hver. Lokalet vårt er på cirka 1600 kvadratmeter og har god plass. Folk holdt god avstand, og det var satt opp flere stasjoner med håndsprit.

Han sier han ikke vet hvor mange av gjestene som var på arrangementet torsdag, som også var på bryllupsfesten i selskapslokalet Dream søndag.

Han synes saken er beklagelig.

– Viruset sprer seg lett, så dette er noe som fort kan skje. Men vi vet jo ikke hvor smitten startet, sier han.

Han sier han selv lå ni dager i respirator etter å ha blitt coronasmittet i mars.

– Jeg vet hvor alvorlig coronaviruset er. Derfor følger vi smittevernsreglene ekstra nøye og passer på at reglene blir fulgt under arrangementer.

